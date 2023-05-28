«Ювентус» проиграл 10 матчей в Серии А впервые с сезона-2010/11. Тогда стали седьмыми

«Ювентус» проиграл в Серии А больше матчей, чем в любом другом из последних 12 сезонов.

Сегодня туринцы уступили « » (0:1) в 37-м туре. Это их 10-е поражение.

В последний раз «бьянконери» столько проигрывали в чемпионате-2010/11. Тогда они заняли 7-е место. После этого больше 8 поражений за сезон не было.

В последнем туре « » встретится с «Удинезе» – это случится 4 июня.

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