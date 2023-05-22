«Ювентус» о снятии 10 очков: «Фанаты наказаны сверх меры в отсутствие четких правил. Оценим возможность обжалования решения»
«Ювентус» опубликовал заявление в связи с лишением его 10 очков.
«Футбольный клуб «Ювентус» принимает к сведению решение Апелляционного суда Федерации футбола Италии и оставляет за собой право ознакомиться с его причинами для оценки возможности направления апелляции в Гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета Италии.
То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начатому свыше года назад, вызывает сильную горечь у клуба и миллионов его фанатов, которые в отсутствие четких правил оказываются наказанными сверх меры в результате санкций, не учитывающих принцип пропорциональности.
Не игнорируя необходимость срочных действий, от которой «Ювентус» никогда не уклонялся в ходе разбирательств, мы подчеркиваем, что речь идет о фактах, которые все еще должны получить оценку судьи», – говорится в заявлении туринцев.
Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?
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Но вот эти "15 очков отнимем, потом вернём, потом отнимем 10" точно лигу не улучшают, увы...
Я не согласен с таким решением. Финансовые махинации и игра команды всё-таки не связаны между собой напрямую. Финансовые махинации исполняли конкретные люди - одни выдумывали, другие готовили, третьи одобряли. Вот их всех и надо наказывать. Сурово, по всей строгости закона. Сколько получил Паратичи? 2,5 года бана. Аньелли и Арривабене - по 2 года, Керубини - 1 год 4 месяца. Недвед - 8 месяцев. Это наказание за финансовые махинации? Не смешите. Это как за грабёж поставить в угол - постойте, подумайте над своим поведением.
А вот зачем снимать очки с команды? Это как-то исправит финансовые махинации? Нет, никаким образом. Наказали игроков и тренеров, которые в махинациях не участвовали, и участвовать не могли. И даже если у чиновников нет никакой фантазии, и ничего, кроме снятия очков они придумать не в состоянии, то снимите тогда ещё не набранные очки следующего сезона, за которые ещё не бегали , не надрывались и не потели. Снимите то, что игрокам и тренерам можно по ходу сезона как-то исправить. Снимать уже набранные в играх очки - пошло и не правильно. Я не люблю Ювентус. Но решение это несправедливо. Наказали не тех, и не так.
Это просто напросто не честно и пахнет лапами УЕФАШНЫМИ грязными
Вы хотя бы узнайте, на кого обижаться
Отдадим вам его бесплатно кстати!!
Можно соглашаться или нет с приговором, но его приведение в исполнение во время сезона - полнейшая дичь. И тем более за 20 минут до выхода на поле.
С другой стороны - как тягаться с Сити и ПСЖ в Европе, если в Италии такой прессинг по финансам.
Короче, лучше бы потолок трат и зарплат ввели уже. Либо Суперлигу с драфтом :D
более жестокого наказания для нашего Юве сложно придумать