«Фламенго» в поддержку Винисиуса будет играть с антирасистской нашивкой с черным кулаком и словом «борьба»
«Фламенго» в поддержку Винисиуса будет играть с антирасистской нашивкой.
Бразильский клуб таким образом поучаствует в борьбе против расизма.
На нашивке изображены черный кулак и слово «борьба» на испанском языке в знак поддержки Винисиуса, выступающего в Ла Лиге за «Реал».
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
Фото: инстаграм «Фламенго»
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"Рабочим классом стали успешно управлять, с помощью "массовой культуры" и он перестал представлять угрозу для индустриального общества. Поэтому на революционные позиции выдвигаются люмпенизированные слои , представители стран "третьего мира", сексуальные и этнические меньшинства."(c)
Уже достали