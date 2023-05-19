«Реал» хочет купить форварда «Эспаньола» Хоселу в качестве альтернативы Кариму Бензема.

Как утверждает Relevo, в мадридском клубе всерьез рассматривают вариант с подписанием 33-летнего нападающего.

«Реал» пока не начал переговоры по поводу возможного трансфера из уважения к « », который борется за сохранение места в Ла Лиге, но в руководстве «Мадрида» всерьез обсуждают кандидатуру испанца.

В клубе полагают, что Хоселу станет хорошим вариантом запасного нападающего и составит достойную конкуренцию .

Карло Анчелотти весь сезон просил «Реал» подписать форварда на подмену французу. С учетом плохой формы Эдена Азара тренер хотел бы видеть в команде еще и флангового игрока атаки.

Напомним, Хоселу уже выступал за «Реал». Он стал игроком « » летом 2009 года, но сезон после перехода провел в «Сельте», своей бывшей команде, на правах аренды. В сезоне-2010/11 Хоселу был лучшим бомбардиром «Кастильи», а 21 мая 2011 года дебютировал за «Реал» в матче с «Альмерией» (8:1), забив гол.

В этом сезоне забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 игре за «Эспаньол» в . Испанец занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата после Роберта Левандовского из «Барселоны» (21 гол в 30 играх) и Карима Бензема из «Реала» (17 голов в 21 матче).

Полную статистику 33-летнего нападающего можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!