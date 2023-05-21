«Спартак» не обратился в комитет по этике из-за заряда «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!» Кержакова: «Мы пляшем от себя. Комментировать слова игроков «Зенита» не наша забота»

В «Спартаке» рассказали, почему не обратились в комитет по этике из-за празднования «Зенита».

«Мы пляшем от себя. То, что делает «Зенит» – это дело «Зенита». Комментировать слова и поступки игроков «Зенита» – не наша забота», – сказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В прошлую субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир , получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.

Вратарь на параде «Зенита» зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!