Моуринью может продлить контракт с «Ромой», если клуб выйдет в ЛЧ по итогам сезона

Жозе Моуринью готов остаться в «Роме».

По информации Corriere dello Sport, тренер обдумывает возможность продления контракта с римским клубом в случае выхода в чемпионов по итогам сезона.

Португальский специалист уже уведомил владельцев клуба о готовности остаться в «Роме». Официальных предложений о продолжении сотрудничества еще не было, но это может измениться в ближайшее время.

Действующий контракт с «Ромой» рассчитан до 2024 года. Сообщалось, что в услугах тренера заинтересован «ПСЖ».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте