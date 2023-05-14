Карпин про 0:1 с «Сочи»: «Не лучшая игра «Ростова», особенно в 1-м тайме. В конце матча совершили ошибку, не выбили мяч»

Валерий Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в первом тайме матча с «Сочи» (0:1).

– Чего не хватило команде, чтобы увезти очки из ?

– Много чего, была не самая лучшая наша игра. В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где‑то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки.

– Может, сил и эмоций, которые вы источаете, не хватило команде в концовке? Может, не удалось докричаться?

– Нет, просто ошибка. Вместо того, чтобы выбить мяч, его не выбили. Вот и все, при чем тут эмоции и силы? – сказал главный тренер « ».