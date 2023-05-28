«Ювентус» проиграл 10 матчей в Серии А впервые с сезона-2010/11. Тогда стали седьмыми
«Ювентус» проиграл в Серии А больше матчей, чем в любом другом из последних 12 сезонов.
Сегодня туринцы уступили «Милану» (0:1) в 37-м туре. Это их 10-е поражение.
В последний раз «бьянконери» столько проигрывали в чемпионате-2010/11. Тогда они заняли 7-е место. После этого больше 8 поражений за сезон не было.
В последнем туре «Ювентус» встретится с «Удинезе» – это случится 4 июня.
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А насчёт Аллегри я уже всё сказал давно. Для меня это типичный шарлатан который в своё время попал в нужное время и нужное место после Конте. Он свой уровень показал ещё после финала 2017, но тогда состав позволял брать чемпионат по инерции.
Сейчас же, как пришло время придумывать что-то своё - все прекрасно увидели его уровень.
Так просто нельзя, футболисты естественно должны выкладываться на все 100%, но они явно испытывали стресс и потерю мотивации от выкрутасов лиги.
Наказание может и справедливое, но его метод исполнения — тихое «убийство» через эмоциональные качели. Все результаты "минус очки" или "плюс очки" должны решаться после сезона либо до сезона. Имхо.
Семейка Аньелли (самая влиятельная в Италии,даже Берл со своей оравой бандитов ничего не мог с ней сделать) исправно накачивает рубентус бабками. Просто совсем нагло,как в Англии,это не выходит делать.
Локателли может и бездарность,только не нам говорить,когда в центре играет Кунич