Моуринью о ЛЕ: «Думаю об этом финале, как о любом другом. Хотим привезти трофей домой»

Теги Байер Рома Жозе Моуринью бундеслига Германия Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Крис Смоллинг Эдоардо Бове Футбол

Жозе Моуринью похвалил игроков «Ромы» после выхода в финал Лиги Европы.

«Бове был невероятен – он сыграл фулбека. То же самое касается и Смоллинга, который смог сыграть, хотя он до их пор травмирован. Эти парни невероятны, они поражают меня.

Я думаю о предстоящем финале, как о любом другом. Мы хотим привезти трофей домой», – сказал в интервью DAZN главный тренер «Ромы» после победы над «Байером» в полуфинале по сумме двух игр (1:0, 0:0).

В финале Лиги Европы «Рома» сыграет с «Севильей». Матч состоится 31 мая.

1-23 по ударам и 0,03 xG: так Моуринью вышел в финал Лиги Европы 🤯

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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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31 комментарий

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Антон Чугунов
Кто бы что бы не говорил, но Жозе Моуринью - талантливый тренер, хороший психолог и победитель по мотивации на решающие игры
+50
-4
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Dvin
Отмечали в прошлом году трофей, хотим и в этом! Не подведи, Жозе!
+29
-2
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Любезный Коссутий
успехов Жозе и Роме в финале.
+28
-3
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Кино Музыка
Хотелось бы победы Ромы в ЛЕ. Хороший клуб, давно не выигрывал.
+16
-2
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Арман Мартиросян
Ответ Антон Чугунов
Кто бы что бы не говорил, но Жозе Моуринью - талантливый тренер, хороший психолог и победитель по мотивации на решающие игры
Талантливый тренер это Нагельсманн, а Моуриньо один из величайших тренеров эпохи, которому уже нечего доказывать.
+11
-3
+8
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Decard Show
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Уверен что если бы этот великий и ужасный Жозье шяс был бы у руля нынешнего Интера уже досрочно выиграл бы Лч! Моур знает как надо настроиться на больших матчах! Его безупречный стиль автобус мог бы вышвырнут лысего шарлатана! Он это гениально сделал в 2010 году с Интером в финале кубка Испании 2011 с Реалом!
У шарлатана сила воля и характер бойца отсутствует! У Жозье есть волчий дух!

Этот шарлатан даже при счете 2:0 сильно очковал во время матча с Реалом, он думал что оборсрется если очередной раз отлетят от Реала!

у Жозье как всегда спартанский взгляд и успокойствие
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Gustav Forsberg
Ответ Антон Чугунов
Кто бы что бы не говорил, но Жозе Моуринью - талантливый тренер, хороший психолог и победитель по мотивации на решающие игры
странно со всеми достижениями Жозе считать обратное. это либо хейтерство либо полное профанство
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ДедаДома.нет
Привезешь Жозе. А в следующем и ЛЧ. Я надеюсь 🙏
+7
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Decard Show
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Hella black
Конте и Моуриньо главные творцы антифутбола. Вчерашняя игра с Байером это трындец,ни автобус а Икарус
Ты, видимо, наивно думаешь, что кого-то из вменяемых людей здесь интересует твоё мнение?!
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Антон Чугунов
Ответ Gustav Forsberg
странно со всеми достижениями Жозе считать обратное. это либо хейтерство либо полное профанство
Есть много людей, кто его терпеть не может..
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Мадрид наказывает!
о финале суперкубка с Интером)
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Jo-jo
Ответ Покерный Футбол
Да и пофиг) Игра забудется (ну кроме таких матчей как в Барселоне в 1999 или в Стамбуле в 2005) а результат останется в истории навсегда.
Да я без грязи) Наоборот, лишь рад за старину Жозе)
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Покерный Футбол
Ответ Jo-jo
Португальский водитель автобуса припарковал в Леверкузене автобус на итальянских номерах 👌
Да и пофиг) Игра забудется (ну кроме таких матчей как в Барселоне в 1999 или в Стамбуле в 2005) а результат останется в истории навсегда.
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Тюменец
Ответ Кино Музыка
Хотелось бы победы Ромы в ЛЕ. Хороший клуб, давно не выигрывал.
Вообще не выигрывал, точнее...
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OVI
А этот трофей ещё ценнее, т.к. является билетом в ЛЧ
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Тюменец
Ответ Антон Чугунов
Есть много людей, кто его терпеть не может..
Самое смешное, что он даже не подозревает о наличии этих людишек, которые почему-то терпеть не могут человека, которого даже не знают... ))
+1
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Тюменец
Ответ Hella black
Конте и Моуриньо главные творцы антифутбола. Вчерашняя игра с Байером это трындец,ни автобус а Икарус
Конте с Мауром рядом не стоял.
Жозе идеолог рационального футбола, эффективность которого подтвердил кучей титулов, с разными командами мира,
а итальянец, убогий односхемный собиратель бабла, дающий результат в тепличных условиях, которые невозможно создать в еврокубках, отсюда и его удручающая статистика в этих турнирах.
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Christos NB
Ответ Dvin
Отмечали в прошлом году трофей, хотим и в этом! Не подведи, Жозе!
да у Ромика будет всего два трофея если победит Севилью
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Vova
Ответ Decard Show
Уверен что если бы этот великий и ужасный Жозье шяс был бы у руля нынешнего Интера уже досрочно выиграл бы Лч! Моур знает как надо настроиться на больших матчах! Его безупречный стиль автобус мог бы вышвырнут лысего шарлатана! Он это гениально сделал в 2010 году с Интером в финале кубка Испании 2011 с Реалом! У шарлатана сила воля и характер бойца отсутствует! У Жозье есть волчий дух! Этот шарлатан даже при счете 2:0 сильно очковал во время матча с Реалом, он думал что оборсрется если очередной раз отлетят от Реала! у Жозье как всегда спартанский взгляд и успокойствие
Очень тонко подмечено! 👍
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Olzhas
Ответ Dvin
Отмечали в прошлом году трофей, хотим и в этом! Не подведи, Жозе!
Согласен.
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Vova
Ответ Антон Чугунов
Кто бы что бы не говорил, но Жозе Моуринью - талантливый тренер, хороший психолог и победитель по мотивации на решающие игры
Это да! Тренер супер!
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Olzhas
Ответ Антон Чугунов
Кто бы что бы не говорил, но Жозе Моуринью - талантливый тренер, хороший психолог и победитель по мотивации на решающие игры
💪
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Антон Ивонов
Жозик анадысь из Леверкузена чуть теплую жопу унес
За Хави Алонсо чертовски обидно(((
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RealJericho
Лэтс шоу сам риспэкт фо Жозе!
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