«Форталеза» и «Васко» в поддержку Винисиуса не внесли имена темнокожих игроков в составы: «Мы нечасто видим чернокожих людей в важных сферах в Бразилии»

Теги Васко да Гама высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Форталеза игровая форма соцсети Винисиус Жуниор стиль дискриминация Футбол

«Форталеза» и «Васко да Гама» провели акцию в поддержку Винисиуса Жуниора.

Команды встречались между собой в рамках 8-го тура бразильской Серии А (2:0).

Перед матчем стартовые составы обоих клубов были опубликованы в твиттере без имен темнокожих игроков – они были представлены в списке лишь игровыми номерами. Позднее «Форталеза» и «Васко да Гама» объяснили, что акция призвана привлечь внимание к проблеме расизма, после чего были опубликованы обычные составы.

«На рынке труда, в аудиториях университетов, на руководящих должностях, в политике... В стране с темнокожим большинством мы нечасто видим чернокожих людей в этих сферах, и это является отражением расизма, который выходит далеко за рамки оскорблений и нанесения травм.

Мы делаем это для того, чтобы побороть проблему. Из уважения, равенства и инклюзивности.

Все действия были обговорены со спортсменами», – говорится в заявлении клубов.

Также все игроки вышли на матч в черных футболках с надписью: «При расизме нет игры», – этот же лозунг был нанесен на капитанские повязки. Перед началом матча был показан антирасистский ролик.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя вингера «Реала» «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут. «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до 3 матчей и 27 тысяч.

Игроки «Фламенго» и «Крузейро» в поддержку Винисиуса сидели на газоне 35 секунд после стартового свистка. Судья поддержал акцию

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
France Football: убрали темнокожих игроков из списка претендентов на ЗМ, в знак поддержки Винисиуса:)
+63
0
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Наоборот получается, унизить своих. Типо они не люди
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
В поддержку, а как будто наоборот. Могли ещё n….r написать
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Отец Абду
France Football: убрали темнокожих игроков из списка претендентов на ЗМ, в знак поддержки Винисиуса:)
Реал убрал Винисиуса из состава в последних матчах в знак поддержки Винисиуса)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Zubkov
а в чём тут поддержка?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Маразм
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kushaevtm
Нет негров — нет расизма
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
З.бали со своим расизмом
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emma Nevskaia
ситуация кринж
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
А кто мешает темнокожим идти в университеты, становиться докторами, делать открытия, создавать бизнес?По моему, здесь главное мозги и трудолюбие, а не цвет кожи. В США уже был темнокожий президент, много было и есть талантливых актеров, спортсменов, их никак не ограничивают в учебе, в чем проблемы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
А это точно в поддержку? :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Ответ Kushaevtm
Нет негров — нет расизма
Шах и мат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Ответ Этот Райола хочет денег
А кто мешает темнокожим идти в университеты, становиться докторами, делать открытия, создавать бизнес?По моему, здесь главное мозги и трудолюбие, а не цвет кожи. В США уже был темнокожий президент, много было и есть талантливых актеров, спортсменов, их никак не ограничивают в учебе, в чем проблемы?
Ты перечислил такие сферы, где несколько другое понятие учебы. Видимо по настоящему учиться они не умеют/не хотят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volodin
А белые в курсе насчет темнокожего большинства? Так то прям черных в Бразилии меньше 10%, а остальные - белые и смешанные пополам примерно. Но по ходу к темнокожему большинству приписали Неймара с Тьяго Силвой, а то и Кака с Дунгой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DVS1
Наверно эту акцию "придумывал" какой-нибудь активист из очередного "союза черных журналистов", и ввиду отсутствия мозгов, вышло ровно наоборот и очень даже смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Django Liberated
их просто не открыли)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
no_one_perfect
Вот это поддержка!!! Белый мир затрепетал в ужасе!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Вот если бы просто не выставили чернокожих в стартовом составе, вот это был бы ход
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ногабога
Классно придумали😂😂😂 феерически
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий