«Фламенго» в поддержку Винисиуса будет играть с антирасистской нашивкой с черным кулаком и словом «борьба»

Теги Фламенго высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига фото Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Фламенго» в поддержку Винисиуса будет играть с антирасистской нашивкой.

Бразильский клуб таким образом поучаствует в борьбе против расизма.

На нашивке изображены черный кулак и слово «борьба» на испанском языке в знак поддержки Винисиуса, выступающего в Ла Лиге за «Реал».

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

Фото: инстаграм «Фламенго»

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21 комментарий

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Aleksey Yashin
БЛМ. Версия 2.0
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Tornado S
из за провокатора нытика опять начинается
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Andrey Ashhabadskiy
Одно скажу, этот похожий на человека, плохо закончит карьеру.
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Tornado S
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Честно говоря, на провокатора пока похож ты
ну явный же ты Рдип
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Fma wozo
Обезяны обезян поймут
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Spartakus1984
По моему они сделли только хуже Винисиусу,его еще больше будут ненавидить.Как он теперь будет кривляться?
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10ztv
винисиус разыкался уже
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Ilya Bobrin
зачем что-то придумывать?
всё же уже есть - на колени и всё
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Fullhouse
Их борьба
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Очевидное невероятное
Выжить в джунглях
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Саша Пушкин
Ответ Aleksey Yashin
БЛМ. Версия 2.0
Даже эта фотка с рукопожатием белых, как бы намекает , что пока черные делают вид, что "борются", белые архитекторы реальности договорились и с этого получают профит. Современные леваки проталкивая новую нормальность, разыгрыват карту противоречий среди якобы ущемляемых меньшинств.

"Рабочим классом стали успешно управлять, с помощью "массовой культуры" и он перестал представлять угрозу для индустриального общества. Поэтому на революционные позиции выдвигаются люмпенизированные слои , представители стран "третьего мира", сексуальные и этнические меньшинства."(c)
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Игорь Климов
Кому нужна эта показуха?!
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cektor
Скоро мы белые будем просить прощение у нигеров, за то что мы белые. …
Уже достали
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Schiaff1no
Белых футболистов как-то метить будут или сразу из команды в знак солидарности кикнут?
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Ilya Bobrin
Mein Kampf, black edition
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GuruFutbola
Пиарят себя)
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Born is the King
"Собранные средства будут потрачены на билеты в Африку Винисиусам и Ришарлисонам"
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DekiB
А если б в поддержку Дзюбы играли, в кулаке что-то было бы?
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Pa1n4eq
кулак из red faction сбежал?)
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