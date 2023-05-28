Хави не согласился с Гвардиолой насчет расизма в Испании: «Это вопрос воспитания, нужно обучать людей. Оскорбления – это ненормально»

Хави не согласился с мнением Пепа Гвардиолы о расизме в Испании.

Главный тренер « » ранее заявил, что не настроен оптимистично в отношении дискриминации в стране на фоне ситуации с Винисиусом.

«В данной ситуации я не соглашусь. Думаю, что этот вопрос связан с воспитанием.

Нужно заняться обучением людей. Оскорбления – это ненормально. Нужно что-то изменить», – сказал главный тренер «Барселоны» .

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