Канчельскис об РПЛ: «Спартак» – искусственный конкурент, «Зенит» лучше по всем параметрам. О какой интриге говорите?»
Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не способен конкурировать с «Зенитом».
«О какой интриге и конкуренции вы говорите? Ну, ребята, прекращайте. Нет в нашем футболе этого. «Спартак»? Это искусственный конкурент, реально команда не может побороться сейчас с «Зенитом».
На вещи нужно смотреть реально, не витать в облаках. По всем параметрам «Зенит» лучше. Сомневаюсь, что «Ростов» или «Спартак» смогут догнать «Зенит», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
В текущем сезоне Мир РПЛ «Зенит» по итогам 20 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. На второй строчке идет «Ростов», набравший 41 очко, на третьем месте – «Спартак» с 40 набранными очками.
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Из последнего Мостовой и Трахтенберг🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Утомили уже.
Никто из Спартака не говорил, что в этом сезоне мы готовы к конкуренции. Посмотрите на наш состав. На нашу защиту.
Тренер - первый сезон с командой.
Дайте спокойно играть и расти.
Вон - пусть ЦСКА будет конкурентом. Что до нас дое***лись.
Спартак хорош в этом сезоне но не чемпион это еху понятно
По факту спартак совершенно не конкурент зениту