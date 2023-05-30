«Ювентус» не лишат очков за махинации с зарплатами. Клуб будет оштрафован
«Ювентус» не лишат очков за махинации с зарплатами игроков.
В суде Итальянской федерации футбола (FIGC) прошло слушание по делу о «маневрах с зарплатами» со стороны туринского клуба. «Бьянконери» грозило лишение 2-3 очков.
Однако суд учел признание «Ювентусом» вины. Клуб будет наказан только денежным штрафом.
Напомним, ранее «Ювентус» лишили 10 очков за фиктивный прирост капитала.
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в первом случае снимали за трансферы и решение остаётся в силе
Лишат очков - не лишат - лишат - не лишат
Смуту наводят!