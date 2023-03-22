Канчельскис об РПЛ: «Спартак» – искусственный конкурент, «Зенит» лучше по всем параметрам. О какой интриге говорите?»

считает, что «Спартак» не способен конкурировать с « ».

«О какой интриге и конкуренции вы говорите? Ну, ребята, прекращайте. Нет в нашем футболе этого. « »? Это искусственный конкурент, реально команда не может побороться сейчас с «Зенитом».

На вещи нужно смотреть реально, не витать в облаках. По всем параметрам «Зенит» лучше. Сомневаюсь, что « » или «Спартак» смогут догнать «Зенит», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

В текущем сезоне Мир «Зенит» по итогам 20 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. На второй строчке идет «Ростов», набравший 41 очко, на третьем месте – «Спартак» с 40 набранными очками.

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