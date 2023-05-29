Моуринью перед финалом ЛЕ: «Два еврокубковых финала подряд – такое по силам лишь большим клубам. Я думаю не о личных победах, а о подарке фанатам «Ромы»

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью перед финалом Лиги Европы сравнил «Рому» с самыми успешными клубами.

«Рим – это город футбола, тут есть чувство принадлежности к чему-то большему.

Я не думаю о том, что было раньше. Мой секрет, моя философия – смотреть вперед. Этот финал – новый финал.

На этом этапе карьеры я думаю не о личных победах, а том, чтобы сделать подарок болельщикам «Ромы».

Люди, возможно, думают, что я старше, чем на самом деле, поскольку я давно в футболе и уже с седыми волосами, но я не настолько стар, чтобы замкнуть круг [и завершить карьеру]. Вы еще долгое время будете меня видеть.

В футболе важнее всего отношения между людьми. Я говорю футболистам, что они всегда должны отдавать все силы. По этой причине болельщики нас уважают и сопереживают. Мы усердно работаем каждый день, творя историю. Два еврокубковых финала подряд – такое по силам лишь большим клубам, и даже они зачастую не добиваются успеха. И для нас очень важно преуспеть», – сказал главный тренер «Ромы» за два дня до игры с «Севильей».

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25 комментариев

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Сквиди Комаров
Удачи Жозе 6 из 6 финалов было бы круто .
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Екн Лор
Желаю удачи Моуру в финале, было бы красиво уйти на победной ноте. И ждём в ПСЖ, восстанавливать клуб после 2 лет позоров
+41
-11
+30
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Ашот Растовщик
конечно будет легендарно, если в следующем году возьмут лч
+25
-4
+21
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Ашот Растовщик
конечно будет легендарно, если в следующем году возьмут лч
Ничего ты так загнул))
+15
-2
+13
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Direct free kick
Ответ Экспертное мнение
Позор - это конечно вылеты от таких средних команд как Реал и Бавария, но не слив чемпионата Лиллю до этого, верно?
Почч выбил рычаг и пивоварню из ЛЧ, галтье не смог обыграть даже Бенфику
+12
-2
+10
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Direct free kick
Великий Моуриньо, гордость мировго футбола
+12
-3
+9
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Direct free kick
Ответ Экспертное мнение
Почч смог слить чемпионат Лиллю. Анчелотти смог слить чемпионат Монпелье. И только Гальтье не смог слить лигу в ПСЖ)) Наверно потому что у него был король всех королей, чемпион мира, король семи морей и возьми океанов Лииииииионеееееельььььь Меееессссиииии!!!
Месси забивающий меньше Бен Йедера конечно икс-фактор (нет)
+6
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+5
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Barsa1984
МАУР знает свое дело....а следующем году после ЛЧ можнт уходить
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Трент Резнор
Верим. Твори историю.
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Metalloid
Как бы пафосно не звучало, и как бы глупо не выглядело, но именно такими речами Жозе прививает клубу осознание собственного величия. Что бы не тряслись, как провинциалы из Наполи, а понимали, что они великий клуб, они топ, они в когорте лучших. Это так часть мотивации, которую не все поймут, но она работает, именно поэтому за Моуром идут, он даёт им это.
Именно поэтому он пересрётся со всеми в ПСЖ, там уже все считают себя звёздами, он их будет приспускать и именно поэтому я очень хочу билет на это шоу )
+7
-5
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Kimbo Slice
Ответ Ашот Растовщик
конечно будет легендарно, если в следующем году возьмут лч
причём он так уже делал))
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Ашот Растовщик
Ответ ARTEM PROKAZOV
Ничего ты так загнул))
ага, сначала пусть ле возьмут)
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
Верим. Твори историю.
Патрисиу рекордсмен ЛЕ по числу игр. Не всё Севилье прихватизировать
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Слутск Халлского
Ответ Екн Лор
Желаю удачи Моуру в финале, было бы красиво уйти на победной ноте. И ждём в ПСЖ, восстанавливать клуб после 2 лет позоров
Как раз в пластмассовом ПСЖ меньше всего хотелось бы его видеть, этот клуб и Жозе - совершенно о разном. Даже в Челси с его массовыми закупками была аутентичность, какой в парижском клубе за 10 лет так и не появилось
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Человек1991
мауринька🤡 : два раза подряд 7 место в Серии А такое по силам только большим клубам и топовым тренерам. ))
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QWertY
Сева покажет Мавринье где раки зимуют. После матча скажет, что Роме не привыкать проигрывать в финалах🤣
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arlovski
ну Лига Конференции это серьёзный турнир, конечно))
просто игра в группе в Лиге Чемпионов бОльшее достижение
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footballs_life
Ответ Екн Лор
Желаю удачи Моуру в финале, было бы красиво уйти на победной ноте. И ждём в ПСЖ, восстанавливать клуб после 2 лет позоров
Хотеться увидите его в ПСЖ , но жаль без звезд таких как Месси , Неймар … он звездный тренер они б его слушались .
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Иван Иванов
Настоящим лидером Ромы является Дибала ,в 1/4 на стадио Олимпико против Фейеноорда именно он перевернул игру , забив фантастический гол в самой концовке ,в предстоящем финале тоже многое будет зависеть от него.
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зак
Удачи покорить Рим и отправиться покорять Париж..
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