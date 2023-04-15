Мудрик лидирует в «Челси» по голевым пасам в АПЛ. У украинца 2 ассиста за 10 матчей в лиге
Михаил Мудрик вышел в число лидеров «Челси» по голевым передачам в чемпионате Англии.
Он ассистировал хавбеку Конору Галлахеру на 13-й минуте игры 31-го тура против «Брайтона» (1:1, второй тайм).
Всего за 10 игр в АПЛ у украинского полузащитника 2 результативных паса.
Больше в клубе нет ни у кого, столько же – еще у шести футболистов: Марка Кукурельи, Мэйсона Маунта, Рахима Стерлинга, Тиаго Силвы, Бена Чилуэлла и Энцо Фернандеса. Каждый из них провел больше матчей, чем Мудрик.
Подробно со статистикой выступлений 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
«Челси» – «Брайтон». 1:1 – Галлахер и Уэлбек забили. Онлайн-трансляция
Хоть ты новый терминатор снимай 🤣
Откуда вас таких сказочных берут только
Посрамил хейтеров 🤣🤣