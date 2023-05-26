«Торпедо» предлагали Дзюбу с зарплатой 6,7 млн рублей и 7 млн агентских: «Его представитель сказал – тупые люди зарубили трансфер недорогого нападающего»

Анатолий Ходоровский объяснил причины несостоявшегося трансфера Артема Дзюбы в «Торпедо».

– – кандидатура . Как вы узнали, что такой вариант возможен?

– Смотрите, каждую неделю совету директоров предоставляли такую вот табличку [показывает бумаги].

Здесь – зарплаты, здесь – дополнительные расходы. Такую информацию нам предоставлял Илья Леонидович. Нам нужен был нападающий. Это было очевидно. Артем был свободен в тот момент.

Но, как вы понимаете, возможности нашего бюджета не безграничны. Напомню, что и в последнее окно мы взяли восемь игроков.

– За трансфер Артема надо было платить?

– Да, как сказал его представитель, некий господин Гольдман, что какие-то тупые люди в количестве двух человек, а один из них был я, зарубили трансфер недорогого, мотивированного нападающего без агентских выплат.

Хотите, покажу цифры? Это получено от Ильи Леонидовича [снова показывает таблицу]: 6,7 миллиона рублей в месяц – зарплата, 7 млн – агентские выплаты. Это еще по тому курсу.

Не знаю, какая у него зарплата в « » сейчас, но в « » нам предлагали подписать Артема на таких условиях. У нас в команде ни у одного футболиста нет зарплаты в 6,7 млн.

– Как эти семь миллионов агентских были вами истолкованы?

– Я не следователь, поэтому воздержусь от каких-то оценок. Но, понимаете, мы просто не могли подписать игрока за такие деньги.

Знаю, что Гольдман пытался неформально выйти на меня, потом – на Талалаева, чтобы что-то решить кулуарно, напрямую. Дальше – Бог ему судья.

У меня есть свое подтверждение, а Андрею Викторовичу я верю.

В итоге у нас пришел Стефанович, который забил четыре мяча. И это был как раз трансфер, одобренный всеми, – сказал член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте