Дзюба провел 400-й матч в РПЛ
Артем Дзюба провел 400 матчей в Мир РПЛ.
Матч 29-го тура против «Динамо» (4:2) стал для Дзюбы 400-м в чемпионате России.
Форвард «Локомотива» вышел в стартовом составе и был заменен в концовке матча. В добавленное время 1-го тайма Дзюба отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна.
Ранее Дзюба выступал в РПЛ в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Зенита». В 400 матчах в чемпионате форвард забил 156 голов и сделал 92 голевых передачи.
Подробная статистика Артема Дзюбы доступна здесь.
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