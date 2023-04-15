Мудрик лидирует в «Челси» по голевым пасам в АПЛ. У украинца 2 ассиста за 10 матчей в лиге

Михаил Мудрик вышел в число лидеров «Челси» по голевым передачам в чемпионате Англии.

Он ассистировал хавбеку на 13-й минуте игры 31-го тура против « » (1:1, второй тайм).

Всего за 10 игр в у украинского полузащитника 2 результативных паса.

Больше в клубе нет ни у кого, столько же – еще у шести футболистов: Марка Кукурельи, , , Тиаго Силвы, Бена Чилуэлла и Энцо Фернандеса. Каждый из них провел больше матчей, чем Мудрик.

Подробно со статистикой выступлений 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Брайтон». 1:1 – Галлахер и Уэлбек забили. Онлайн-трансляция