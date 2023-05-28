Валерий Карпин: «Покрутил бы у виска, если бы мне сказали до начала сезона, что «Ростов» будет в топ-5»

Теги Ростов премьер-лига Россия Ахмат Валерий Карпин Дмитрий Полоз Евгений Чернов Николай Комличенко Матч ТВ Даниил Уткин Максим Осипенко Данил Глебов Футбол

Валерий Карпин доволен попаданием «Ростова» в первую пятерку Мир РПЛ.

Сегодня команда обыграла «Ахмат» (3:2) и идет на 4-м месте.

«Сегодня все были джокерами. Причем было не угадать с этими джокерами. Вышли выигрывать игру, то, чего не получилось в предыдущих играх. Начали нормально, но потом пришли голы ниоткуда, ничего не предвещало, кто‑то недоработал, где‑то что‑то не сделал.

Содержание игры? Все оставляло желать лучшего. Да, были неплохие моменты. Нам еще работать и работать и все улучшать.

Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший. Я еще не говорю о логистике. А по команде, которая у нас есть, я бы не поверил.

Игра с ЦСКА [в заключительном туре]? Концовку сезона проводим без Комличенко и Осипенко, до этого были без Уткина, Чернова и Полоза, сейчас без Глебова из‑за карточки, куда уж хуже. Всегда нужно рассчитывать на победу», – сказал главный тренер «Ростова».

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31 комментарий

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Ростовский
Прекрасный результат. Уже итоговые топ-4 как минимум. А это второй результат клуба в чемпионате России за всю историю.
И это при том что зимой не могли никого подписать из-за сложностей санкций. Браво, топовый Ростов!
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OGreen Print
Карпин из сборища неплохих игроков сделал команду. Команду которая играет и тащит, да, не без провалов, но даже итоговое 4, а если повезет - и третье - обалденный результат.
Респект Георгичу.
p.s. 35 лет болею за Спартак.
+18
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+17
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Pooch
Ответ Ветер
Это такой тонкий намéк, что он гениальный тренер? Или на то, что у него в команде днари играют? Кучерявому надо бы уточнить.
Просто по факту сказал что этот состав не на топ 5. При чем тут днари? Посмотри по именам состав Ростова, это явно топ 8 не выше. И да «Кучерявый» как ты сказал действительно построил тренерскую команду, которая дает результат во многом благодаря его работе. Плюс глубины состава у Ростова нет от слова совсем. А по именам там в основном юнцы играют(особенно в обороне), которые по определению не могут давать стабильный результат.
+10
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SiemenS
Как наш президент сказал, играют на поле не деньги, а люди! В нашем городе с этим все хорошо! Плюс проффесиональный коллектив!👏
+10
-2
+8
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Ilya Sergievsky
Матч конечно будет сложным, очное противостояние. Будем верить хотя бы в ничью КБ и КС и обязательную победу над конями
+9
-5
+4
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ thesuperdrum
Крылышки должны добыть трудную, но очень нужную победу. Всей стране на радость )
Крылышкам и самим победа нужна,, что бы в стыках не играть.
+3
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artpal
Ответ Ростовский
Прекрасный результат. Уже итоговые топ-4 как минимум. А это второй результат клуба в чемпионате России за всю историю. И это при том что зимой не могли никого подписать из-за сложностей санкций. Браво, топовый Ростов!
Прекрасный. Но может стать умопомрачительным и легендарным, к этому можно и нужно стремиться
+3
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LifeSpartak
Давай Валера,не подведи в последнем туре,нужна твоя победа!)
+2
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JDay
Месяц назад предполагал расклад со 2 по 4 место:
Ростов
Спартак
Цска

Все возможно, если Ростов выиграет, а Спартак ничья
+3
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Андрей Разметнов
Ответ Каратель88
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Оскорблять человека по причёске. Себя бы показал, 🤡
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Сергей Лепехин
Да ладно, Валера, зачем так кокетничать ... Ростов по составу 2-4, никто не лучше
состав нижней восьмёрки , если не ФНЛ.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
я говорил, что будем в топ 5 . так что... Прощаю! 🤣
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thesuperdrum
Ответ Ilya Sergievsky
Матч конечно будет сложным, очное противостояние. Будем верить хотя бы в ничью КБ и КС и обязательную победу над конями
Мы бы с радостью вам помогли, но нет — нужна домашняя победа и «серебро»
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ветер
Это такой тонкий намéк, что он гениальный тренер? Или на то, что у него в команде днари играют? Кучерявому надо бы уточнить.
вас, , кб, имел Валера, имеет и будет иметь!!! 👆 Факт! Как говорил товарищ наш незабвенный Давыдов! 🙃
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Хохломон
Самое интересное, что Карпин опять будет участвовать непосредственно в определении участи "Спартака" в этом сезоне. В прошлый раз во многом благодаря ему Зенит стал чемпионом в матче со "Спартаком" на своём поле. Что будет на этот раз? Пока загадка..
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Доктор Верховцев
Комличенко премиальных добавить не забудь по итогам сезона. Рыбки например. Или новый бассейн.
не пора ли у Зенита деньги забрать и всем поровну раздать? экспроприировать так сказать, экспроприаторов?))
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Seltic
Ответ Доктор Верховцев
Комличенко премиальных добавить не забудь по итогам сезона. Рыбки например. Или новый бассейн.
Банально
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artpal
Ответ LifeSpartak
Давай Валера,не подведи в последнем туре,нужна твоя победа!)
Спасибо, конечно, но тогда вы максимум третьи (в победу такого Спартака над КС я не верю)
Точно за Спартак болеете?
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thesuperdrum
Ответ artpal
Спасибо, конечно, но тогда вы максимум третьи (в победу такого Спартака над КС я не верю) Точно за Спартак болеете?
Крылышки должны добыть трудную, но очень нужную победу. Всей стране на радость )
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thesuperdrum
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Крылышкам и самим победа нужна,, что бы в стыках не играть.
Вот-вот
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Каратель88
Комментарий удален модератором
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