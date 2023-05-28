«Барселона» повторила рекорд «Депортиво» по сухим матчам в Ла Лиге – 26
«Барселона» находится в одном сухом матче от абсолютного рекорда Ла Лиги.
Сегодня команда Хави разгромила «Мальорку» (3:0) в 37-м туре.
Всего у нее 26 матчей без пропущенных голов в этом чемпионате Испании. Это повторение рекорда лиги, установленного «Депортиво» в сезоне-1993/94.
В заключительном матче «блауграна» выступит в гостях у «Сельты» – это случится 4 июня.
«Барселона» впервые в истории провела 25 сухих матчей за чемпионат. Рекорд Ла Лиги – 26
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Однако тут собрались, молодцы! Было важно красиво и достойно проводить двух легенд и оставить стадион на реконструкцию.