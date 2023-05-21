Карпин про 0:3 с «Краснодаром»: «Разочарование от первых минут. При 0:2 после 10-й минуты уже больше эмоций, чем разума»
Валерий Карпин выразил недовольство тем, как «Ростов» начал игру с «Краснодаром» (0:3).
– Разочарование больше от первых минут прежде всего, а не от игры. Потом уже понятно, что после десятой минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума.
Если по горячим следам попытаться проанализировать, что произошло в первые 10 минут? Думаю, что никто не сможет это отменить.
– С чем связана замена Мелехина?
– И игровые действия полностью не удовлетворяли, и желтая карточка. В любой момент может получить вторую карточку. Решили не рисковать.
– Остальные замены?
– Должны были привнести свежесть. Атакующие игроки много работали. Свежести во втором тайме не хватало.
– Повлияло ли отсутствие Осипенко и Комличенко?
– Не считал бы это основным фактором поражения, – сказал главный тренер «Ростова».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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