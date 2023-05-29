Андрей Канчельскис: «РПЛ сильно деградировала, уровень футбола упал. «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в топ-8»

Андрей Канчельскис высказался о деградации чемпионата России.

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в становится все меньше. Тот же « » с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место.

На нормальном уровне только « », поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит», – сказал бывший футболист сборной России.

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