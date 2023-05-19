«Севилья» и Моуринью не проигрывали в финалах еврокубков никогда. Андалузцы поспорят с «Ромой» за трофей ЛЕ 31 мая

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Севилья» и команды Жозе Моуринью никогда не проигрывали в финалах еврокубков.

«Рома» под руководством Жозе Моуринью вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».

Жозе Моуринью вывел свой клуб в еврокубковый финал в 6-й раз (не считая матчей за Суперкубок УЕФА). До этого команды под руководством португальца ни разу не проигрывали в финалах.

«Севилья» вышла в еврокубковый финал в 7-й раз. Испанский клуб выиграл 6 из 6 финалов ранее.

Финал Лиги Европы сезона-2022/23 пройдет в Будапеште 31 мая.

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48 комментариев

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iegord
Если бы Севилью еще и тренировал Эмери, то Вселенная бы просто схлопнулась в этот день
+169
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+168
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Kobynick
А теперь представьте, если бы Жозе тренировал Севилью. Они бы брали ЛЕ пожизненно...
+108
0
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Абдул Абакаев
почему нельзя сделать ставку что оба выиграют?
+81
-1
+80
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Best game on Earth
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ждём классические шутки про вечную серию пенальти шутки шутками, но в 2021 в паре Вильярреал МЮ действительно начались подозрения ,что это может никогда не закончится
Де Хеа вовремя пришёл на помощь.
+39
-2
+37
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ждём классические шутки про вечную серию пенальти

шутки шутками, но в 2021 в паре Вильярреал МЮ действительно начались подозрения ,что это может никогда не закончится
+36
-2
+34
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Вероника Иванова
Прикольно Рома движется - в прошлом году взяли ЛК и вышли в ЛЕ, если в этом году возьмут ЛЕ, то выйдут в ЛЧ
+28
-1
+27
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Юрий Кечко
В магию Севильи верится поболее
+28
-5
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London.is.blue
Ответ iegord
Если бы Севилью еще и тренировал Эмери, то Вселенная бы просто схлопнулась в этот день
Сарри с Челси растоптал Арсенал Эмери в финале ЛЕ.
Так что у Эмери есть поражения в финалах еврокубков.
Но Севилья выше классом Арсенала, так что можно согласиться.
+28
-6
+22
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Рашпель793
Судя по раскладам, матч дойдёт до серии пенальти, которая будет длиться до тех пор, пока УЕФА не объявят о том, что это первый в истории случай, когда у еврокубка будут два победителя сразу.
+17
0
+17
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Eddenonkas
Проверят в финале, чья магия сильнее
+15
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Данила Байдин
Жозе укатает любую команду
+20
-7
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Sema32
Эта битва будет легендарной
+12
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Невский баклан
В отличие о лч, тут финал совсем непредсказуемый
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Максим Черкашин
Ох будет битва, при Будапеште.😎
+7
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FRE3StYLER
Ответ Абдул Абакаев
почему нельзя сделать ставку что оба выиграют?
и трофей распилят)
+6
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Ярик01
Вселенная схлопнется, когда в Москве уже наступит 32 мая
+9
-3
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v.belorussky
Да это же почти что "парадокс кошки с бутербродом/маслом"!
+5
0
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Акира_1
Жаль пополам нельзя распилить. Севилья весьма симпатичная команда, но и Моуринью выжимает из Ромы максимум. Не хочется никого обижать. 😄
+4
0
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Yri Yrov
Жозе форевер
+3
0
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Direct free kick
Ответ Английский_пациент
Сегодняшний арсенал вынес бы эту деревню, где главные звезды это два чувака, провалившиеся в АПЛ плюс 50летний навас
Арсенал даже Спортинг вынести не смог
+5
-2
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Aleksey Novikov
Ответ Абдул Абакаев
почему нельзя сделать ставку что оба выиграют?
ставку то сделать можно...
+2
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Timeofinjoy
Ответ London.is.blue
Сарри с Челси растоптал Арсенал Эмери в финале ЛЕ. Так что у Эмери есть поражения в финалах еврокубков. Но Севилья выше классом Арсенала, так что можно согласиться.
Да, на 10-ом месте ползет, с минусовой разницей мячей, высший класс!
+6
-4
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Олег Ринкевич
Ответ iegord
Если бы Севилью еще и тренировал Эмери, то Вселенная бы просто схлопнулась в этот день
а если бы Севилью тренировал Моуриньо, то можно смело бы ставить хату на их команду!
+1
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Мадрид наказывает!
Потом в суперкубке Маур обыграет родной Интер)
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Cevin Cigan
Объективно Сева сильнее Ромы и по идеи должен прихлопнуть Рому,но есть один фактор - это Моур!!!!!!!
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