Фанаты «МЮ» признали Рэшфорда игроком сезона. Он первый воспитанник с этой наградой с 1998-го

Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2022/23.

Форвард получил приз имени Мэтта Басби впервые в карьере. Он занял первое место в опросе болельщиков клуба на сайте «Юнайтед» и в клубном приложении.

Рэшфорд стал первым воспитанником, получившим награду, с 1998 года – тогда она досталась Райану Гиггзу.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 30 голов и 11 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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