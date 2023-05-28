«Барселона» повторила рекорд «Депортиво» по сухим матчам в Ла Лиге – 26

«Барселона» находится в одном сухом матче от абсолютного рекорда Ла Лиги.

Сегодня команда разгромила «Мальорку» (3:0) в 37-м туре.

Всего у нее 26 матчей без пропущенных голов в этом чемпионате . Это повторение рекорда лиги, установленного « » в сезоне-1993/94.

В заключительном матче «блауграна» выступит в гостях у «Сельты» – это случится 4 июня.

«Барселона» впервые в истории провела 25 сухих матчей за чемпионат. Рекорд Ла Лиги – 26

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте