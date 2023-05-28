Дзюба об особом внимании от судей: «Красивый, наверное, и очень милый. Пусть следят»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Матч ТВ Футбол

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался об особом внимании от судей.

– Как держите раздевалку как капитан команды? Есть «эффект Дзюбы»?

– Мне приятно, какой‑то есть, но это магия нашей команды. Мы очень сплоченные. Для себя решили, что мы семья. Сейчас создаем такую команду, где все друг за друга. Венец – это главный тренер и весь штаб.

– Почему судьи говорят, что за вами надо пристально следить?

– Красивый, наверное, и очень милый. Пусть следят, – сказал Дзюба.

«Локомотив» набрал 42 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. В заключительном туре «Локомотив» 3 июня дома сыграет с «Торпедо».

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11 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
мы семья! бгг!!! потом руки не подаст.
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Костя Паркер
Дзюба без гомоугаров, это не Дзюба
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Вратарь Бага
Рукастый раздухарился после победы)
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Serg Irk
Кто бы что не говорил, но Дзюба супертоп для рпл, как игрок. А как человека «пускай говорят у Малахова»
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Понесло...
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Человек1991
Дзюбка умеет тролить надо признать )
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AuroraBorealis
Новость уже несколько часов висит, а Пантелеевой, главной фанатки Дзюбы, до сих пор нет… Даже удивительно.
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Pb-SE
Ещё один спелый сочный фрукт расцвел.
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Overkiller
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
мы семья! бгг!!! потом руки не подаст.
Натруженной, мозолистой...
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