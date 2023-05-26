«Барса» не делала Месси предложение. Об этом Лео сказал Бускетсу, Альбе и Роберто на ужине в Париже

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Серджи Роберто Футбол

«Барселона» еще не делала предложение Лионелю Месси.

Об этом сообщил сам футболист «ПСЖ» своим бывшим партнерам по каталонскому клубу Серджи Бускетсу, Жорди Альбе и Серджи Роберто.

Игроки «Барселоны» отправились в Париж после того, как получили несколько выходных, выиграв чемпионский титул в Ла Лиге по итогам матча с «Эспаньолом».

В столице Франции футболисты встретились с Лионелем Месси и вместе поужинали.

В ходе беседы речь зашла о возможном возвращении аргентинца в «Барселону», на что Месси ответил своим экс-одноклубникам, что каталонский клуб еще не делал ему предложение.

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28 комментариев

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Aleksey Yashin
А кто об этом сообщил журналистам?
А) Сам Месси. В) Альба.
С) Бускетс. D) Роберто.
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Goofts
Ответ Aleksey Yashin
А кто об этом сообщил журналистам? А) Сам Месси. В) Альба. С) Бускетс. D) Роберто.
Е) журналист фантазер
+17
-2
+15
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Блуждающий странник
Журналисту повезло, поужинал с Месси и Бускетсом
+16
-3
+13
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кто-то
Официант, наверно, рассказал журналистам
+9
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+8
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MESSIya
Ответ Aleksey Yashin
А кто об этом сообщил журналистам? А) Сам Месси. В) Альба. С) Бускетс. D) Роберто.
Не обязательно. Условный Роберто поделился этим с корешами или в кругу семьи ляпнул и понеслась новость, от одного к третьему и на каком-то этапе журналистам
+7
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+4
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Игорь Пичугин
Когда Лео сходит в туалет после ужина вы нам сообщите как он в унитаз показал, жидко или густо?
+4
-3
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Джамал Арипов
Снова спортс решил ковырныть эту тему . Ну правильно ещё фанаты двух фронтов не наваевались с одной стороны фаны Месси с другой все остальные кто топит за Мбапе кто за Холанда кто за Вини, а так за всем этим стоят фаны Роналду.
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Goofts
Я тоже не уверен, что Барса могла что либо предложить, без калькуляции с Ла Лигой. Будет Чудо если он вернётся хоть на один сезон, с учётом того, что Бускетс и Альба покинули клуб, это ещё менее вероятно
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Santi19
Даже если Лео снизит требования по зарплате, личка у него всё равно будет огромной, Барсе вряд ли под силу сейчас вкладываться в такой переход
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madrilenos
Ответ Aleksey Yashin
А кто об этом сообщил журналистам? А) Сам Месси. В) Альба. С) Бускетс. D) Роберто.
Звонок другу, Суарес на проводе
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fc-psg
Ответ Aleksey Yashin
А кто об этом сообщил журналистам? А) Сам Месси. В) Альба. С) Бускетс. D) Роберто.
Официант же!
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Джамал Арипов
Ответ Aleksey Yashin
А кто об этом сообщил журналистам? А) Сам Месси. В) Альба. С) Бускетс. D) Роберто.
Спортсссс
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Anton Ilchenko
Ответ Parce
Та муже есть договоренность 25 млн€ грязными, барса 100% потянет
Ты реально думаешь, что можно поменять 500 млн на 25? Вы реально ynopoтые что ли?
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СД18
Ответ Фёдор Кузнецов
Могут и потянуть, но мне кажется что у Барселоны есть и более проблемные позиции, защита в топ матчах постоянно теряется
Сейчас в Барсе проблемма с креативом и с нападением, по этом Месси не помешает. А что бы защиту не терзали соперники, наши нападающие должны постоянно терзать защитников соперника.
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Егор Лешуков
Не иначе как официант слил информацию
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svaz
да и не сделают, что будет не сомненно лучше для всех
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Эльдар Магалимов
В ходе беседы в чате за ужином. Этот чат читали игроки Реала и угарали в своем чате, который читали журналисты
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Нурмуканбет Туржан
Источник: официант
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