Михаил Кержаков: «Торчу мешок картошки болельщику, который написал, что я на воротах как мешок картошки. Пусть он отзовется»

Михаил Кержаков ответил болельщику, сравнившему его с мешком картошки.

«Зенит» обыграл « » (3:2) в воскресном матче 26-го тура Мир и досрочно стал чемпионом.

На 85-й минуте при счете 2:1 в пользу «Зенита» главный арбитр Павел Кукуян с помощью ВАР назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых после фола Дмитрий Чистякова на Кристофере Мартинсе в штрафной площади. реализовал пенальти и сравнял счет.

«Были мысли, что будет круто: так давно не отбивать пенальти и сделать это в чемпионском матче от Промеса.

Я анализировал его удары. Думал, что либо он пробьет туда, куда в итоге пробил, либо по центру, чтобы показать свои cojones («яйца» на испанском – Sports.ru) в важном матче. Стоял до конца, были мысли шажочек приставной сделать чуть заранее и прыгнуть. Если бы так сделал, наверное, достал бы.

Вообще, как только я начал анализировать пенальти, я ни одного пенальти не взял. Но перед Промесом вот проанализировал, не помогло.

Торчу теперь мешок картошки болельщику, который в комментариях написал, что я на воротах как мешок картошки. Пусть он отзовется, я мешок приготовлю», – сказал вратарь « ».