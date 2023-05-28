Смолов не забил 1-й пенальти в матче с «Локо», но реализовал 2-й через 9 минут. У форварда 3 гола в 2023-м, все с точки

Теги Локомотив Артем Дзюба Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Роман Сафьян Футбол

Федор Смолов не забил с пенальти, назначенного после ВАР за игру рукой Артема Дзюбы.

Эпизод случился на 40-й минуте матча Мир РПЛ «Динамо» – «Локомотив». Главный арбитр Роман Сафьян назначил 11-метровый за игру рукой Дзюбы, но Смолов пробил мимо ворот.

На первой добавленной к первому тайму минуте «Локомотив» открыл счет. Одна на четвертой добавленной минуте Сафьян вновь назначил пенальти в ворота «Локо». На этот раз Смолов реализовал удар.

В этом году Смолов забил 3 гола – все с пенальти.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Локомотив».

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14 комментариев

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kaka10
И это полено получает минимум 1-1.5 млн евро
Всё что может забить 3 пенальти и обозвать журналиста клоуном
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Bartez1986
вот форвард, вот это настоящий форвард
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DrunkGonzo
смолов и точка
+6
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svft
вот чего лишил себя европейский футбол
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Spartak Forever
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Майкл Джордан
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T622222
А потом смог….
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Vitamin_B
гол и точка )
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Снегири и суперклей
Куликов это за гранью, конечно. Не могу представить, чтобы вот так размахивал своими кочергами Баринов. И уж тем более Карпукас
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Андрей Кобранов
Феде пора на покой …
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Din Rizaev
хороший нап
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