«Спартак» не обратился в комитет по этике из-за заряда «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!» Кержакова: «Мы пляшем от себя. Комментировать слова игроков «Зенита» не наша забота»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Комитет по этике Спорт-Экспресс брань Дмитрий Зеленов контент Футбол

В «Спартаке» рассказали, почему не обратились в комитет по этике из-за празднования «Зенита».

«Мы пляшем от себя. То, что делает «Зенит» – это дело «Зенита». Комментировать слова и поступки игроков «Зенита» – не наша забота», – сказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В прошлую субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ, получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.

Вратарь Михаил Кержаков на параде «Зенита» зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Aleksandr Dubovik
Соболев, конечно, конченный персонаж, я вообще не понимаю как это тело можно держать клубе, чистая крыса. Надеюсь Зарема вытащит язык из одного места и что-то скажет про это
А Кержаков молодец, значит?
+70
-14
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Я с большой любовью и симпатией отношусь к Санк- Петербургу и ленинградцам , а Кержаков просто дебил и исключение из правил . В Питере много туристов с детьми . Вот что родители должны объяснять в поведении этого быдла своим детям ?
+50
-17
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Михаил немного перепраздновал, так делать было нельзя, это было неуважительно, стоило бы извиниться перед Спартаком
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Dubovik
Соболев, конечно, конченный персонаж, я вообще не понимаю как это тело можно держать клубе, чистая крыса. Надеюсь Зарема вытащит язык из одного места и что-то скажет про это
+64
-52
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Он как Баринов стал топом дурачков
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tihonovetskiy
зенит бы письмо написал в международный арбитражный суд еслиб игрок спартака такое сделал.
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Ответ Bogdan119
Достойно, в отличие от вратаря Зенита)
Достойно Соболев ваш исполняет ....
+20
-13
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shast
Ответ Tihonovetskiy
зенит бы письмо написал в международный арбитражный суд еслиб игрок спартака такое сделал.
и в гаагу, и в спортлото, и представителю Альфа Центавра
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deep86
Ответ Burel
благодаря данному инциденту хоть кто-то обратит внимание на этот парад, где было полторы тыщи бюджетников
Бюджетники с фаерами и зарядами против фан-уйди?)))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Необращение Спартака с жалобой по любому событию уже становится инфоповодом)
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bedLaM
Ответ Aleksandr Dubovik
Соболев, конечно, конченный персонаж, я вообще не понимаю как это тело можно держать клубе, чистая крыса. Надеюсь Зарема вытащит язык из одного места и что-то скажет про это
Казалось бы причем тут Соболев?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
благодаря данному инциденту хоть кто-то обратит внимание на этот парад, где было полторы тыщи бюджетников
+21
-17
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Ответ Bogdan119
Достойно, в отличие от вратаря Зенита)
То ли дело хватающие себя за пах перед соперниками футболисты Спартака
Этика прям и прëт
Кержаков хотя бы за пределами футбольного поля кричалки орал
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Зайду почитаю комментарии через час😀😀😀
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ Bogdan119
ахаха, что ещё ожидать от болельщика псевдо клуба))
Самокритично...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Ответ Bogdan119
Ещё раз, причем тут сегодняшний матч? Что за перевод стрелок?)
Ну просто если что-то про достоинство говорите, бревно из глаза выньте сначала, ок?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old_gringo
да и правильно, к чему обращать внимание на чужие сексуальные фантазии
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Aleksandr Dubovik
Соболев, конечно, конченный персонаж, я вообще не понимаю как это тело можно держать клубе, чистая крыса. Надеюсь Зарема вытащит язык из одного места и что-то скажет про это
Не цске писать о крысах. Рахимич, березуцкие, вернблум и прочий смрад где играл?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тараканов
Все правильно пусть сами сосет коль это его призвание!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Aleksandr Dubovik
Соболев, конечно, конченный персонаж, я вообще не понимаю как это тело можно держать клубе, чистая крыса. Надеюсь Зарема вытащит язык из одного места и что-то скажет про это
а кержаков как и дзюба? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ ablexs
Сволочь сволочь гад,ненавижу зазвездившегося соболя
а кержакова лублу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Проглотили
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wlad wasew
Ответ Burel
благодаря данному инциденту хоть кто-то обратит внимание на этот парад, где было полторы тыщи бюджетников
Завидуй молча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ SMART789
Михаил немного перепраздновал, так делать было нельзя, это было неуважительно, стоило бы извиниться перед Спартаком
да ладно, оставьте извинения у себя )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wlad wasew
Ответ Кеша
Я с большой любовью и симпатией отношусь к Санк- Петербургу и ленинградцам , а Кержаков просто дебил и исключение из правил . В Питере много туристов с детьми . Вот что родители должны объяснять в поведении этого быдла своим детям ?
Дома пусть сидят. Нечего им на улицах делать. Мало ли что дяди и тёти могут сказать. А то и сделать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий