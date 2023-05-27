Хави про Пепа: «Он оказал наибольшее влияние на футбол за последние 15 лет. Тренеры пытались копировать его или быть анти-Гвардиолой. Он великолепен»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Хави назвал Пепа Гвардиолу самым влиятельным человеком в футболе за последние 15 лет.

– Изменил ли Гвардиола игру?

– Он – человек, который за последние пятнадцать лет оказал наибольшее влияние на футбол.

Тренеры разделились в попытках копировать его или быть анти-Гвардиолой. Он великолепен, – сказал главный тренер «Барселоны». 

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41 комментарий

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crazy_elky
Ответ 10ztv
а карпин?
Второй
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Игорь Климов
Пеп Гвардиола несомненно лучший тренер прошедших 15 лет.
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10ztv
Ответ Игорь Климов
Пеп Гвардиола несомненно лучший тренер прошедших 15 лет.
а карпин?
+12
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+8
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Kazbek Ilyassovskiy
Гвардиола - это синоним надёжности. Что мне больше всего нравится в его командах - это хорошая атмосфера. В нём всегда можно быть уверенным. Никаких скандалов, раздраев, напротив - качественная игра, работа.
Когда он возглавлял Барселону, я немного завидовал её фанатам. Стабильность, надёжность, трофеи, хорошая игра, большой стадион, воспитанники. Поистине золотые времена.
Мне очень нравятся Моуринью, Анчелотти, но всё-таки при всём их величии волнуешься - а вдруг где-нибудь провалятся? Гвардиола тоже проваливается порой, конечно, и немало, но он всегда возвращается и его команды очень хороши. И когда играешь против Гвардиолы, то его всегда очень сложно победить.
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ariuntrius
Ответ alexis2020
Переводчик в Реале поставил суператакующий футбол
Скорее умеющий терпеть и быстро бегущий
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Budabuda
антигвардиола это переводчик
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Иван Лапин
Ответ Budabuda
антигвардиола это переводчик
А чего это реал при жозе забивал больше, чем барса при шарлатане? Я вас знаю, вы факты не любите, секта
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BaldFraud
Ответ Ksandvankneshas
Это нормально. Тот же гегенпрессинг типа Клоппа или 3-5-2 Аталанты тоже многие повторяли, например.
Помню, как после прихода Конте в Челси все подряд стали играть в 3 ЦЗ.
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alexis2020
Ответ Budabuda
антигвардиола это переводчик
Переводчик в Реале поставил суператакующий футбол
+6
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Виталий Ан
Для меня Пеп лучший за всю историю. И тут дело не касается кубков и Чемпионств. Это человек который диктует правила игры. Не Анчелотти ( который безусловно хороший тренер) и подстраивается под то что ты играешь. А именно тот кто придумывает как играть. И Сити этого года говорит что он может быть великим и в другой идеи. Кто шарит тот поймет! Сегодняшний Сити не Пеповсий стиль. Но с его идеей и частичкой и это еще более устрашающе. Пер велик!
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Vinnipukh Vinni
Ответ Crazy Writer
Угу, про Симеоне с Моуром промолчим? Жозе так до сих пор копируют.
Автобус ставят?
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Rumov
Гвардиола-тренер из космоса. Желаю Хави стать хлрошим тренером.
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Гвардиола своим стилем изменил футбол. Не только его Барса взяла все возможные трофеи, но и Испания победила ЧМ и взяла два Евро тоже благодаря его футболу.
Гвардиола ещё не тренировал «Барсу» на момент Евро-2008. Если бы не 2 величайших сейва в финале капитана команды, голкипера «Мадрида» Касильяса, никакая Испания не взяла бы золото на ЧМ-2010.
Объясняю, т.к. ты не смотрел футбол в те годы, т.к. не родился ещё
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Геннадий Тёкин
Ответ 10ztv
а карпин?
Только Черчесов)).
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Tristan...
Ответ пользователю Иван Лапин - 5 побед в АПЛ уже не успех?
для Дерби Каунти это успех
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Главный агроном Ноу Камп
Ответ alexis2020
Переводчик в Реале поставил суператакующий футбол
Который потерпел полную неудачу на всех фронтах. Только за счет невообразимо подлых провокаций и невероятного везения взяли КК. И именно после переводчика между игроками Реала и Барселоны началась вражда. Хотя большая часть играли в одной сборной.
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Анатолий Антонов
Ответ Игорь Климов
Пеп Гвардиола несомненно лучший тренер прошедших 15 лет.
Талантливый шарлатан, с ноткой гениальности. Макушку Пепа футбольный бог точно чмокнул)
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Alexander Katschalow
Ответ janitor
С миллиардами от шейхов трудно не стать лучшим
Выздоравливай
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udiekemen
Ответ Игорь Климов
Но тем не менее здесь ты использовал моё выражение относительно Гвардиолы.
Значит я не должен говорить что Пеп по делу хорош? Не разрешаешь?)
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Игорь Климов
Ответ udiekemen
Это твоё дело Климов, зайди в мой профиль и посмотри)
Но тем не менее здесь ты использовал моё выражение относительно Гвардиолы.
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udiekemen
Ответ AnMe
Странно слышать от тебя такое.
Из тренеров мне Гвардиола и Моуринье ближе чем Анчелотти(который тоже хорош) или кто-то другой
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udiekemen
Ответ Игорь Климов
Плюсики коллекционирует)
Это твоё дело Климов, зайди в мой профиль и посмотри)
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janitor
Сколько там этот «гений» уже потратил? 1,5 или 2 лярда? Вот будет комедия, если Интер возьмет ЛЧ.
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Tristan...
Ответ пользователю Иван Лапин - 5 побед в АПЛ уже не успех?
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Иван Лапин
Как тренер может копировать пепа без миллиардных вложений?
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