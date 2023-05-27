Хави про Пепа: «Он оказал наибольшее влияние на футбол за последние 15 лет. Тренеры пытались копировать его или быть анти-Гвардиолой. Он великолепен»

Хави назвал Пепа Гвардиолу самым влиятельным человеком в футболе за последние 15 лет.

– Изменил ли игру?

– Он – человек, который за последние пятнадцать лет оказал наибольшее влияние на футбол.

Тренеры разделились в попытках копировать его или быть анти-Гвардиолой. Он великолепен, – сказал главный тренер «Барселоны».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте