Хави продлит контракт с «Барселоной».

Переговоры между клубом и главным тренером сильно продвинулись в последние недели, сообщает Diario Sport. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, сторонам осталось согласовать последние детали.

Ожидается, что специалист подпишет контракт сроком до 2026 года.

возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством стала чемпионом и выиграла Суперкубок страны.

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