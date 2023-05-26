«Барселона» на 50% снизит цены на абонементы в связи с переездом на другой стадион. Только 7 тысяч фанатов купили сезонные билеты

Теги Барселона Ла Лига бизнес болельщики Камп Ноу Олимпик Льюис Компанис деньги Футбол

«Барселона» на 50% снизит цены на абонементы в связи с переездом на другой стадион.

В новом сезоне и до окончания реконструкции «Камп Ноу» футболисты «Барсы» будут играть на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Пока лишь 7 тысяч членов клуба подтвердили, что будут посещать домашние матчи команды на другой арене.

«Барселона» скорректировала цены на абонементы на следующий сезон – они будут снижены вплоть до 50%, если сравнивать с теми, что были установлены в апреле.

На Grada d’Animació, фан-секторе сине-гранатовых, цены снизят 325 до 175 евро, на боковых трибунах – с 1 002 до 500 евро, за воротами – с 723 до 360, на центральных трибунах – с 1 738 до 870, на угловых – с 905 до 450.

Вместимость Олимпийского стадиона сейчас – 49 472 зрителя.

«Барса» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Сезон-2023/24 клуб проведет на Олимпийском стадионе – раньше там играл «Эспаньол»

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42 комментария

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Екн Лор
Ответ like a boss
Хоть кто-то снижает цены. Похвально. Действительно, больше, чем клуб.
Вся РПЛ теперь больше чем клубы?)
+26
-6
+20
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Фанат Лионеля Месси
Будет непривычно смотреть матчи по телеку,мало того ,что вместимость в 2 раза меньше,так ещё и стадион сам по себе олимпийский и болельщики будут находиться в 50 метрах от поля
+26
-7
+19
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like a boss
Хоть кто-то снижает цены. Похвально. Действительно, больше, чем клуб.
+37
-19
+18
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casatt
Ответ like a boss
Хоть кто-то снижает цены. Похвально. Действительно, больше, чем клуб.
Давить на игроков, чтобы снизили зарплату. Больше чем клуб
+21
-12
+9
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Роман
Ответ like a boss
Хоть кто-то снижает цены. Похвально. Действительно, больше, чем клуб.
Может потому что только 7 тыс. фанатов купили билеты и поэтому снизили цену.
Как вы любите в свою сторону переиначить.
+10
-6
+4
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Sss Qqq
Ответ &_Bishep_&
Зачем? В трудное время болельщики наоборот должны помочь команде.
Там место сзади ворот стоил 1740 евро. Снизили до 900 думаю потому что никто бы эти места не купил за такую бешенную сумму
+4
-1
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Пенс
местные кулес должны быть рады. Теперь ещё легче посещать матчи любимой бчк.
Ура
+5
-3
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Eden Hazard
Ответ like a boss
Хоть кто-то снижает цены. Похвально. Действительно, больше, чем клуб.
Переехали на стадион, где без бинокля поле не видно. Мало покупают. Снизили цены. Больше чем клуб. А если не заполнять и будут лотереи проводить, или школьникам раздавать, у тебя оргазм наверное будет)
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инок
Кто в курсе, крыша будет у нового стадиона?
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Berendey V
Ответ зак
так лучше, меньше этих дикарей будем слышать их оскорбления..
Бедняга, какой дикарь посмел Вас оскорбить с трибуны?
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Booligan
Ответ инок
Кто в курсе, крыша будет у нового стадиона?
с какой целью интересуетесь?
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Direct free kick
Ответ Пенс
местные кулес должны быть рады. Теперь ещё легче посещать матчи любимой бчк.
Кулес негодуют. Балтика-9 подорожала вслед за "крепкой" Охотой
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Eden Hazard
Ответ BAYRAM
вместимость больше чем на Стэмфорд бридже
Развивайте мысль, юноша. Пока только факт. Дальше что?
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la_masia
Ответ зак
так лучше, меньше этих дикарей будем слышать их оскорбления..
Дикарь в Мадриде играет, кривляется. А судьи у Переса и Тебаса на побегушках.
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Андрей Катков
Ответ Фанат Лионеля Месси
Будет непривычно смотреть матчи по телеку,мало того ,что вместимость в 2 раза меньше,так ещё и стадион сам по себе олимпийский и болельщики будут находиться в 50 метрах от поля
Был на этом стадионе в 2016 на концерте Coldplay. Он на горе, вокруг огромный олимпийский парк, усе было построено к играм 92 года. Уютное место 😊
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зак
Ответ la_masia
Что ты несёшь?🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Почему все глоры Реала переобуваться всегда? Даже продолжать не хочется! Свободен!
нечего ответить? не задавай вопрос, не получишь ответ..
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la_masia
Ответ зак
выгонять игроков из команды больше чем клуб..
Ты про кого? Про Касильяса? Может про Гути или Рамоса? А может про Йерру? Или эти фамилии ни о чем не говорят? А Рауля помнишь? Всех выдворили...
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зак
Ответ casatt
Давить на игроков, чтобы снизили зарплату. Больше чем клуб
увольнять медиа персонал в 150 человек, больше чем клуб..
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зак
Ответ casatt
Давить на игроков, чтобы снизили зарплату. Больше чем клуб
выгонять игроков из команды больше чем клуб..
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&_Bishep_&
Ответ Роман
Надеюсь ты пошутил. Барса сейчас не расцветает финансово. Каждая скидка, акция или любое сокращение доходов ощущается для Барсы. Думаешь просто так Барса третирует своих игроков по з/п. Они только начали из финансовой ямы выбираться.
Я и говорю : трудное время.
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Ответ Sss Qqq
Там место сзади ворот стоил 1740 евро. Снизили до 900 думаю потому что никто бы эти места не купил за такую бешенную сумму
Блин, ну у нас на спортс есть криптовалютные манимэйкеры, неопределившиеся с местом пребывания(то Аргентина, то Париж, то в Барселоне живут) - думаю, из-за них такой ценник был
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King_X
Все равно там в основном туристы ходят
Ну и можно не переживать, всегда есть фанаты Айнтрахта, помогут заполнить стадион
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Alexander Sragovich
Раньше писали что цены поднимут ...что более реально. Очередное гадание на кофейной гуще
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Иван Очиров
Надеюсь все будет нормально💎❤
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