«Барселона» на 50% снизит цены на абонементы в связи с переездом на другой стадион. Только 7 тысяч фанатов купили сезонные билеты

«Барселона» на 50% снизит цены на абонементы в связи с переездом на другой стадион.

В новом сезоне и до окончания реконструкции «Камп Ноу» футболисты «Барсы» будут играть на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Пока лишь 7 тысяч членов клуба подтвердили, что будут посещать домашние матчи команды на другой арене.

« » скорректировала цены на абонементы на следующий сезон – они будут снижены вплоть до 50%, если сравнивать с теми, что были установлены в апреле.

На Grada d’Animació, фан-секторе сине-гранатовых, цены снизят 325 до 175 евро, на боковых трибунах – с 1 002 до 500 евро, за воротами – с 723 до 360, на центральных трибунах – с 1 738 до 870, на угловых – с 905 до 450.

Вместимость Олимпийского стадиона сейчас – 49 472 зрителя.

«Барса» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Сезон-2023/24 клуб проведет на Олимпийском стадионе – раньше там играл «Эспаньол»

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