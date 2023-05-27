Фонд Винисиуса запустил программу повышения осведомленности о расизме в бразильских школах. Детей будут учить методам борьбы с дискриминацией
Винисиус запустил программу по подготовке учителей к повышению осведомленности о расизме.
На этой неделе некоммерческая образовательная организация футболиста «Реала» запустила программу по подготовке учителей государственных бразильских школ для повышения осведомленности о расизме и обучению детей методам борьбы с дискриминацией.
Учительница одной из школ Сан-Гонсалу, в которой будет реализован проект, Мариана Алвес, надеется, что программа окажет детям поддержку и сможет их подготовить.
Алвес выступала в классе, где повсюду были футбольные мячи, а на стенах висели огромные фотографии Винисиуса.
Большинство учеников школы – чернокожие или представители смешанных рас. Многие из них сталкивались с расизмом, сказала Алвес. На этой неделе ее 10-летние ученики спрашивали, видела ли она, что случилось с Винисиусом, потому что они не совсем понимают.
«У него есть деньги, у него есть весь этот статус, но даже это не помешало ему пройти через эту ситуацию расизма. Поэтому ученики задаются вопросами: «Пройду ли я через это тоже? Неужели это случится со мной?» – сказала Алвес.
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Я это к тому, что Винисиус сам должен вести себя на поле хорошо и подавать пример, и тогда белые дети никогда не проявят расизм в адрес хорошего человека:) Но увы, у Винисиуса не так мозги работают, и из-за таких как он агрессия к чернокожим будет бумерангом возвращаться:))
Когда они выигрывают.
Когда они проигрывают
Когда они в обществе.
... и т.д.
https://youtu.be/C5wsWCLEpOA