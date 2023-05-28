Валерий Карпин: «Покрутил бы у виска, если бы мне сказали до начала сезона, что «Ростов» будет в топ-5»

Валерий Карпин доволен попаданием «Ростова» в первую пятерку Мир РПЛ.

Сегодня команда обыграла « » (3:2) и идет на 4-м месте.

«Сегодня все были джокерами. Причем было не угадать с этими джокерами. Вышли выигрывать игру, то, чего не получилось в предыдущих играх. Начали нормально, но потом пришли голы ниоткуда, ничего не предвещало, кто‑то недоработал, где‑то что‑то не сделал.

Содержание игры? Все оставляло желать лучшего. Да, были неплохие моменты. Нам еще работать и работать и все улучшать.

Одной фразой можно резюмировать: если бы мне кто‑то до начала сезона сказал, что мы будем в топ‑5, я бы покрутил у виска и сказал, что этот человек сумасшедший. Я еще не говорю о логистике. А по команде, которая у нас есть, я бы не поверил.

Игра с ЦСКА [в заключительном туре]? Концовку сезона проводим без и , до этого были без , и Полоза, сейчас без Глебова из‑за карточки, куда уж хуже. Всегда нужно рассчитывать на победу», – сказал главный тренер «Ростова».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте