«Ювентус» не лишат очков за махинации с зарплатами. Клуб будет оштрафован

Теги Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии Футбол

«Ювентус» не лишат очков за махинации с зарплатами игроков.

В суде Итальянской федерации футбола (FIGC) прошло слушание по делу о «маневрах с зарплатами» со стороны туринского клуба. «Бьянконери» грозило лишение 2-3 очков. 

Однако суд учел признание «Ювентусом» вины. Клуб будет наказан только денежным штрафом. 

Напомним, ранее «Ювентус» лишили 10 очков за фиктивный прирост капитала. 

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19 комментариев

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blaugrano
Цирк развели. Очки Юве уже как котировки на бирже.
+17
-1
+16
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Антон Киселёв
Хватит уже насиловать турнирную таблицу Серии А
+16
-3
+13
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Дима Клочков
Ответ DimDimich36
получается Юве опять в ЛЧ? или это уже другие снятия планировали
это другое снятие очков
в первом случае снимали за трансферы и решение остаётся в силе
+10
-1
+9
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Aleksey Yashin
У Ювентуса сезон - гадание по ромашке:
Лишат очков - не лишат - лишат - не лишат
+7
-1
+6
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DimDimich36
получается Юве опять в ЛЧ? или это уже другие снятия планировали
+2
-1
+1
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Fulyan
Ну и всё. Надо поскорее забыть этого ужас сезон, пнуть под зад вредителя у бровки и начать перестройку.
+1
0
+1
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Maxh23
Достаточно было ровно 10 очков чтобы в ЛЧ играл Милан ☝️🙏
+2
-2
0
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Зелёный гопник
Странные люди там работают, то лишают , то не лишают!
Смуту наводят!
0
0
0
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Алан Аланович
Ответ DimDimich36
получается Юве опять в ЛЧ? или это уже другие снятия планировали
нет
+1
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DimDimich36
Ответ Дима Клочков
это другое снятие очков в первом случае снимали за трансферы и решение остаётся в силе
спасибо за разъяснение
0
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Ali
Ответ Алан Аланович
нет
Что нет? Лишили нет,или в ЛЧ нет
0
0
0
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Любовник Евы Браун
Ответ Joey Ramone
Насилуют пока только Договоринтус.
и тебя
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Олег Усов
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Ответ Joey Ramone
"Cуд учел признание вины." Ну и КВН) Почему не ставится вопрос о закрытии этой старой клячи, сколько можно над ней издеваться?
тебя бы закрыть
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