Канчельскис об удалении Дуарте: «Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял? Такие подкаты вообще запрещено делать»

Андрей Канчельскис раскритиковал Алексиса Дуарте за фол на Малкоме.

В 26-м туре Мир «Спартак» уступил « » со счетом 2:3. На 75-й минуте защитник красно-белых получил красную карточку за удар шипами в голень в подкате.

«Есть у «красно‑белых» совсем непонятный защитник Дуарте. И его красная карточка… Он сумасшедший. Откуда они взяли такого? Ему не объясняли, что такие подкаты вообще запрещено делать? Ну куда ты катишься? Что ж ты делаешь?

Как вообще защитники могут так катиться? Подкат – это последнее, что надо делать. Ладно, когда игрок один на один выходит. Под него можно подкатиться, а как у Дуарте – это безобразие! Видимо, в Парагвае так учат. Это нонсенс!

Человек подводит команду в центре поля, когда соперник к боковой убегает… Меня просто бесят такие детские ошибки. Но пусть это разбирают тренеры « », – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».