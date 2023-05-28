Смолов не забил 1-й пенальти в матче с «Локо», но реализовал 2-й через 9 минут. У форварда 3 гола в 2023-м, все с точки

Федор Смолов не забил с пенальти, назначенного после ВАР за игру рукой Артема Дзюбы.

Эпизод случился на 40-й минуте матча Мир РПЛ «Динамо» – «Локомотив». Главный арбитр Роман Сафьян назначил 11-метровый за игру рукой Дзюбы, но Смолов пробил мимо ворот.

На первой добавленной к первому тайму минуте «Локомотив» открыл счет. Одна на четвертой добавленной минуте Сафьян вновь назначил пенальти в ворота «Локо». На этот раз Смолов реализовал удар.

В этом году Смолов забил 3 гола – все с пенальти.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Локомотив».

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