Моуринью может продлить контракт с «Ромой», если клуб выйдет в ЛЧ по итогам сезона
Жозе Моуринью готов остаться в «Роме».
По информации Corriere dello Sport, тренер обдумывает возможность продления контракта с римским клубом в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Португальский специалист уже уведомил владельцев клуба о готовности остаться в «Роме». Официальных предложений о продолжении сотрудничества еще не было, но это может измениться в ближайшее время.
Действующий контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до 2024 года. Сообщалось, что в услугах тренера заинтересован «ПСЖ».
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