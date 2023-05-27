Хави про Пепа: «Он оказал наибольшее влияние на футбол за последние 15 лет. Тренеры пытались копировать его или быть анти-Гвардиолой. Он великолепен»
Хави назвал Пепа Гвардиолу самым влиятельным человеком в футболе за последние 15 лет.
– Изменил ли Гвардиола игру?
– Он – человек, который за последние пятнадцать лет оказал наибольшее влияние на футбол.
Тренеры разделились в попытках копировать его или быть анти-Гвардиолой. Он великолепен, – сказал главный тренер «Барселоны».
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Когда он возглавлял Барселону, я немного завидовал её фанатам. Стабильность, надёжность, трофеи, хорошая игра, большой стадион, воспитанники. Поистине золотые времена.
Мне очень нравятся Моуринью, Анчелотти, но всё-таки при всём их величии волнуешься - а вдруг где-нибудь провалятся? Гвардиола тоже проваливается порой, конечно, и немало, но он всегда возвращается и его команды очень хороши. И когда играешь против Гвардиолы, то его всегда очень сложно победить.
Объясняю, т.к. ты не смотрел футбол в те годы, т.к. не родился ещё