Мостовой о «Спартаке»: «Вылетели от «Акрона» из Кубка, вторую часть сезона проводят неважно. Но у руководства и тренеров все замечательно»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Спорт-Экспресс Акрон Футбол

Александр Мостовой указал на неудачи «Спартака» после зимнего перерыва.

«Второе или третье место – для меня непринципиально. Вылетели от «Акрона» из Кубка. Вторую часть сезона проводят неважно. Но у руководства и тренерского штаба все замечательно.

Причина спада? В первой части сезона все были голодные! Глаза горели, все хотели доказывать! А во второй части все это пропало!» – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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13 комментариев

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Сергей Жарковский
Царь здееесь!
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Ильдар Фарукшин
Вот вам пример такой же как ничего не делаешь, ноешь, всё так же хорошо тебе. Даже в сборную ветеранов позвали 😊
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Konstantin Zorin
Блин, в прошлом сезоне тоже гнусявил. Но, при этом заняли 10 место и взяли Кубок. Сейчас Спартак борется за 2 место, а Царь снава недоволен. Может пора самому поработать пойти, а то от такого количества свободного времени неправильные мысли появляются.
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Невский баклан
Еще 2ое место проели, опережая ЦСКА на 6 очков.
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