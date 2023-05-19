«Реал» хочет подписать 33-летнего форварда «Эспаньола» Хоселу на подмену Бензема (Relevo)
«Реал» хочет купить форварда «Эспаньола» Хоселу в качестве альтернативы Кариму Бензема.
Как утверждает Relevo, в мадридском клубе всерьез рассматривают вариант с подписанием 33-летнего нападающего.
«Реал» пока не начал переговоры по поводу возможного трансфера из уважения к «Эспаньолу», который борется за сохранение места в Ла Лиге, но в руководстве «Мадрида» всерьез обсуждают кандидатуру испанца.
В клубе полагают, что Хоселу станет хорошим вариантом запасного нападающего и составит достойную конкуренцию Кариму Бензема.
Карло Анчелотти весь сезон просил «Реал» подписать форварда на подмену французу. С учетом плохой формы Эдена Азара тренер хотел бы видеть в команде еще и флангового игрока атаки.
Напомним, Хоселу уже выступал за «Реал». Он стал игроком «Мадрида» летом 2009 года, но сезон после перехода провел в «Сельте», своей бывшей команде, на правах аренды. В сезоне-2010/11 Хоселу был лучшим бомбардиром «Кастильи», а 21 мая 2011 года дебютировал за «Реал» в матче с «Альмерией» (8:1), забив гол.
В этом сезоне Хоселу забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 игре за «Эспаньол» в Ла Лиге. Испанец занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата после Роберта Левандовского из «Барселоны» (21 гол в 30 играх) и Карима Бензема из «Реала» (17 голов в 21 матче).
Полную статистику 33-летнего нападающего можно найти здесь.
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У Реала цель найти форварда, который бы сходу готов к игре в Ла Лиге и был бы дублером Бензема как минимум на сезон. Так как в 2024 должен прийти Эндрик и кроме него что важнее Реал планирует подписание звёздного игрока атаки в 2024-м. Речь известно о каких игроках.
Ну а так кого брать сейчас и чтобы потом не кусать локти, как было с Йовичем - т.е. трансфер ради трансфера. Осимен будет стоить очевидно больше 100 и он сам говорил, что хочет в АПЛ. То же самое касается и Коло-Муани.