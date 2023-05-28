Игроки «Фламенго» и «Крузейро» в поддержку Винисиуса сидели на газоне 35 секунд после стартового свистка. Судья поддержал акцию

Теги Крузейро Фламенго высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Игроки «Фламенго» и «Крузейро» во время матча устроили акцию в поддержку Винисиуса Жуниора.

Команды встречались между собой в 8-м туре бразильской Серии А. После стартового свистка игроки обеих команд устроили акцию протеста против расизма, сев на газон. Игра началась спустя 35 секунд после стартового свистка.

Акцию также поддержал главный арбитр матча Луис Флавио де Оливейра.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут. «Валенсия» в качестве санкций получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до 3 матчей закрытия трибуны и 27 тысяч евро штрафа.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» в поддержку Винисиуса добавил на форму антирасистскую нашивку с черным кулаком и надписью «борьба» на испанском языке.

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48 комментариев

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cektor
Ахахахахх
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Алексей Сигаев
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Вообще-то это неспортивное поведение, за которое судья должен был выдать жёлтые, при повторе - красные. А когда в составе хотя бы одной из команд останется менее 7 игроков - прекратить матч.
+18
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+13
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Саша Пушкин
Ответ cektor
Ахахахахх
Негры в тюрьмах тоже поддерживают Винисиуса. Они просто сидят.
+12
-1
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Ихарь Окенфэйлов
Ерунда это все бесполезная. Если негры действительно хотят бороться с расизмом, реальным решением будет, в качестве протеста отказаться от пользования любыми изобретениями белых людей! Например... ВСЕМ?!
+14
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Екн Лор
Ответ rigobersong
Они еще сомневаются в том, что баскетбол в сегодняшним виде придумал Нейсмит, и начинают продвигать теорию, что первым его изобрел черный братишка:))
Черное море случайно не они выкопали?
+4
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rigobersong
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ерунда это все бесполезная. Если негры действительно хотят бороться с расизмом, реальным решением будет, в качестве протеста отказаться от пользования любыми изобретениями белых людей! Например... ВСЕМ?!
Они еще сомневаются в том, что баскетбол в сегодняшним виде придумал Нейсмит, и начинают продвигать теорию, что первым его изобрел черный братишка:))
+7
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Саша Пушкин
Ответ Алексей Сигаев
Вообще-то это неспортивное поведение, за которое судья должен был выдать жёлтые, при повторе - красные. А когда в составе хотя бы одной из команд останется менее 7 игроков - прекратить матч.
Если ты ноунейм , то можешь позволить себе рассуждать об этом здесь в комментах.
А ждать, что футбольный судья, встроенный в систему, попрет против повесточки и современной диктатуры, и лишится всего, будет покрыт позором, выброшен из профессии и объявлен расистом- это с твоей стороны просто верх лицемерия и наивности.
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T622222
Удобряли?
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ОттоДракула
Лучше бы 35 секунд ползали по лианам. Ну бред же полный.
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Рустам Кубов
Судья в данном случае главный дегенерат.
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Очевидное невероятное
Что ты натворил провокатониус?)
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Fma wozo
Позорники
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Очевидное невероятное
Ответ Рустам Кубов
Судья в данном случае главный дегенерат.
Это точно))
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Нейтральный критик
Ответ Саша Пушкин
Если ты ноунейм , то можешь позволить себе рассуждать об этом здесь в комментах. А ждать, что футбольный судья, встроенный в систему, попрет против повесточки и современной диктатуры, и лишится всего, будет покрыт позором, выброшен из профессии и объявлен расистом- это с твоей стороны просто верх лицемерия и наивности.
Да конечно никто никого не будет наказывать. "Этот протест – кого надо протест".
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Нейтральный критик
Ответ Алексей Сигаев
Вообще-то это неспортивное поведение, за которое судья должен был выдать жёлтые, при повторе - красные. А когда в составе хотя бы одной из команд останется менее 7 игроков - прекратить матч.
И по логике, главного арбитра пожизненно отстранить за отказ соблюдать и требовать соблюдения правил игры.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ LastImaginary
23
судья тоже сидел с ними в одном поле?🤭😅😅
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Egobrain
Ответ brace
Не спортивное поведение.)
где можно увидеть, что сидение на газоне - неспортивное поведение? пунктик правил, пожалуйста, и можно прецедент из реального судейства?
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pi5ka
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ерунда это все бесполезная. Если негры действительно хотят бороться с расизмом, реальным решением будет, в качестве протеста отказаться от пользования любыми изобретениями белых людей! Например... ВСЕМ?!
не ну кстати в англии это сработало. Теперь расистские высказывания в основном происходят из интернета, а не со стадиона
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Алексей Сигаев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Саша Пушкин
Если ты ноунейм , то можешь позволить себе рассуждать об этом здесь в комментах. А ждать, что футбольный судья, встроенный в систему, попрет против повесточки и современной диктатуры, и лишится всего, будет покрыт позором, выброшен из профессии и объявлен расистом- это с твоей стороны просто верх лицемерия и наивности.
Я понимаю, что негры в современной жизни - это практически самое главное. Главнее их только гомосексуалисты тридцати восьми разновидностей. Тем не менее, спасибо, что разрешаешь мне писать комментарии.
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maran
Ответ Екн Лор
Черное море случайно не они выкопали?
нет это укры детскими лопатками
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ King_X
Болею за РМ, Вини действительно втом сезоне СМИ и затем болелы затравили, судьи игнорировали много фолов и сам он нестабильный, только даёт фанатов кайфовать, психуя Но, блин, что за БЛМ2023, в какую-то полит борьбу это перешло, перебор
БЛМ это политборьба изначально. И никакого отношения к реальному движению за равноправие не имеет
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Саша Пушкин
Негры в тюрьмах тоже поддерживают Винисиуса. Они просто сидят.
Насильник Данька тоже поддерживает Вини)
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Саша Пушкин
Ответ Алексей Сигаев
Я понимаю, что негры в современной жизни - это практически самое главное. Главнее их только гомосексуалисты тридцати восьми разновидностей. Тем не менее, спасибо, что разрешаешь мне писать комментарии.
Ты лично можешь похвастаться многими эпизодами, когда выступал публично в реальности, против повесточки, что тебе не по душе, которую проталкиваю в твоей стране, рискуя лишиться профессии, заиметь кучу проблем и быть отмененным?
И это на фоне, что он публичная личность, добившаяся существенных высот, раз работает на матчах высшей бразильской лиги, а ты доставщик еды иди грузчик. Не помню, чем ты занимаешься в жизни.
0
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Egobrain
Ответ Алексей Сигаев
Вообще-то это неспортивное поведение, за которое судья должен был выдать жёлтые, при повторе - красные. А когда в составе хотя бы одной из команд останется менее 7 игроков - прекратить матч.
о как, на газоне запрещено сидеть? это что-то новое в правилах
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Алексей Сигаев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Саша Пушкин
Ты лично можешь похвастаться многими эпизодами, когда выступал публично в реальности, против повесточки, что тебе не по душе, которую проталкиваю в твоей стране, рискуя лишиться профессии, заиметь кучу проблем и быть отмененным? И это на фоне, что он публичная личность, добившаяся существенных высот, раз работает на матчах высшей бразильской лиги, а ты доставщик еды иди грузчик. Не помню, чем ты занимаешься в жизни.
Сынок. Как бы это сказать помягче. Моя личная жизнь тебя не касается. Доступно? А теперь - свободен.
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