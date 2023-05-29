Андрей Канчельскис: «РПЛ сильно деградировала, уровень футбола упал. «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в топ-8»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис высказался о деградации чемпионата России.

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится все меньше. Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место.

На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит», – сказал бывший футболист сборной России. 

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33 комментария

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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Black Phoenix
Снова Канчельскис хейтит Спартак, ахах. Не, конечно РПЛ мощно деградировала, спору нет - но причём тут именно место Спартака ранее при такой игре? Так можно про любой кризисный клуб сказать, и не очень кризисный тоже, кстати. Это что, Динамо и Рубин бы в ФНЛ вылетели при такой игре лет десять назад? А хотя... стойте-ка...
Спросили про Спартак - он про Спартак и ответил, неужели это трудно понять.
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RAMIK
Ну по игре Спаратак мало кому уступает сейчас. А в целом если смотреть на уровень чемпионата, то я яркий показатель ЦСКА, легионеры типа Гайча, Зделара лет 8 назад даже в заявку по попали бы в этом клубе. А сейчас они 2 место занимают. Или Ростов возьмём с Ахматом. Уровень у целом очень упал, особенно Уровень легионеров.
+12
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Тиджани Бабангида
Очевидные вещи говорит. Уровень растет в конкуренции и мотивации. Ни того ни другого по сути нет
+12
-3
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Алексей Сигаев
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Всё верно, чемпионат сейчас самый слабый с 1992 года. А уровень Зенита Мальме и Брюгге показали.
+7
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Spaten
Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? Заметьте, не я это предложил!
+9
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charly_54
Ответ RAMIK
Ну по игре Спаратак мало кому уступает сейчас. А в целом если смотреть на уровень чемпионата, то я яркий показатель ЦСКА, легионеры типа Гайча, Зделара лет 8 назад даже в заявку по попали бы в этом клубе. А сейчас они 2 место занимают. Или Ростов возьмём с Ахматом. Уровень у целом очень упал, особенно Уровень легионеров.
Так спартак приведён просто в качестве примера, играть стали хуже все
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Антон
Это неправда. Какие-то иноагентские речи. Порвали бы всех в ЛЧ, но не пускают (боятся).
+5
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Black Phoenix
Снова Канчельскис хейтит Спартак, ахах. Не, конечно РПЛ мощно деградировала, спору нет - но причём тут именно место Спартака ранее при такой игре? Так можно про любой кризисный клуб сказать, и не очень кризисный тоже, кстати.

Это что, Динамо и Рубин бы в ФНЛ вылетели при такой игре лет десять назад? А хотя... стойте-ка...
+9
-7
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ShanGuide
Конечно нет конкуренции,не к чему стремится,еврокубков нет,все варятся в этом котле,где Дзюба и после завершения карьеры может вернуться с пенсии через несколько лет и стать одним из лучших игроков РПЛ
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Kanan Jarrus
апл достигла огромного прогресса.
канчельскису сейчас даже в чемпионшипе воду не доверили бы носить
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ГЕНПЛАН
Ответ Макар Лагутин
.Жаба давит...
Выплюнь!
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MikGera
В том что РПЛ деградировала он прав, но зато Зенит впереди планеты всей и вечный чемпион лет на тридцать пока газ в недрах есть
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Pb-SE
Спартак 10 лет назад с такой игрой и не вошел в топ-8. Правда, кубок взял (но тогда Акрона не было, любой мог выиграть).
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mascinista
Согласен. Думаю, сообразно веяниям современного футбола выросла интенсивность, скорость, но техника игроков осталась на прежнем уровне, отсюда больше брака и сумбура.
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Андрей Ткаченко
Наверное впервые я к большому сожалению признаю что Канчельскис прав, но деградировал не только футбол но и многое другое в нашей стране . Хочу остановиться на воспитании, разве могло такое случится что сделал Соболев на поле в те времена когда в Спартаке играли Дассаев ,Романцев, Шавло, Черенков, Гаврилов , конечно нет. Как то раз в разговоре со знакомым батюшкой я спросил его, батюшка может это только мне кажется что во времена СССР в людях бога было больше чем сейчас и он мне сказал что это действительно так. Отсюда вопрос почему мы стали такими. Мы раньше тоже болели за разные клубы но относились друг к другу с уважением так же и игроки относились с уважением к сопернику. И не столько Соболев в этом виноват а само общество ну а по Соболев у виновато всё руководство нашего Спартака, он не вчера начал выходить за рамки. Больше сорока лет болею за Спартак,много видел хороших игроков и главное они были очень хорошими людьми. Добавлю к уже названным Никифорова, Цымбаларь, Кульков, Онопко, Бахарев, Аленичев, Титов, Тихонов. Надеюсь что Саша исправится и поможет Спартаку в следующем сезоне. Верю в человеческие отношения и верю в Спартак. Вперёд Спартак. И ещё верю что отменят анти футбольный фан уйди. Всем добра.
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Евгений Соболев
Деградирует страна..что уж там спорт..
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Сергей Лепехин
Лет тридцать пять назад легов вообще не было, и в Европе шумели своими, доморощенными
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Игорь М.
Ответ Алексей Сигаев
Всё верно, чемпионат сейчас самый слабый с 1992 года. А уровень Зенита Мальме и Брюгге показали.
уровень пигов показали АЕК, Брага и Санкт-Галлен, дальше что? Ищите больше заговоры, позорники)
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