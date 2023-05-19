Моуринью о ЛЕ: «Думаю об этом финале, как о любом другом. Хотим привезти трофей домой»

Жозе Моуринью похвалил игроков «Ромы» после выхода в финал Лиги Европы.

«Бове был невероятен – он сыграл фулбека. То же самое касается и Смоллинга, который смог сыграть, хотя он до их пор травмирован. Эти парни невероятны, они поражают меня.

Я думаю о предстоящем финале, как о любом другом. Мы хотим привезти трофей домой», – сказал в интервью DAZN главный тренер «Ромы» после победы над « » в полуфинале по сумме двух игр (1:0, 0:0).

В финале Лиги Европы « » сыграет с «Севильей». Матч состоится 31 мая.

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