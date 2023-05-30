Фанаты «МЮ» признали Рэшфорда игроком сезона. Он первый воспитанник с этой наградой с 1998-го

Теги Манчестер Юнайтед Райан Гиггз премьер-лига Англия рейтинги болельщики Мэтт Басби Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2022/23.

Форвард получил приз имени Мэтта Басби впервые в карьере. Он занял первое место в опросе болельщиков клуба на сайте «Юнайтед» и в клубном приложении.

Рэшфорд стал первым воспитанником, получившим награду, с 1998 года – тогда она досталась Райану Гиггзу.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 30 голов и 11 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Заслуженно. Рэшфорд провёл лучший сезон в карьере, а во многих матчей тащил клуб
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Владимир Владимирович
Ничего себе , у чувак 30 голов и 11 ассистов, 25 лет, то ли ещё будет
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Cruel Snake
Воспитанник это всегда мощно и гордо!
+5
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Basist
Хорошо перезагрузился в этом сезоне. Заслуженная награда
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А.В.Бубнов
Всего 25 лет, а уже успел опустить всех: от портовых до ситявых, от орсенальных до челсявых. Талант!
+3
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مختار موسى حاجييف
отличный отрезок после ЧМ, но лучший это Фернандеш , который был стабилен весь сезон.
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Podumainemnogo
насмотрелся как мастера на чемпионате мира играют и решил повторить)
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answer89
Заслуженно
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<~Inter~>
Бруну, Каземиро и Лисандро больше заслужили
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REALITY
Что отличает арабские мешки от нормальных клубов ?))
видимо тем что в мешках нет значимых воспитанников
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Руслан
Решфорд может стать ещё лучше и забить больше голов
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Egor Aleksandrovich
Ответ А.В.Бубнов
Всего 25 лет, а уже успел опустить всех: от портовых до ситявых, от орсенальных до челсявых. Талант!
какие громкие слова, удивительно)
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Winfated
Ответ <~Inter~>
Бруну, Каземиро и Лисандро больше заслужили
Кто-то еще плюсанул этот бред))
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