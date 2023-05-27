Фонд Винисиуса запустил программу повышения осведомленности о расизме в бразильских школах. Детей будут учить методам борьбы с дискриминацией

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус запустил программу по подготовке учителей к повышению осведомленности о расизме.

На этой неделе некоммерческая образовательная организация футболиста «Реала» запустила программу по подготовке учителей государственных бразильских школ для повышения осведомленности о расизме и обучению детей методам борьбы с дискриминацией.

Учительница одной из школ Сан-Гонсалу, в которой будет реализован проект, Мариана Алвес, надеется, что программа окажет детям поддержку и сможет их подготовить.

Алвес выступала в классе, где повсюду были футбольные мячи, а на стенах висели огромные фотографии Винисиуса.

Большинство учеников школы – чернокожие или представители смешанных рас. Многие из них сталкивались с расизмом, сказала Алвес. На этой неделе ее 10-летние ученики спрашивали, видела ли она, что случилось с Винисиусом, потому что они не совсем понимают.

«У него есть деньги, у него есть весь этот статус, но даже это не помешало ему пройти через эту ситуацию расизма. Поэтому ученики задаются вопросами: «Пройду ли я через это тоже? Неужели это случится со мной?» – сказала Алвес.

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16 комментариев

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rigobersong
Я вот всегда к чернокожим с позитивом относился, т.к. вырос на Негрози южному централу, Фифти Сенте и Эминеме:))

Я это к тому, что Винисиус сам должен вести себя на поле хорошо и подавать пример, и тогда белые дети никогда не проявят расизм в адрес хорошего человека:) Но увы, у Винисиуса не так мозги работают, и из-за таких как он агрессия к чернокожим будет бумерангом возвращаться:))
+31
-4
+27
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бенедикт
Пусть этот фонд учит детей как себя вести.
Когда они выигрывают.
Когда они проигрывают
Когда они в обществе.
... и т.д.
+3
0
+3
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rigobersong
Надо в школах показывать это видео:))

https://youtu.be/C5wsWCLEpOA
+5
-3
+2
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Антон Фалафель
Лучшебы этот фонд бананов закупил для школ
+2
-1
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Yury Fedoseev
В Бразилии…
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Санжар Игамбердиев
Ф.а.кинг Провокатор
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nobrainnopain
Бедные дети
0
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Razrubsis
Как же у него пригорело. Все ему потакают и теперь Винисиусу кажется, что весь Белый мир против него. Лучше бы на футболе сосредоточиться, ведь он игрок с большим талантом.
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romankoucher
"...для повышения осведомленности"...какая глупость
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deadjoker
В любой непонятной ситуации падай и требуй фол. Если не дают, раскручивай тему расизма :))
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benjamin92
Фонд Винисиуса. Понятно, идёт раскрутка бизнеса с большими деньгами
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svft
что-то вроде начальной военной подготовки
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Марат Кагин
Ответ rigobersong
Я вот всегда к чернокожим с позитивом относился, т.к. вырос на Негрози южному централу, Фифти Сенте и Эминеме:)) Я это к тому, что Винисиус сам должен вести себя на поле хорошо и подавать пример, и тогда белые дети никогда не проявят расизм в адрес хорошего человека:) Но увы, у Винисиуса не так мозги работают, и из-за таких как он агрессия к чернокожим будет бумерангом возвращаться:))
если ты вырос на не грози Южному централу, то почему ты считаешь, что повеление винистуса какое то плохое?
+2
-2
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Bazilic
Ответ rigobersong
Я вот всегда к чернокожим с позитивом относился, т.к. вырос на Негрози южному централу, Фифти Сенте и Эминеме:)) Я это к тому, что Винисиус сам должен вести себя на поле хорошо и подавать пример, и тогда белые дети никогда не проявят расизм в адрес хорошего человека:) Но увы, у Винисиуса не так мозги работают, и из-за таких как он агрессия к чернокожим будет бумерангом возвращаться:))
Эминем - самый черный из белых
0
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