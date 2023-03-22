Канчельскис об РПЛ: «Спартак» – искусственный конкурент, «Зенит» лучше по всем параметрам. О какой интриге говорите?»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не способен конкурировать с «Зенитом».

«О какой интриге и конкуренции вы говорите? Ну, ребята, прекращайте. Нет в нашем футболе этого. «Спартак»? Это искусственный конкурент, реально команда не может побороться сейчас с «Зенитом».

На вещи нужно смотреть реально, не витать в облаках. По всем параметрам «Зенит» лучше. Сомневаюсь, что «Ростов» или «Спартак» смогут догнать «Зенит», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

В текущем сезоне Мир РПЛ «Зенит» по итогам 20 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. На второй строчке идет «Ростов», набравший 41 очко, на третьем месте – «Спартак» с 40 набранными очками.

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19 комментариев

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Вероника Иванова
Искусственный конкурент в ЛЕ год назад Наполи драл, а дутый чемпион еле от Мальмё ноги унес
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semenoffp3trok
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вот честно: я сильно бы удивился, если бы кто-то заявил, что Ростову по силам догнать Зенит. Уж слишком велика разница в качестве составов команд. Нам бы в тройке удержаться. Хотя, Ростов же топ, как говорит росТОПская, а значит ещё поборется. 😁
Ну вам еще штук семь пенальти поставят и все получится, не переживай, Карпин же у нас гений епт, тренер сборной
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Celsius
Ответ sah_mz
Назови одного хотя бы кто об этом говорил Спартак хорош в этом сезоне но не чемпион это еху понятно
Анзор Кавазашвили: «Буду наслаждаться чемпионством «Спартака» по окончании сезона.
Маслов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Они есть, впереди много игр.
Николсон считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за титул в РПЛ
Павел Мелешин: «У «Спартака» остаются шансы на чемпионство.
Литвинов не считает, что борьба за титул в РПЛ окончена
Это только из недавних новостей.
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Павел Ермаков
Лично мне смешно читать такие комментарии.зенит лучше всех.Да фиг с ним.Пусть лучше.Но,вы не смейте говорить про конкуренцию,не смейте сопротивляться,даже думать,что вы способны обогнать зенит не смейте!!!Далее мантры и заклинания.Кто такой канчельскис?Литовец?Как он с такой фамилией живёт в России?Пропил всё.Даже жена убежала к певцу Стасу Михайлову.От этого импотента.Отжала у него хату в Лондоне.Вопрос:сколько можно слушать бред этого терпилы-импотента?
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grom55
Ответ Celsius
Кавазашвили говорил вообще о золотом дубле Спартака.
Дедушка Анзор знает, что говорит. Он же жизнь Спартаку отдал. Целых два года.
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Зубы Дзюбы
Ответ Vićtor Diaź
Интригу придумывают не совсем здоровые на голову ветераны спартака По факту спартак совершенно не конкурент зениту
Из зенита надо убрать Малкома и Барриоса - тогда есть шанс. Но не в этом сезоне
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Владислав Булгаков
Ответ mad butcher
Да там не только ветераны Спартака. Там вообще сборище не очень здоровых людей. Утомили уже. Никто из Спартака не говорил, что в этом сезоне мы готовы к конкуренции. Посмотрите на наш состав. На нашу защиту. Тренер - первый сезон с командой. Дайте спокойно играть и расти. Вон - пусть ЦСКА будет конкурентом. Что до нас дое***лись.
Да у нас в России новый тренер в клубе зенит спартак ЦСКА локо - все! Клуб должен быть чемпионом!!! Я надеюсь, что не уволят у Спартака тренера, команда играет, есть результаты но работы у него и правда много, а с защитой беда конеш
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Зато Спартак это не искусственный проект в отличае от зенита,пустышки,денежноого-государственного мешка,без истории выскочки которого многие презирают.
Да ты сегодня подгорел не по-детски,держись.
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Alexander Baskakov
Ростов по борется ,а вот про Спартак Золотые слова )))
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Denchik 1980 23
Ответ Владимир Дмитриев
С кем хоть он все разговаривает? Голоса слышит? Пора лекарства менять!
Вы обвиняете человека,он не правду сказал? Или если бы это Карпин к примеру,Аршавин сказали,вы бы наверное ничего не писали ,вы же так устроены.
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Макс Кидалов
Андрей, скажите сколько искусственных конкурентов вы видите в этой комнате и что они вам говорят? P.S Кто то так шутил уже помню, но это смешно очень)
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Spartakus1984
Зато Спартак это не искусственный проект в отличае от зенита,пустышки,денежноого-государственного мешка,без истории выскочки которого многие презирают.
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Celsius
Ответ sah_mz
Назови одного хотя бы кто об этом говорил Спартак хорош в этом сезоне но не чемпион это еху понятно
Кавазашвили говорил вообще о золотом дубле Спартака.
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pogbadrogba
Ответ sah_mz
Назови одного хотя бы кто об этом говорил Спартак хорош в этом сезоне но не чемпион это еху понятно
Вы че, издеваетесь?
Из последнего Мостовой и Трахтенберг🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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Алексеич (Ростов-Дон)
Вот честно: я сильно бы удивился, если бы кто-то заявил, что Ростову по силам догнать Зенит. Уж слишком велика разница в качестве составов команд. Нам бы в тройке удержаться. Хотя, Ростов же топ, как говорит росТОПская, а значит ещё поборется. 😁
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mad butcher
Ответ Vićtor Diaź
Интригу придумывают не совсем здоровые на голову ветераны спартака По факту спартак совершенно не конкурент зениту
Да там не только ветераны Спартака. Там вообще сборище не очень здоровых людей.
Утомили уже.
Никто из Спартака не говорил, что в этом сезоне мы готовы к конкуренции. Посмотрите на наш состав. На нашу защиту.
Тренер - первый сезон с командой.
Дайте спокойно играть и расти.
Вон - пусть ЦСКА будет конкурентом. Что до нас дое***лись.
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Владимир Дмитриев
С кем хоть он все разговаривает? Голоса слышит? Пора лекарства менять!
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sah_mz
Ответ Vićtor Diaź
Интригу придумывают не совсем здоровые на голову ветераны спартака По факту спартак совершенно не конкурент зениту
Назови одного хотя бы кто об этом говорил
Спартак хорош в этом сезоне но не чемпион это еху понятно
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Vićtor Diaź
Интригу придумывают не совсем здоровые на голову ветераны спартака
По факту спартак совершенно не конкурент зениту
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