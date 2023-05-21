Карпин про 0:3 с «Краснодаром»: «Разочарование от первых минут. При 0:2 после 10-й минуты уже больше эмоций, чем разума»

Валерий Карпин выразил недовольство тем, как «Ростов» начал игру с «Краснодаром» (0:3).

– Разочарование больше от первых минут прежде всего, а не от игры. Потом уже понятно, что после десятой минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума.

Если по горячим следам попытаться проанализировать, что произошло в первые 10 минут? Думаю, что никто не сможет это отменить.

– С чем связана замена ?

– И игровые действия полностью не удовлетворяли, и желтая карточка. В любой момент может получить вторую карточку. Решили не рисковать.

– Остальные замены?

– Должны были привнести свежесть. Атакующие игроки много работали. Свежести во втором тайме не хватало.

– Повлияло ли отсутствие и ?

– Не считал бы это основным фактором поражения, – сказал главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!