«Барса» не делала Месси предложение. Об этом Лео сказал Бускетсу, Альбе и Роберто на ужине в Париже
«Барселона» еще не делала предложение Лионелю Месси.
Об этом сообщил сам футболист «ПСЖ» своим бывшим партнерам по каталонскому клубу Серджи Бускетсу, Жорди Альбе и Серджи Роберто.
Игроки «Барселоны» отправились в Париж после того, как получили несколько выходных, выиграв чемпионский титул в Ла Лиге по итогам матча с «Эспаньолом».
В столице Франции футболисты встретились с Лионелем Месси и вместе поужинали.
В ходе беседы речь зашла о возможном возвращении аргентинца в «Барселону», на что Месси ответил своим экс-одноклубникам, что каталонский клуб еще не делал ему предложение.
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А) Сам Месси. В) Альба.
С) Бускетс. D) Роберто.