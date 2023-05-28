«Барселона» повторила рекорд «Депортиво» по сухим матчам в Ла Лиге – 26

Теги Барселона Депортиво Мальорка Хави Ла Лига рекорды Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» находится в одном сухом матче от абсолютного рекорда Ла Лиги.

Сегодня команда Хави разгромила «Мальорку» (3:0) в 37-м туре.

Всего у нее 26 матчей без пропущенных голов в этом чемпионате Испании. Это повторение рекорда лиги, установленного «Депортиво» в сезоне-1993/94.

В заключительном матче «блауграна» выступит в гостях у «Сельты» – это случится 4 июня.

«Барселона» впервые в истории провела 25 сухих матчей за чемпионат. Рекорд Ла Лиги – 26

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16 комментариев

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Blaumerc
Ответ белошип
В еврокубках весь мир видел эту ’топ’ защиту с ’топ’ вратарём)
в еврокубках, в основном в ЛЧ основные защитники были травмированы, и почти что не играли.
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Кирилл
Надо в следующем матче ставить рекорд на долгие годы вперед )
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blaugrano
Осталось не пропустить от Сельты и поставить рекорд на долгие годы.
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Ramal Ali
Заодно попугаев провожаем в сегунду )) Альба и Бускетс спасибо вам за все радости что вы нам давали но пора уступать место молодым ,вас вряд ли кто то заменит то как вы играли на пике своей формы таких игроков больше нет
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Fuad Mamedov
ТОП защита и ТОП ВРАТАРЬ
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rigobersong
Лучший клуб мира!:)💪
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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bulldozer
В последних двух матчах до этого команду сильно лихорадило. Так называемое чемпионское похмелье.

Однако тут собрались, молодцы! Было важно красиво и достойно проводить двух легенд и оставить стадион на реконструкцию.
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AAgha
В следующем матче будет сложно. Сельта будет боротся за место в Ла Лиге
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rezedent
Ответ белошип
В еврокубках весь мир видел эту ’топ’ защиту с ’топ’ вратарём)
Дядько, угомонись! Харош уже!!!
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2vdhrvmmzf
Ответ blaugrano
Осталось не пропустить от Сельты и поставить рекорд на долгие годы.
Будет очень сложно, учитывая что Сельта стоит на вылет и это матч жизни для них
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