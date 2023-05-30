«Ювентус» не лишат очков за махинации с зарплатами. Клуб будет оштрафован

«Ювентус» не лишат очков за махинации с зарплатами игроков.

В суде Итальянской федерации футбола (FIGC) прошло слушание по делу о «маневрах с зарплатами» со стороны туринского клуба. «Бьянконери» грозило лишение 2-3 очков.

Однако суд учел признание « » вины. Клуб будет наказан только денежным штрафом.

Напомним, ранее «Ювентус» лишили 10 очков за фиктивный прирост капитала.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте