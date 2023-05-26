«Торпедо» предлагали Дзюбу с зарплатой 6,7 млн рублей и 7 млн агентских: «Его представитель сказал – тупые люди зарубили трансфер недорогого нападающего»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус агенты Матч ТВ Илья Стефанович деньги Футбол

Анатолий Ходоровский объяснил причины несостоявшегося трансфера Артема Дзюбы в «Торпедо».

Дзюба – кандидатура Геркуса. Как вы узнали, что такой вариант возможен?

– Смотрите, каждую неделю совету директоров предоставляли такую вот табличку [показывает бумаги].

Здесь – зарплаты, здесь – дополнительные расходы. Такую информацию нам предоставлял Илья Леонидович. Нам нужен был нападающий. Это было очевидно. Артем был свободен в тот момент.

Но, как вы понимаете, возможности нашего бюджета не безграничны. Напомню, что и в последнее окно мы взяли восемь игроков.

– За трансфер Артема надо было платить?

– Да, как сказал его представитель, некий господин Гольдман, что какие-то тупые люди в количестве двух человек, а один из них был я, зарубили трансфер недорогого, мотивированного нападающего без агентских выплат.

Хотите, покажу цифры? Это получено от Ильи Леонидовича [снова показывает таблицу]: 6,7 миллиона рублей в месяц – зарплата, 7 млн – агентские выплаты. Это еще по тому курсу.

Не знаю, какая у него зарплата в «Локомотиве» сейчас, но в «Торпедо» нам предлагали подписать Артема на таких условиях. У нас в команде ни у одного футболиста нет зарплаты в 6,7 млн.

– Как эти семь миллионов агентских были вами истолкованы?

– Я не следователь, поэтому воздержусь от каких-то оценок. Но, понимаете, мы просто не могли подписать игрока за такие деньги.

Знаю, что Гольдман пытался неформально выйти на меня, потом – на Талалаева, чтобы что-то решить кулуарно, напрямую. Дальше – Бог ему судья.

У меня есть свое подтверждение, а Андрею Викторовичу я верю.

В итоге у нас пришел Стефанович, который забил четыре мяча. И это был как раз трансфер, одобренный всеми, – сказал член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский.

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10 комментариев

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Alibi_URAL
Торпедо уже никто бы не спас, даже Заболотный.
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kulik13
Элитные сорта дерева, однако, у господина Гольдмана....
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Max Semenik
Ответ Peter Parker
Подписали бы, ну и? Забил бы может один, денег бы Торпедо уйму потратило, ни для кого бы пользы не принесло такое сотрудничество.
Увы, с самого начала это был клуб-труп, которому было не избежать вылета обратно. Дзюба даже с локомотивскими показателями бы им не помог.
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Peter Parker
Подписали бы, ну и? Забил бы может один, денег бы Торпедо уйму потратило, ни для кого бы пользы не принесло такое сотрудничество.
+7
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Олег Кузнецов
Ответ Alibi_URAL
Торпедо уже никто бы не спас, даже Заболотный.
И даже Писарский с Корниленко.)
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Wiley Fox
Откуда у днища столько денег? Позорники торчат тамбовским за Писарева 36 млн, где бы они взяли эти деньги
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Андрей-ДК
поезд ушёл.....
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