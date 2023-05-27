Моуринью может продлить контракт с «Ромой», если клуб выйдет в ЛЧ по итогам сезона

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Жозе Моуринью готов остаться в «Роме».

По информации Corriere dello Sport, тренер обдумывает возможность продления контракта с римским клубом в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Португальский специалист уже уведомил владельцев клуба о готовности остаться в «Роме». Официальных предложений о продолжении сотрудничества еще не было, но это может измениться в ближайшее время. 

Действующий контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до 2024 года. Сообщалось, что в услугах тренера заинтересован «ПСЖ». 

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1 комментарий

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romaroman26
до Моура, при Спалетти Рома стабильно была в лч
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