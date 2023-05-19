«Севилья» и Моуринью не проигрывали в финалах еврокубков никогда. Андалузцы поспорят с «Ромой» за трофей ЛЕ 31 мая
«Севилья» и команды Жозе Моуринью никогда не проигрывали в финалах еврокубков.
«Рома» под руководством Жозе Моуринью вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».
Жозе Моуринью вывел свой клуб в еврокубковый финал в 6-й раз (не считая матчей за Суперкубок УЕФА). До этого команды под руководством португальца ни разу не проигрывали в финалах.
«Севилья» вышла в еврокубковый финал в 7-й раз. Испанский клуб выиграл 6 из 6 финалов ранее.
Финал Лиги Европы сезона-2022/23 пройдет в Будапеште 31 мая.
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шутки шутками, но в 2021 в паре Вильярреал МЮ действительно начались подозрения ,что это может никогда не закончится
Так что у Эмери есть поражения в финалах еврокубков.
Но Севилья выше классом Арсенала, так что можно согласиться.