Хави продлит контракт с «Барсой» до 2026 года. Осталось согласовать последние детали

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави продлит контракт с «Барселоной».

Переговоры между клубом и главным тренером сильно продвинулись в последние недели, сообщает Diario Sport. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, сторонам осталось согласовать последние детали. 

Ожидается, что специалист подпишет контракт сроком до 2026 года. 

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны. 

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14 комментариев

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Александр Волков
Ответ белошип
Все топ клубы Европы рады этому продлению)
Ну да, особенно старый итальяшка
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marshalericsson1357
Пожелаем же ему более целостной и уверенной игры и удачи в ЛЧ)
+13
-1
+12
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Blaumerc
Ответ белошип
Все топ клубы Европы рады этому продлению)
особенно реал, которому не видать чемпионство до 2026 года 😆
+18
-6
+12
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Ваня Оганян
Правильное решение!👍🏼💪🏼
+3
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MK
Хави оставайся, кричали болелы из простоквашины)
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Рэд Уайт
а в 26 нужно вернуть Пепа
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svaz
Посмотреть бы, как он группу в лч отыграет, а потом уже принимать решение о продлении
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mr kovalsky
Ответ VERBLYUD
До 2026 года будет унижать реал
Как в последнем матче?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Рэд Уайт
а в 26 нужно вернуть Пепа
Он уже много раз говорил, что тренером в Барселону не вернётся.
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