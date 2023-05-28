Игроки «Фламенго» и «Крузейро» в поддержку Винисиуса сидели на газоне 35 секунд после стартового свистка. Судья поддержал акцию

Игроки «Фламенго» и «Крузейро» во время матча устроили акцию в поддержку Винисиуса Жуниора.

Команды встречались между собой в 8-м туре бразильской Серии А. После стартового свистка игроки обеих команд устроили акцию протеста против расизма, сев на газон. Игра началась спустя 35 секунд после стартового свистка.

Акцию также поддержал главный арбитр матча Луис Флавио де Оливейра.

Напомним, во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут. «Валенсия» в качестве санкций получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до 3 матчей закрытия трибуны и 27 тысяч евро штрафа.

Ранее сообщалось, что « » в поддержку Винисиуса добавил на форму антирасистскую нашивку с черным кулаком и надписью «борьба» на испанском языке.

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