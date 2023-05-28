«Фламенго» в поддержку Винисиуса будет играть с антирасистской нашивкой с черным кулаком и словом «борьба»

«Фламенго» в поддержку Винисиуса будет играть с антирасистской нашивкой.

Бразильский клуб таким образом поучаствует в борьбе против расизма.

На нашивке изображены черный кулак и слово «борьба» на испанском языке в знак поддержки Винисиуса, выступающего в Ла Лиге за «Реал».

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

Фото: инстаграм «Фламенго»

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