«Ювентус» о снятии 10 очков: «Фанаты наказаны сверх меры в отсутствие четких правил. Оценим возможность обжалования решения»

«Ювентус» опубликовал заявление в связи с лишением его 10 очков.

«Футбольный клуб «Ювентус» принимает к сведению решение Апелляционного суда и оставляет за собой право ознакомиться с его причинами для оценки возможности направления апелляции в Гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета Италии.

То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начатому свыше года назад, вызывает сильную горечь у клуба и миллионов его фанатов, которые в отсутствие четких правил оказываются наказанными сверх меры в результате санкций, не учитывающих принцип пропорциональности.

Не игнорируя необходимость срочных действий, от которой « » никогда не уклонялся в ходе разбирательств, мы подчеркиваем, что речь идет о фактах, которые все еще должны получить оценку судьи», – говорится в заявлении туринцев.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

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