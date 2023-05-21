Карпин про 0:3 с «Краснодаром»: «Разочарование от первых минут. При 0:2 после 10-й минуты уже больше эмоций, чем разума»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар Николай Комличенко Матч ТВ Максим Осипенко Виктор Мелехин Футбол

Валерий Карпин выразил недовольство тем, как «Ростов» начал игру с «Краснодаром» (0:3).

– Разочарование больше от первых минут прежде всего, а не от игры. Потом уже понятно, что после десятой минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума.

Если по горячим следам попытаться проанализировать, что произошло в первые 10 минут? Думаю, что никто не сможет это отменить.

– С чем связана замена Мелехина?

– И игровые действия полностью не удовлетворяли, и желтая карточка. В любой момент может получить вторую карточку. Решили не рисковать.

– Остальные замены?

– Должны были привнести свежесть. Атакующие игроки много работали. Свежести во втором тайме не хватало.

– Повлияло ли отсутствие Осипенко и Комличенко?

– Не считал бы это основным фактором поражения, – сказал главный тренер «Ростова».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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21 комментарий

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Гельмут Стой
Как то так, ну я не буду топить игроков и тренера, как есть, пацаны, Георгич, спасибо за сезон больших надежд, всё будет, верю в команду!
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Евгений_404
Не припомню чтобы Ростов во втором круге как то блистал. Вечно начало впечатляет, а потом приплыли со второго места чуть ли не в низ таблицы.
+6
0
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инок
Такой Ростов и 4 место Ахмату сольëт. А сколько разговоров то было про призы, даже судьи с пеналями не помогли...
+10
-4
+6
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DedSkyWalker
Последние игр 5 Ростов откровенно сливает. Как будто выполнили задачу поставленную перед сезоном "не вылететь", и все, можно в отпуск
+8
-3
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Forte Live
Игра с Сочи была такой же, только у них атакующий потенциал попреснее
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Valeriy Komarow
Ответ Aleksinoz
Ростов в любом случае в этом сезоне выше головы прыгнул, что бы там не кричали гейничи. Карпин несомненно большой тренерский талант, как минимум не уступает в этом семакам, федотовым и прочим абаскалям. А про пенальти, так их у того же Краснодара в прошлом сезоне больше было и никто не орал про тренера сборной. Верю, что в следующем сезоне Ростов не хуже выступит. Желто-синие вперед!
Плевать на пенальти, ну вот привирать тоже не стоит, у Краснодара их в прошлом сезоне было 13 и это все же меньше чем 14 у Ростова на этот момент.
+4
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Aleksinoz
Ростов в любом случае в этом сезоне выше головы прыгнул, что бы там не кричали гейничи. Карпин несомненно большой тренерский талант, как минимум не уступает в этом семакам, федотовым и прочим абаскалям. А про пенальти, так их у того же Краснодара в прошлом сезоне больше было и никто не орал про тренера сборной. Верю, что в следующем сезоне Ростов не хуже выступит. Желто-синие вперед!
+10
-7
+3
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Валерия30
Верим в команду!!
+3
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Aleksinoz
Ответ Valeriy Komarow
Плевать на пенальти, ну вот привирать тоже не стоит, у Краснодара их в прошлом сезоне было 13 и это все же меньше чем 14 у Ростова на этот момент.
Сорян, ошибся. Ну примерно равное количество. Смысл-то не меняет, про них в прошлом сезоне не орали, что они только за счёт пеналей играют.
+4
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Хохломон
Ответ инок
Такой Ростов и 4 место Ахмату сольëт. А сколько разговоров то было про призы, даже судьи с пеналями не помогли...
Ну да, судьи за Ростов играли - смешной)
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Вратарь Бага
Создали 15 моментов)
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Егор Ковяров
Ответ инок
Такой Ростов и 4 место Ахмату сольëт. А сколько разговоров то было про призы, даже судьи с пеналями не помогли...
У кого были разговоры про призы?
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Жесткий Костас
Да, да, валера, верим.
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57s6w79qhh
Основной фактор, отсутствие пенальти.
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ktibr
Валера, разочаровал!
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Евгений Бажуков
Это всё Генич.
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