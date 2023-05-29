«Тигрес» стали чемпионами Мексики в 8-й раз. Клуб отыгрался с 0:2 в ответном матче финала Клаусуры

Теги высшая лига Мексика Гвадалахара Тигрес Футбол

«Тигрес» стали чемпионами Мексики.

Клуб из Монтеррея одержал победу над «Гвадалахарой» во втором матче финала Клаусуры (3:2, первая игра – 0:0). По ходу игры «тигры» уступали со счетом 0:2, а победный гол забили на 110-й минуте. 

«Тигрес» стали чемпионами Мексики в восьмой раз в истории и в пятый с 2015 года. Больше титулов только у «Америки» (13), «Гвадалахары» (12) и «Толуки» (10). «Крус Асуль» и «Леон» также становились чемпионами 8 раз. 

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10 комментариев

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Надоело париться в бане
Жиньяка с победой!
+11
0
+11
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Сергей Орлов
Ответ Надоело париться в бане
Жиньяка с победой!
И Кариоку)
+7
0
+7
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Какао Боб
Приятно удивлен результативности Жиньяка, и это в 37 лет!
+5
0
+5
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deadjoker
Учись Боруссия :)
+3
0
+3
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REDDEVIL
Ответ Сергей Орлов
И Кариоку)
Дуойка
+2
-1
+1
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Spaten
На то они и тигры
0
0
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Кирилл Голивец
Между прочим, там "двоечник" Кариока играет
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maximilian_15
На багаже Товена :) Кстати, медальку он тоже получит.
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Томаш Зависляк
Всегда, когда читаю о таком сюжете матча, перед глазами игра с Евро-2000, где португальцы с 0-2 вытащили матч с Англией на 3-2. Столько лет прошло, а не забывается, как будто вчера было
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Игорь Васильев
Ответ deadjoker
Учись Боруссия :)
Ну если бы в матче с Майнцем тоже был овертайм, то может, Боруссия и дожала бы
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