Хави не согласился с Гвардиолой насчет расизма в Испании: «Это вопрос воспитания, нужно обучать людей. Оскорбления – это ненормально»

Теги Манчестер Сити Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Хави не согласился с мнением Пепа Гвардиолы о расизме в Испании.

Главный тренер «Манчестер Сити» ранее заявил, что не настроен оптимистично в отношении дискриминации в стране на фоне ситуации с Винисиусом.

«В данной ситуации я не соглашусь. Думаю, что этот вопрос связан с воспитанием. 

Нужно заняться обучением людей. Оскорбления – это ненормально. Нужно что-то изменить», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

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11 комментариев

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rigobersong
Как минимум изменить поведение Винисиуса:) Хотя вчера и без него реал весь матч вел себя по хамски, тут скорее дело больше в клубе, а не игроке:))
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Ихарь Окенфэйлов
Чувак приехал в страну из бог знает откуда, живёт лучше чем 99,99% кореных испанцев, и у него хватает совести жаловаться на дискриминацию. Да ты мой шоколадный друг, даже не представляешь настоящей дискриминации и расизма.
Но хуже всего, что люди в этом потакают, и носятся с ним как со списаной торбой.
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Ortego
Ответ rigobersong
Как минимум изменить поведение Винисиуса:) Хотя вчера и без него реал весь матч вел себя по хамски, тут скорее дело больше в клубе, а не игроке:))
Чего ещё ждать, когда Хуанито чуть ли не символ клуба.
Гави чисто ангел в сравнении с ним.
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Balt
Вот именно. Вопрос воспитания, а не какой-то идеологический расизм. Быдло оно и есть быдло в любой стране, а культурный человек не будет никого оскорблять. Ведь в Испании много играло и играет чернокожих и в сборной тот же Сенна был, а тут прям Винисиус жертвой себя строит. Поведение Винисиуса корректировать надо, а то по имиджу Реала это бьёт.
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rigobersong
Я вот раньше еще и обращал внимание на Аригами, бегает за мной по всем веткам, даже несмотря на то что в ЧС, ищет возможность написать комментарий рядом со мной:)) Но потом стало понятно, что человек не в себе явно, может чем-то болеет, чего я ему конечно же не желаю:))

А потом гляжу, за год 10000+ комментариев, в среднем 28 в день:))) Уж на что я тут частый гость, но у меня в среднем 8 в день:)) Человек просто живет на сайте, видно в реальной жизни делать нечего:))🤣🤣🤣
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Как минимум изменить поведение Винисиуса:) Хотя вчера и без него реал весь матч вел себя по хамски, тут скорее дело больше в клубе, а не игроке:))
С этим не поспоришь, пинать лежачего игрока - это и есть менталитет Реала со времен Пепе, тот же Зидан мадридский менталитет перенял и пробил головой соперника, бросив свою страну прямо посреди финала ЧМ, а Роналду? все помнят его удары исподтишка, Вальверде, Винисус это лишь продолжители того самого знаменитого менталитета Реала, о котором все время говорят фанаты клуба.
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blaugrano
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Чувак приехал в страну из бог знает откуда, живёт лучше чем 99,99% кореных испанцев, и у него хватает совести жаловаться на дискриминацию. Да ты мой шоколадный друг, даже не представляешь настоящей дискриминации и расизма. Но хуже всего, что люди в этом потакают, и носятся с ним как со списаной торбой.
Это узкий круг людей, контролирующий сми и соц.сети, потакает этому абсурду. Простые люди в подавляющем числе как считали Винисиуса редкостным наглецом и провокатором, так и будут считать.
И продолжат оказывать ему "достойный" приём на стадионах, даже похлеще чем раньше.
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