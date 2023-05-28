«Ювентус» проиграл 10 матчей в Серии А впервые с сезона-2010/11. Тогда стали седьмыми

Теги Милан Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» проиграл в Серии А больше матчей, чем в любом другом из последних 12 сезонов.

Сегодня туринцы уступили «Милану» (0:1) в 37-м туре. Это их 10-е поражение.

В последний раз «бьянконери» столько проигрывали в чемпионате-2010/11. Тогда они заняли 7-е место. После этого больше 8 поражений за сезон не было.

В последнем туре «Ювентус» встретится с «Удинезе» – это случится 4 июня.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eziiko
Ответ Direct free kick
Роналду, что ты делаешь?
Ты всплываешь когда Мю или Юве проигрывают?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fulyan
Очень надеюсь, что летом будет глобальная перестройка, наконец уволят этого вредителя, и в кой-то веке пригласят нормального идейного тренера.

А насчёт Аллегри я уже всё сказал давно. Для меня это типичный шарлатан который в своё время попал в нужное время и нужное место после Конте. Он свой уровень показал ещё после финала 2017, но тогда состав позволял брать чемпионат по инерции.
Сейчас же, как пришло время придумывать что-то своё - все прекрасно увидели его уровень.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Не оправдываю Аллегри, но вот эти вот качели то -15 то +15 а потом -10 очков очень сильно бьют по команде, как мне кажется.

Так просто нельзя, футболисты естественно должны выкладываться на все 100%, но они явно испытывали стресс и потерю мотивации от выкрутасов лиги.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxhoh
Ответ Фарид Харисов
Не оправдываю Аллегри, но вот эти вот качели то -15 то +15 а потом -10 очков очень сильно бьют по команде, как мне кажется. Так просто нельзя, футболисты естественно должны выкладываться на все 100%, но они явно испытывали стресс и потерю мотивации от выкрутасов лиги.
Мне больше интересно почему подобное наказание коснулось только Ювентуса…. Коррупция в уефа может дать фору всем остальным коррупциям
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxhoh
Аллегри утащит команду на дно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramin Jamalzade
Раньше я хотел только одного, чтобы поскорее уволили Аллегри. Ну фаны Роналду на ветке Ювентуса задолбали больше чем трусливая и копец как скучная игра физрука!!!! Роналду не то что в Юветусе он даже в Европе уже не играет!!! Так то будьте добры п*****те уже отсюда !!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОТКЛ Бишкек
Цифра 7 у Ювентуса вызывает не лучшие ассоциации, но вот если Ювентус финиширует 6м было бы комичней
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Maxhoh
Мне больше интересно почему подобное наказание коснулось только Ювентуса…. Коррупция в уефа может дать фору всем остальным коррупциям
Только Ювентус по-моему из клубов Италии свои акции выставлял на бирже, а на бирже их покупают простые люди, и типа эти акции были дутыми из-за финансовых махинаций Юве.

Наказание может и справедливое, но его метод исполнения — тихое «убийство» через эмоциональные качели. Все результаты "минус очки" или "плюс очки" должны решаться после сезона либо до сезона. Имхо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Быстрова
Ответ milanac89
я конечно понимаю, что юве не мешок, но с таким донным менеджментом эти проблемы мной были предвидены, еще давно. как болельщик милана офигевал когда эти чудаки забирали таких бездырей как аллегри, локателли и дношило себе)) ну по локателли меньше конечно. во времена игры за милан он был слишком зеленый.
Юве не мешок?)
Семейка Аньелли (самая влиятельная в Италии,даже Берл со своей оравой бандитов ничего не мог с ней сделать) исправно накачивает рубентус бабками. Просто совсем нагло,как в Англии,это не выходит делать.
Локателли может и бездарность,только не нам говорить,когда в центре играет Кунич
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milanac89
Ответ Марина Быстрова
Юве не мешок?) Семейка Аньелли (самая влиятельная в Италии,даже Берл со своей оравой бандитов ничего не мог с ней сделать) исправно накачивает рубентус бабками. Просто совсем нагло,как в Англии,это не выходит делать. Локателли может и бездарность,только не нам говорить,когда в центре играет Кунич
понятно же, что я имел ввиду глобально, а не по меркам италии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий