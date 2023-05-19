«Реал» хочет подписать 33-летнего форварда «Эспаньола» Хоселу на подмену Бензема (Relevo)

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Хоселу Футбол

«Реал» хочет купить форварда «Эспаньола» Хоселу в качестве альтернативы Кариму Бензема.

Как утверждает Relevo, в мадридском клубе всерьез рассматривают вариант с подписанием 33-летнего нападающего.

«Реал» пока не начал переговоры по поводу возможного трансфера из уважения к «Эспаньолу», который борется за сохранение места в Ла Лиге, но в руководстве «Мадрида» всерьез обсуждают кандидатуру испанца.

В клубе полагают, что Хоселу станет хорошим вариантом запасного нападающего и составит достойную конкуренцию Кариму Бензема.

Карло Анчелотти весь сезон просил «Реал» подписать форварда на подмену французу. С учетом плохой формы Эдена Азара тренер хотел бы видеть в команде еще и флангового игрока атаки.

Напомним, Хоселу уже выступал за «Реал». Он стал игроком «Мадрида» летом 2009 года, но сезон после перехода провел в «Сельте», своей бывшей команде, на правах аренды. В сезоне-2010/11 Хоселу был лучшим бомбардиром «Кастильи», а 21 мая 2011 года дебютировал за «Реал» в матче с «Альмерией» (8:1), забив гол.

В этом сезоне Хоселу забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 игре за «Эспаньол» в Ла Лиге. Испанец занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата после Роберта Левандовского из «Барселоны» (21 гол в 30 играх) и Карима Бензема из «Реала» (17 голов в 21 матче).

Полную статистику 33-летнего нападающего можно найти здесь.

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131 комментарий

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Хазяин
Ответ Budabuda
а ты хотел Холланда?
А кто не хотел Холланда?
+151
0
+151
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JENNINGS
Новость из разряда «Ожидание - реальность»
+104
-7
+97
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Прекрасная РФПЛ будущего
Скажите Пересу, что раньше, когда он брал игроков на 40 лет моложе себя, то Реал получал игроков в 20 с небольшим, а сейчас уже под сорок лет
+91
-6
+85
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Goofts
Ответ Иван Иванов
Когда Кун Агуэро внезапно завершил карьеру, Барса тоже в панике искала ему замену внутри лалиги, в итоге купили датчанина Мартина Брейтуэйта .
Брейтуэт пришло раньше Агуэро, иди учи мат часть
+39
-1
+38
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Budabuda
Ответ Хазяин
А кто не хотел Холланда?
одно дело хотеть Холланда, а другое дело хотеть, чтобы Холланд менял Бензема на 89 минуте матча с Осасуной.
+30
-2
+28
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Goofts
Отличная мысль. Освежить более молодым форвардом, чем Бензема состав)
+30
-4
+26
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Budabuda
Ответ JENNINGS
Новость из разряда «Ожидание - реальность»
а ты хотел Холланда?
+19
-2
+17
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Седесим Куиндесимов
Бензема не подмена нужна, а ЗАмена
+15
-1
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Akosha Akbarov
Фирмино самый подходящий! Тем более бесплатно!
+14
-1
+13
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velosipedin
Ответ Tiestorzn17
Если это тот, что сейчас в Милане - ну такое себе. Игрок подмены с сильное потерей качества.
в милане браим диас
+9
0
+9
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Михаил Родченков
омолодили состав )
+8
-1
+7
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nurikkkk
на 1 сезон вполне рабочий вариант
+9
-3
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Пирс Морган
В бой идут одни старики
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0
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M93
Люди в комментариях вообще доставляют.) У половины Хоселу максимум достоин заменить на банке Мариано. Люди, Хоселу 3-й бомбардир Ла Лиги. И это в мертвом Эспаньоле, который вылетает в Сегунду. 16 голов в чемпионате и Кубке. Он забивал и Барселоне и Реалу

У Реала цель найти форварда, который бы сходу готов к игре в Ла Лиге и был бы дублером Бензема как минимум на сезон. Так как в 2024 должен прийти Эндрик и кроме него что важнее Реал планирует подписание звёздного игрока атаки в 2024-м. Речь известно о каких игроках.

Ну а так кого брать сейчас и чтобы потом не кусать локти, как было с Йовичем - т.е. трансфер ради трансфера. Осимен будет стоить очевидно больше 100 и он сам говорил, что хочет в АПЛ. То же самое касается и Коло-Муани.
+9
-4
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che kaif
Мариано Диас который феерил в Лионе и ушел в реал.жив ли он вообще?!
+6
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Егор Крид58
Ответ Иван Иванов
Когда Кун Агуэро внезапно завершил карьеру, Барса тоже в панике искала ему замену внутри лалиги, в итоге купили датчанина Мартина Брейтуэйта .
нет, Мартин был до Агуэро
+3
0
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Jerry Lee
Еще один потенциальный обладатель ЗМ видимо в 34.
+2
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Буратино55
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Скажите Пересу, что раньше, когда он брал игроков на 40 лет моложе себя, то Реал получал игроков в 20 с небольшим, а сейчас уже под сорок лет
Для подмены норм вариант
+5
-3
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We_ll
Напоминает как Барса из-за травмы Суареса Брейтуэйта купила )
+3
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№7
Ответ Akosha Akbarov
Фирмино самый подходящий! Тем более бесплатно!
Он быть Бразилии, а на таких игроков лимит
+2
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Lucky Luciano
Бензема на тянет и чм тут не причём, прошлый сезон был бенефисом как мне кажется не только Бензема . Не тянет возраст уже не тянет…
+1
0
+1
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Алексей Радевич
То что Переса преследует маразм, знаем мы давно, но чтоб настолько???
+1
0
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Ярослав Гордеев
Митрович еще есть у Фулхэма хах
+1
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Артём Толоконников
Ответ Мукунку хороший
Молодой и перспективный..Кавани бы позвали.. шаркнул бы ещё)
Ди Марию)
+1
0
+1
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Мукунку хороший
Молодой и перспективный..Кавани бы позвали.. шаркнул бы ещё)
+2
-1
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