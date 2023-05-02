Канчельскис против чемпионского коридора «Спартака» для «Зенита»: «В РПЛ это будет клоунадой»

Андрей Канчельскис считает, что «Спартаку» не стоит организовывать чемпионский коридор.

«Чемпионский коридор для « »? Это не Лига чемпионов же, а чемпионат России, поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в .

Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор. Даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» – что такого? Ничего плохого», – отметил бывший полузащитник сборной России.

«Зенит» станет чемпионом России в следующем туре, если победит « », а «Ростов» не обыграет «Факел».

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