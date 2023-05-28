Хави не согласился с Гвардиолой насчет расизма в Испании: «Это вопрос воспитания, нужно обучать людей. Оскорбления – это ненормально»
Хави не согласился с мнением Пепа Гвардиолы о расизме в Испании.
Главный тренер «Манчестер Сити» ранее заявил, что не настроен оптимистично в отношении дискриминации в стране на фоне ситуации с Винисиусом.
«В данной ситуации я не соглашусь. Думаю, что этот вопрос связан с воспитанием.
Нужно заняться обучением людей. Оскорбления – это ненормально. Нужно что-то изменить», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
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Но хуже всего, что люди в этом потакают, и носятся с ним как со списаной торбой.
Гави чисто ангел в сравнении с ним.
А потом гляжу, за год 10000+ комментариев, в среднем 28 в день:))) Уж на что я тут частый гость, но у меня в среднем 8 в день:)) Человек просто живет на сайте, видно в реальной жизни делать нечего:))🤣🤣🤣
И продолжат оказывать ему "достойный" приём на стадионах, даже похлеще чем раньше.