Канчельскис против чемпионского коридора «Спартака» для «Зенита»: «В РПЛ это будет клоунадой»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что «Спартаку» не стоит организовывать чемпионский коридор.

«Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига чемпионов же, а чемпионат России, поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ.

Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор. Даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» – что такого? Ничего плохого», – отметил бывший полузащитник сборной России.

«Зенит» станет чемпионом России в следующем туре, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».

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30 комментариев

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wadwill13
ничего не понял, но очень неинтересно.
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Катя СПб
Достали уже этими коридорами все. ДОСТАЛИ!!!
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Виталий
Где тут логика ? А , ну да , это же канчельскис
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Виталик Украинский
Ответ Caniball
Оренбург и Сочи сделают коридоры.
Акрону Спартак делал коридор?
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Назар Игорь
По Канчельскису получается что Кубок намного престижнее чем чемпионство?
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uchiyamada
я совсем запутался с этими коридорами. Думал, что его делают в следующем матче после победы в турнире.
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nCuXpalata13
Клоунада-это мусолить тему коридоров из года в год. Ну нет такой традиции у нас и если этого так хотят журналисты, то пусть на повторе с ютуба включают перед сном топ-100500 чемпионских коридоров Европейских лиг
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Mega• Battman
Ответ Artem Piatkov
В Испании ещё в 2017-2018 нарушили эту традицию: 1) Барса не выстроила коридор Реалу после победы последних на КЧМ (хотя Валенсия и Бетис выстраивали перед обеими в 2015, 2016) 2) Реал не выстроил после победы Барсы в Ла Лиге Так что это скорее по желанию
если не ошибаюсь за победу в лиге не делают коридор. только тогда когда клуб побеждает в кубковых матчах. типо кубок Испании, лига чемпионов, лига Европы, кубок КЧМ.
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юра георгиевский
Ответ Виталик Украинский
Акрону Спартак делал коридор?
Два плюса поставил.
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Granero-24
Канчельскис в Атлетико Мадрид устроился ?
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юра георгиевский
Акрон вон, сделал же нашему спартачку «коридор» в аэропорт, на рейс в Москву. Какие могут быть проблемы ...?!
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Konstantin Zorin
Кто разгоняет каждый год эту тему про коридор? Питерские? Ну так забудьте про свои влажные мечты. Никто никаких коридоров никогда делать не будет.
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юра георгиевский
А что тут плохого .....?! Спартак возьмёт и поздравит своего гегемона России с чемпионством, на его стадионе. Никаких проблем тут нет.
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svft
сделай мне коридор
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Игорь Пичугин
Как хорошо что наш любимый спортс. Ру не забывает про Канчельскиса, Мостового, Генича. Как читаеш их интервью а потом комменты, аж настроение поднимается.
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Дмитрий9779
Если это от души то норм,если сквозь зубы то нах.А так не вижу ничего зазорного в аналогичной ситуации так же поздравить и Спартак
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Михаил1970
Позвоните Зареме. Мы хотим услышать и ее мнение!
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