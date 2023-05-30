«У «Севильи» больше опыта в финалах, но рано или поздно они проиграют. С Моуринью у «Ромы» есть шанс – он сильная личность и привык побеждать». Тотти о финале ЛЕ

Теги Рома Франческо Тотти Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Франческо Тотти считает, что «Рома» может обыграть «Севилью» в финале Лиги Европы.

«Севилья» играла в финалах Лиги Европы 6 раз и ни разу не проигрывала. Жозе Моуринью вывел свою команду в финал еврокубкового турнира в 6-й раз, и до этого команды под его руководством также ни разу не проигрывали.

«У «Севильи» больше опыта в финалах [Лиги Европы]. Они играли в шести финалах и выиграли их все. Но рано или поздно они проиграют.

С Моуринью во главе команды у нас есть фантастическая возможность. У него огромный опыт в таких матчах, поэтому он наилучшим образом сделает все для победы. С таким тренером, сильной личностью, все становится проще. Такие тренеры привыкли побеждать, поэтому они могут передать этот победный настрой команде – думаю, он поступает именно так.

Я довольно часто с ним общаюсь. Я играл против его команд, но мне бы очень хотелось, чтобы он был моим тренером. К сожалению, он выбирал другие клубы.

Единственное, чего мне так и не удалось выиграть с «Ромой», – это еврокубок. Тогда были более сильные, более совершенные команды, и нам было трудно с ними конкурировать. Тем не менее, я по-прежнему доволен своей карьерой и тем, чего я достиг – и, самое главное, чего достигла команда, в которую я всегда был влюблен и которую люблю до сих пор. Это моя главная победа», – сказал экс-форвард «Ромы».

Финал Лиги Европы пройдет в Будапеште в среду, 31мая.

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7 комментариев

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Иван Левин
Легенды, удачи Жозе, и за красивый футбол, если он будет возможен!)
+10
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Merdan Jumayew
Короче Моуриньо выставить такой автобус что Севилье будет очень трудно забить)))
+6
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Ivan Balashov
Ответ WESTERN-
Либо Моур проиграет первый еврофинал либо Севилья .... будем смотреть
Либо бесконечная серия пенальти.
+3
0
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bestvideox
Не согласен, что "тогда" были более сильные команды. Просто Рома была не стабильна с высоко задранными носами типа Тотти, Кассано!
+3
-1
+2
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WESTERN-
Либо Моур проиграет первый еврофинал либо Севилья .... будем смотреть
+2
-1
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Direct free kick
Великий Моуриньо!
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