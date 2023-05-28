Дзюба об особом внимании от судей: «Красивый, наверное, и очень милый. Пусть следят»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался об особом внимании от судей.

– Как держите раздевалку как капитан команды? Есть «эффект Дзюбы»?

– Мне приятно, какой‑то есть, но это магия нашей команды. Мы очень сплоченные. Для себя решили, что мы семья. Сейчас создаем такую команду, где все друг за друга. Венец – это главный тренер и весь штаб.

– Почему судьи говорят, что за вами надо пристально следить?

– Красивый, наверное, и очень милый. Пусть следят, – сказал .

« » набрал 42 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир . В заключительном туре «Локомотив» 3 июня дома сыграет с «Торпедо».

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