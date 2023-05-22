«Ювентус» о снятии 10 очков: «Фанаты наказаны сверх меры в отсутствие четких правил. Оценим возможность обжалования решения»

Теги Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии Футбол

«Ювентус» опубликовал заявление в связи с лишением его 10 очков.

«Футбольный клуб «Ювентус» принимает к сведению решение Апелляционного суда Федерации футбола Италии и оставляет за собой право ознакомиться с его причинами для оценки возможности направления апелляции в Гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета Италии.

То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начатому свыше года назад, вызывает сильную горечь у клуба и миллионов его фанатов, которые в отсутствие четких правил оказываются наказанными сверх меры в результате санкций, не учитывающих принцип пропорциональности.

Не игнорируя необходимость срочных действий, от которой «Ювентус» никогда не уклонялся в ходе разбирательств, мы подчеркиваем, что речь идет о фактах, которые все еще должны получить оценку судьи», – говорится в заявлении туринцев.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

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31 комментарий

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Magnifico #10
Горечь у фанатов вызывает пиджак у руля команды и руководство, которое довольно работой Алега. Остальное так себе, ничего особенного.
+24
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Kubinec_
Фанаты наказаны бездарным руководством и лысым подобием тренера в первую очередь
+19
-2
+17
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v.belorussky
Чемп Италии только-только начал возрождаться из пепла подобно птице Фениксу. И чемпионы сменяются, и в Еврокубках шороху навели.

Но вот эти "15 очков отнимем, потом вернём, потом отнимем 10" точно лигу не улучшают, увы...
+24
-8
+16
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d.xoxlov
Хоть бы ещё этими паратичиными схемами намутили чего полезного. А так и на поле похренота, и в кабинетах до кучи накидывают.
+8
0
+8
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ForzaGandzasar
горечь у миллионов его фанатов вызывает недорозумение у руля команды - так решите вопрос, клоуны!!!
+8
0
+8
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Семён Жуйло
В меня сейчас, конечно, полетят тапки, но всё равно скажу.
Я не согласен с таким решением. Финансовые махинации и игра команды всё-таки не связаны между собой напрямую. Финансовые махинации исполняли конкретные люди - одни выдумывали, другие готовили, третьи одобряли. Вот их всех и надо наказывать. Сурово, по всей строгости закона. Сколько получил Паратичи? 2,5 года бана. Аньелли и Арривабене - по 2 года, Керубини - 1 год 4 месяца. Недвед - 8 месяцев. Это наказание за финансовые махинации? Не смешите. Это как за грабёж поставить в угол - постойте, подумайте над своим поведением.
А вот зачем снимать очки с команды? Это как-то исправит финансовые махинации? Нет, никаким образом. Наказали игроков и тренеров, которые в махинациях не участвовали, и участвовать не могли. И даже если у чиновников нет никакой фантазии, и ничего, кроме снятия очков они придумать не в состоянии, то снимите тогда ещё не набранные очки следующего сезона, за которые ещё не бегали , не надрывались и не потели. Снимите то, что игрокам и тренерам можно по ходу сезона как-то исправить. Снимать уже набранные в играх очки - пошло и не правильно. Я не люблю Ювентус. Но решение это несправедливо. Наказали не тех, и не так.
+10
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+5
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Iamliam
Такой маразм, сначала снимают, потом возвращают, потом снова снимают. Какой-то колхоз, а не Италия, нельзя же так.
+4
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TaR
Ответ Kubinec_
Фанаты наказаны бездарным руководством и лысым подобием тренера в первую очередь
Вот у Ювентуса тренер - точно «лысый Шарлатан»)))
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Данила Вишневский
И точнеханько столько очков, сколько не даёт шансов сыграть в еврокубках. Чеферин – маэстро!
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Алексей Игоревич
Теперь мой Милан тоже претендует на статус кабинета 😂
+4
0
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whereissuso
Ответ v.belorussky
Чемп Италии только-только начал возрождаться из пепла подобно птице Фениксу. И чемпионы сменяются, и в Еврокубках шороху навели. Но вот эти "15 очков отнимем, потом вернём, потом отнимем 10" точно лигу не улучшают, увы...
да я бы не сказал. В глазах постороннего зрителя это в первую очередь весело
+5
-2
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Fark
Эмполи решил подарок сделать Милану
+3
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dmitryGoose
Ответ darby crash
Видимо футбольный Бог существует. Хотя 10 очков это лишь сотая часть, чего они заслужили конкретно
Кабинет тут как тут🤣🤣
+1
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AlexRyzen
Ещё и на поле судьи творят дичь , и в кабинетах , плюс тренер - у нас столько нервов не хватит !
Это просто напросто не честно и пахнет лапами УЕФАШНЫМИ грязными
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K0run
Вот выиграли бы и сейчас и дальше матч с Миланом вдруг получилось бы запрыгнуть?? Но ребята в шоке прям видно было по картинке.
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Wasilij Petrow
Обязательно обжаловать, чтобы и летом была интрига.
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dmitryGoose
Ответ nerol
Частично согласен, но гоббы это писец че за люди, один Аньели со своими криками о том что мы мимо ЛЧ пиолетим, чего стоит. Так что по делам им.
Это был Аллегри🤣🤣
Вы хотя бы узнайте, на кого обижаться

Отдадим вам его бесплатно кстати!!
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Любезный Коссутий
ну... ни к чему прикрываться фанатами. это лишнее
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Жэд Кэлэд
Ответ Данила Вишневский
И точнеханько столько очков, сколько не даёт шансов сыграть в еврокубках. Чеферин – маэстро!
Что за брел, наоборот сняли столько, что три победы гаранировали Юве место в топ-4. Но слили сами Эмполи.
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dmitryGoose
Ответ Семён Жуйло
В меня сейчас, конечно, полетят тапки, но всё равно скажу. Я не согласен с таким решением. Финансовые махинации и игра команды всё-таки не связаны между собой напрямую. Финансовые махинации исполняли конкретные люди - одни выдумывали, другие готовили, третьи одобряли. Вот их всех и надо наказывать. Сурово, по всей строгости закона. Сколько получил Паратичи? 2,5 года бана. Аньелли и Арривабене - по 2 года, Керубини - 1 год 4 месяца. Недвед - 8 месяцев. Это наказание за финансовые махинации? Не смешите. Это как за грабёж поставить в угол - постойте, подумайте над своим поведением. А вот зачем снимать очки с команды? Это как-то исправит финансовые махинации? Нет, никаким образом. Наказали игроков и тренеров, которые в махинациях не участвовали, и участвовать не могли. И даже если у чиновников нет никакой фантазии, и ничего, кроме снятия очков они придумать не в состоянии, то снимите тогда ещё не набранные очки следующего сезона, за которые ещё не бегали , не надрывались и не потели. Снимите то, что игрокам и тренерам можно по ходу сезона как-то исправить. Снимать уже набранные в играх очки - пошло и не правильно. Я не люблю Ювентус. Но решение это несправедливо. Наказали не тех, и не так.
Спасибо за поддержку, я рад, что другие тоже понимают, что это беспредел

Можно соглашаться или нет с приговором, но его приведение в исполнение во время сезона - полнейшая дичь. И тем более за 20 минут до выхода на поле.
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Pazzo7
Ответ Семён Жуйло
В меня сейчас, конечно, полетят тапки, но всё равно скажу. Я не согласен с таким решением. Финансовые махинации и игра команды всё-таки не связаны между собой напрямую. Финансовые махинации исполняли конкретные люди - одни выдумывали, другие готовили, третьи одобряли. Вот их всех и надо наказывать. Сурово, по всей строгости закона. Сколько получил Паратичи? 2,5 года бана. Аньелли и Арривабене - по 2 года, Керубини - 1 год 4 месяца. Недвед - 8 месяцев. Это наказание за финансовые махинации? Не смешите. Это как за грабёж поставить в угол - постойте, подумайте над своим поведением. А вот зачем снимать очки с команды? Это как-то исправит финансовые махинации? Нет, никаким образом. Наказали игроков и тренеров, которые в махинациях не участвовали, и участвовать не могли. И даже если у чиновников нет никакой фантазии, и ничего, кроме снятия очков они придумать не в состоянии, то снимите тогда ещё не набранные очки следующего сезона, за которые ещё не бегали , не надрывались и не потели. Снимите то, что игрокам и тренерам можно по ходу сезона как-то исправить. Снимать уже набранные в играх очки - пошло и не правильно. Я не люблю Ювентус. Но решение это несправедливо. Наказали не тех, и не так.
С одной стороны, Юве получил преимущество за счет махинаций. Топ-трансферы типа Роналду никто позволить себе не мог. Если бы другие клубы Серии А тоже вкладывали свободнее, разница, возможно, не в 10 очков тут была бы) Мы и без вложений особых в финале ЛЧ, а что было бы с лишними 300-400 млн.

С другой стороны - как тягаться с Сити и ПСЖ в Европе, если в Италии такой прессинг по финансам.

Короче, лучше бы потолок трат и зарплат ввели уже. Либо Суперлигу с драфтом :D
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aefkmuibzn
Ответ v.belorussky
Чемп Италии только-только начал возрождаться из пепла подобно птице Фениксу. И чемпионы сменяются, и в Еврокубках шороху навели. Но вот эти "15 очков отнимем, потом вернём, потом отнимем 10" точно лигу не улучшают, увы...
Жульничество, увы, лигу тоже не улучшает…
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Zizu 5
Ответ v.belorussky
Чемп Италии только-только начал возрождаться из пепла подобно птице Фениксу. И чемпионы сменяются, и в Еврокубках шороху навели. Но вот эти "15 очков отнимем, потом вернём, потом отнимем 10" точно лигу не улучшают, увы...
юве гасят из-за суперлиги
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Любезный Коссутий
Ответ Данила Вишневский
И точнеханько столько очков, сколько не даёт шансов сыграть в еврокубках. Чеферин – маэстро!
надо было снять 9, чтобы попали прямиком в ЛК 😁
более жестокого наказания для нашего Юве сложно придумать
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dmitryGoose
Ответ f_stahel
так, думать о фанатах нужно прежде, чем заниматься странными трансферными схемами...
Ими занимаются всё, алё))
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