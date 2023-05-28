«Форталеза» и «Васко» в поддержку Винисиуса не внесли имена темнокожих игроков в составы: «Мы нечасто видим чернокожих людей в важных сферах в Бразилии»

«Форталеза» и «Васко да Гама» провели акцию в поддержку Винисиуса Жуниора.

Команды встречались между собой в рамках 8-го тура бразильской Серии А (2:0).

Перед матчем стартовые составы обоих клубов были опубликованы в твиттере без имен темнокожих игроков – они были представлены в списке лишь игровыми номерами. Позднее « » и « » объяснили, что акция призвана привлечь внимание к проблеме расизма, после чего были опубликованы обычные составы.

«На рынке труда, в аудиториях университетов, на руководящих должностях, в политике... В стране с темнокожим большинством мы нечасто видим чернокожих людей в этих сферах, и это является отражением расизма, который выходит далеко за рамки оскорблений и нанесения травм.

Мы делаем это для того, чтобы побороть проблему. Из уважения, равенства и инклюзивности.

Все действия были обговорены со спортсменами», – говорится в заявлении клубов.

Также все игроки вышли на матч в черных футболках с надписью: «При расизме нет игры», – этот же лозунг был нанесен на капитанские повязки. Перед началом матча был показан антирасистский ролик.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя вингера «Реала» «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут. «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до 3 матчей и 27 тысяч.

Игроки «Фламенго» и «Крузейро» в поддержку Винисиуса сидели на газоне 35 секунд после стартового свистка. Судья поддержал акцию

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте