Карпин про 0:1 с «Сочи»: «Не лучшая игра «Ростова», особенно в 1-м тайме. В конце матча совершили ошибку, не выбили мяч»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Сочи Футбол

Валерий Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в первом тайме матча с «Сочи» (0:1).

– Чего не хватило команде, чтобы увезти очки из Сочи?

– Много чего, была не самая лучшая наша игра. В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где‑то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки.

– Может, сил и эмоций, которые вы источаете, не хватило команде в концовке? Может, не удалось докричаться?

– Нет, просто ошибка. Вместо того, чтобы выбить мяч, его не выбили. Вот и все, при чем тут эмоции и силы? – сказал главный тренер «Ростова».

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10 комментариев

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Феоктист
Беда с этими Карпиными и Абаскалями, все не то, все не то, а про себя ни слова. Вот тихо мирно Федотов подвёл команду ко второму месту и кубку.
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DedSkyWalker
Смотреть игру было тяжело. Никакого мастерства в завершении атаки
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Forte Live
Сейчас места вне тройки во многом условны. Еврокубков всё равно нет. Ростову нужно сохранить лидеров и всё же разбавить состав парой-тройкой легионеров. Практически отсутствует дриблинг, не хватает баланса, опыта, другой культуры. Молодежь хороша, наверное лучшая за всю российскую историю команды, но они уже "на ободах". Глубина состава? Такого понятия почти нет.
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Никита Самарин
Ответ DedSkyWalker
Смотреть игру было тяжело. Никакого мастерства в завершении атаки
Для этого нужны классные игроки, которые будут делать разницу.
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Nogoi89
Карпин: "Не лучшая игра. Форвардам не хватило актёрского мастерства. Судья тоже подкачал, сразу видно - не театрал. н
Не оценил наши заготовки. Нужно больше работать! Ну-и, ыкладываться на 100 процентовна репетициях, и тогда, пенальти будут ставить регулярно, йопт."
+2
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Олег Коренев
Ответ Arturitto
Судьи опять виноваты,забыли пенальти поставить.
🤣
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Sergey Novikoff
Ответ Arturitto
Судьи опять виноваты,забыли пенальти поставить.
Разве Валера что-то про сулейство сказал? Не надо выдумывать.. Просто началась распродажа очков, как это уже в традициях. Жаль, что так: могли бы за серебро, упереться, - порадовать своих болел.. но, видимо, бизнес есть бизнес - ничего личного: сель а ви
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Феоктист
Беда с этими Карпиными и Абаскалями, все не то, все не то, а про себя ни слова. Вот тихо мирно Федотов подвёл команду ко второму месту и кубку.
Обожаю мнение экспертов со спортса. Только один вопрос: время, проводимое в дороге Ростовом и ЦСКА, сможешь сравнить?
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ROS_61
Ответ Феоктист
Беда с этими Карпиными и Абаскалями, все не то, все не то, а про себя ни слова. Вот тихо мирно Федотов подвёл команду ко второму месту и кубку.
Нехватает карпину как у семака 7 бразильцев на 100 мил евро , чтоб быть первым, а то 18 летнии русские нетянут, хотя семак и федотов таких никада невидели
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