Фонд Винисиуса запустил программу повышения осведомленности о расизме в бразильских школах. Детей будут учить методам борьбы с дискриминацией

Винисиус запустил программу по подготовке учителей к повышению осведомленности о расизме.

На этой неделе некоммерческая образовательная организация футболиста « » запустила программу по подготовке учителей государственных бразильских школ для повышения осведомленности о расизме и обучению детей методам борьбы с дискриминацией.

Учительница одной из школ Сан-Гонсалу, в которой будет реализован проект, Мариана Алвес, надеется, что программа окажет детям поддержку и сможет их подготовить.

Алвес выступала в классе, где повсюду были футбольные мячи, а на стенах висели огромные фотографии .

Большинство учеников школы – чернокожие или представители смешанных рас. Многие из них сталкивались с расизмом, сказала Алвес. На этой неделе ее 10-летние ученики спрашивали, видела ли она, что случилось с Винисиусом, потому что они не совсем понимают.

«У него есть деньги, у него есть весь этот статус, но даже это не помешало ему пройти через эту ситуацию расизма. Поэтому ученики задаются вопросами: «Пройду ли я через это тоже? Неужели это случится со мной?» – сказала Алвес.

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