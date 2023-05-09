Михаил Кержаков: «Торчу мешок картошки болельщику, который написал, что я на воротах как мешок картошки. Пусть он отзовется»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия болельщики Квинси Промес Чемпионат.com ахахаха Футбол

Михаил Кержаков ответил болельщику, сравнившему его с мешком картошки.

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в воскресном матче 26-го тура Мир РПЛ и досрочно стал чемпионом.

На 85-й минуте при счете 2:1 в пользу «Зенита» главный арбитр Павел Кукуян с помощью ВАР назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых после фола Дмитрий Чистякова на Кристофере Мартинсе в штрафной площади. Квинси Промес реализовал пенальти и сравнял счет.

«Были мысли, что будет круто: так давно не отбивать пенальти и сделать это в чемпионском матче от Промеса.

Я анализировал его удары. Думал, что либо он пробьет туда, куда в итоге пробил, либо по центру, чтобы показать свои cojones («яйца» на испанском – Sports.ru) в важном матче. Стоял до конца, были мысли шажочек приставной сделать чуть заранее и прыгнуть. Если бы так сделал, наверное, достал бы.

Вообще, как только я начал анализировать пенальти, я ни одного пенальти не взял. Но перед Промесом вот проанализировал, не помогло.

Торчу теперь мешок картошки болельщику, который в комментариях написал, что я на воротах как мешок картошки. Пусть он отзовется, я мешок приготовлю», – сказал вратарь «Зенита».

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13 комментариев

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ktibr
Соболев торчит сетку корюшки?
+20
-7
+13
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Severfan
а вот это позитивные моменты, уважуха Кержакову)
+9
0
+9
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San9
Ответ Иван Новиков
Даже мешок больше ударов по воротам отобьёт.
Думаешь, у тебя получится?
+12
-5
+7
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СБГ СПБ
Ответ ktibr
Соболев торчит сетку корюшки?
Соболев просто торчит
+3
0
+3
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RW_4ever
Ответ Злобный Конь
Это было бы весело,если забыть о мобилизации и о том ГДЕ может быть этот болельщик.
Че ты за конь от армии откосил, от мобилизации косишь. Тогда болей за Акрон, понятней будет
+7
-5
+2
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Alex Chernov
Норм заход, уважаю. 🙃
+3
-3
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BeastI666I
ну, все... прямо Мартинез с кубком мира. Хватит уже. У меня такое ощущение, что эти ребята в серьез верят, что честно выиграли :-) как дети, честное слово.
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