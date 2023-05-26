«Барса» не делала Месси предложение. Об этом Лео сказал Бускетсу, Альбе и Роберто на ужине в Париже

«Барселона» еще не делала предложение Лионелю Месси.

Об этом сообщил сам футболист « » своим бывшим партнерам по каталонскому клубу , и .

Игроки «Барселоны» отправились в Париж после того, как получили несколько выходных, выиграв чемпионский титул в по итогам матча с «Эспаньолом».

В столице Франции футболисты встретились с Лионелем Месси и вместе поужинали.

В ходе беседы речь зашла о возможном возвращении аргентинца в «Барселону», на что Месси ответил своим экс-одноклубникам, что каталонский клуб еще не делал ему предложение.

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