«Тигрес» стали чемпионами Мексики в 8-й раз. Клуб отыгрался с 0:2 в ответном матче финала Клаусуры

«Тигрес» стали чемпионами Мексики.

Клуб из Монтеррея одержал победу над «Гвадалахарой» во втором матче финала Клаусуры (3:2, первая игра – 0:0). По ходу игры «тигры» уступали со счетом 0:2, а победный гол забили на 110-й минуте.

« » стали чемпионами Мексики в восьмой раз в истории и в пятый с 2015 года. Больше титулов только у «Америки» (13), «Гвадалахары» (12) и «Толуки» (10). «Крус Асуль» и «Леон» также становились чемпионами 8 раз.

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