Дзюба провел 400-й матч в РПЛ

Теги Спартак Локомотив Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Томь Арсенал Тула Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба провел 400 матчей в Мир РПЛ.

Матч 29-го тура против «Динамо» (4:2) стал для Дзюбы 400-м в чемпионате России.

Форвард «Локомотива» вышел в стартовом составе и был заменен в концовке матча. В добавленное время 1-го тайма Дзюба отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна.

Ранее Дзюба выступал в РПЛ в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Зенита». В 400 матчах в чемпионате форвард забил 156 голов и сделал 92 голевых передачи.

Подробная статистика Артема Дзюбы доступна здесь.

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10 комментариев

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статистика топовая...
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Синий туман
Похвальный результат! Почему бы и на полтысячи не замахнуться?!
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Чётко_как_чечётка
Красивая цифра, красивая победа!
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Dimario
Ответ Данил Кублицкий
Сегодня передернит 🤡
ждёшь новое видео? старое тебя уже не заводит?
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goleodor
Достойная карьера.
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