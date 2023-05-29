Хави продлит контракт с «Барсой» до 2026 года. Осталось согласовать последние детали
Хави продлит контракт с «Барселоной».
Переговоры между клубом и главным тренером сильно продвинулись в последние недели, сообщает Diario Sport. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, сторонам осталось согласовать последние детали.
Ожидается, что специалист подпишет контракт сроком до 2026 года.
Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.
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