Дзюба провел 400-й матч в РПЛ

Артем Дзюба провел 400 матчей в Мир РПЛ.

Матч 29-го тура против «Динамо» (4:2) стал для Дзюбы 400-м в чемпионате России.

Форвард « » вышел в стартовом составе и был заменен в концовке матча. В добавленное время 1-го тайма Дзюба отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна.

Ранее Дзюба выступал в в составе « », « », « », тульского «Арсенала» и «Зенита». В 400 матчах в чемпионате форвард забил 156 голов и сделал 92 голевых передачи.

Подробная статистика Артема Дзюбы доступна здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте