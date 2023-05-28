Хави о 3:0 с «Мальоркой»: «Барселона» не имела права не победить после двух поражений подряд»

Хави считает, что «Барселона» порадовала фанатов своей игрой в матче с «Мальоркой» (3:0).

«Я думал, что нужно было сыграть более интенсивно, чтобы и самим хорошо себя чувствовать, и зрителей развлечь. Команда сделала шаг вперед, она не имела права не победить после двух поражений подряд. Болельщики получили удовольствие.

и – два моих друга. Они нам сильно помогли. Это лучший фланговый игрок и лучший опорный полузащитник, которых я видел в «Барселоне». У меня мурашки [от прощания с ними].

Немного жаль [что мы покидаем « »], с ним связано много воспоминаний. У нас было много радостных моментов на этой арене. Но новая будет еще лучше», – сказал главный тренер «Барселоны».

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