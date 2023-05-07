Канчельскис об удалении Дуарте: «Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял? Такие подкаты вообще запрещено делать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Малком Матч ТВ Алексис Дуарте Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал Алексиса Дуарте за фол на Малкоме.

В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 2:3. На 75-й минуте защитник красно-белых Алексис Дуарте получил красную карточку за удар Малкома шипами в голень в подкате.

«Есть у «красно‑белых» совсем непонятный защитник Дуарте. И его красная карточка… Он сумасшедший. Откуда они взяли такого? Ему не объясняли, что такие подкаты вообще запрещено делать? Ну куда ты катишься? Что ж ты делаешь?

Как вообще защитники могут так катиться? Подкат – это последнее, что надо делать. Ладно, когда игрок один на один выходит. Под него можно подкатиться, а как у Дуарте – это безобразие! Видимо, в Парагвае так учат. Это нонсенс!

Человек подводит команду в центре поля, когда соперник к боковой убегает… Меня просто бесят такие детские ошибки. Но пусть это разбирают тренеры «Спартака», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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25 комментариев

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Omega-2
Ответ Serge Vendino
Реально непонятно, где его такого нашли, и главное - зачем привезли
У них традиция - таких привозить. Зачем? Для денег, которые в "Спартаке" принято пилить на таких трансферах.
+31
-5
+26
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Циник Петербургский
Ответ Serge Vendino
Реально непонятно, где его такого нашли, и главное - зачем привезли
Не он первый, не он последний...
+18
0
+18
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Serge Vendino
Реально непонятно, где его такого нашли, и главное - зачем привезли
+18
-3
+15
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Назар Игорь
Вообще-то интересно кто ведëт в Спартаке вопросы трансферов. Почему выбрасывают в пустоту деньги покупая всякий шлак и неликвид. Понимаю что всякое сравнение с Зенитом в Спартаке встречают в штыки, но признайте что почти за такие же деньги Зенит приобретает качественных игроков. Предвижу возражения - а как же 40миллионный Малком, но это исключение, к тому же он эти деньги отрабатывает с лихвой.
+13
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+9
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wildgamer
Ответ SuperStarrrr
Что хорошего вообще Канчельскис сказал с 1 января 2022 года?
А в чем тут он не прав ?
+7
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+6
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Palich86
Ответ Omega-2
У них традиция - таких привозить. Зачем? Для денег, которые в "Спартаке" принято пилить на таких трансферах.
А потом визжат, что Зенит выигрывает за счет бюджета, судей, календаря и так далее, ни разу Зарема и прочие не подумали, что они не способны бороться за чемпионство в первую очередь потому что привозят такой шлак
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alexsem69
повезло, что травму не нанёс!
+6
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Денис Олегович
Ждём burelя, который скажет, что это игровой момент и максимум желтая, а Газпром опять все купил
+6
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Данко Лазович
Топовый трансфер - уровня Спартака.
+1
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DVS1
Ответ SuperStarrrr
Что хорошего вообще Канчельскис сказал с 1 января 2022 года?
Ничего в общем то, но в данном случае прав.
А те кто привезли сюда это парагвайское днище, да еще и за деньги, должны ответить
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Serge Vendino
Реально непонятно, где его такого нашли, и главное - зачем привезли
Всё дело в распиле за трансфер. Ничего не меняется,привозят бездарей,а молодёшь российская на лавке сидит,и этому не видно конца.Что при Федуне,что при новых дельцах картина не меняется.Продавть их надо с поляком,и срочно. Хотя кому они нужны.
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Александр Иванов
В следующий сезон будет топ цз
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Konstantin Zorin
Сам такой! 🤡💯
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Бал Бес
Все правильно следующий раз будут боятся вспомните Пепе или Верблун защитник должен быть жёстким
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Барыга блинами
Откуда Спартак достаёт их, да ещё за такие деньги? Помнится отдали 3 млн. евро за Инсаурральде, 2.5 млн.евро за Кофрие, за этого Дуарте 4 млн.евро. Совсем деньги девать некуда, скупая такой неликвид???
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shava72
Ему это Промес поручил, чтоб догнать Малкома по заюитым мячам, не иначе...
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Forte Live
Что за дикованный агент такой "самого дорогого" нашёл?
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