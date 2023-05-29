Мостовой о «Спартаке»: «Вылетели от «Акрона» из Кубка, вторую часть сезона проводят неважно. Но у руководства и тренеров все замечательно»
Александр Мостовой указал на неудачи «Спартака» после зимнего перерыва.
«Второе или третье место – для меня непринципиально. Вылетели от «Акрона» из Кубка. Вторую часть сезона проводят неважно. Но у руководства и тренерского штаба все замечательно.
Причина спада? В первой части сезона все были голодные! Глаза горели, все хотели доказывать! А во второй части все это пропало!» – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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