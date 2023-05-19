Моуринью о ЛЕ: «Думаю об этом финале, как о любом другом. Хотим привезти трофей домой»
Жозе Моуринью похвалил игроков «Ромы» после выхода в финал Лиги Европы.
«Бове был невероятен – он сыграл фулбека. То же самое касается и Смоллинга, который смог сыграть, хотя он до их пор травмирован. Эти парни невероятны, они поражают меня.
Я думаю о предстоящем финале, как о любом другом. Мы хотим привезти трофей домой», – сказал в интервью DAZN главный тренер «Ромы» после победы над «Байером» в полуфинале по сумме двух игр (1:0, 0:0).
В финале Лиги Европы «Рома» сыграет с «Севильей». Матч состоится 31 мая.
1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯
Моуринью – главный спец по еврокубковым финалам: 5 побед из 5! Дальше – «Севилья», которая царит в ЛЕ
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
У шарлатана сила воля и характер бойца отсутствует! У Жозье есть волчий дух!
Этот шарлатан даже при счете 2:0 сильно очковал во время матча с Реалом, он думал что оборсрется если очередной раз отлетят от Реала!
у Жозье как всегда спартанский взгляд и успокойствие
Жозе идеолог рационального футбола, эффективность которого подтвердил кучей титулов, с разными командами мира,
а итальянец, убогий односхемный собиратель бабла, дающий результат в тепличных условиях, которые невозможно создать в еврокубках, отсюда и его удручающая статистика в этих турнирах.
За Хави Алонсо чертовски обидно(((