Мудрик лидирует в «Челси» по голевым пасам в АПЛ. У украинца 2 ассиста за 10 матчей в лиге

Теги Челси премьер-лига Англия рейтинги Брайтон Тиаго Силва Рахим Стерлинг Марк Кукурелья Бен Чилуэлл Мэйсон Маунт Конор Галлахер Михаил Мудрик Энцо Фернандес Футбол

Михаил Мудрик вышел в число лидеров «Челси» по голевым передачам в чемпионате Англии.

Он ассистировал хавбеку Конору Галлахеру на 13-й минуте игры 31-го тура против «Брайтона» (1:1, второй тайм).

Всего за 10 игр в АПЛ у украинского полузащитника 2 результативных паса.

Больше в клубе нет ни у кого, столько же – еще у шести футболистов: Марка Кукурельи, Мэйсона Маунта, Рахима Стерлинга, Тиаго Силвы, Бена Чилуэлла и Энцо Фернандеса. Каждый из них провел больше матчей, чем Мудрик.

Подробно со статистикой выступлений 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Брайтон». 1:1 – Галлахер и Уэлбек забили. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

93 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
Ответ SLEVIN
их голевыми то назвать нельзя. дал пас в середине поля, игрок челси продвинулся сам, пробил, мяч от защитника брайтона отскочил в ворота. топ голевая
в стиле Рона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JealousOne
Ответ Marky777
70
Думаю, челси все таки сможет выиграть апл и лч до 2030 года)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsiksimba
Ответ real19024ver
Ты прикинь, какое чудо - спортс только сейчас придумал и в прошлое отправил эту информацию во все лиги, что бы они уже лет 10 пользовались этим правилом при равенстве показателей индивидуальных. Хоть ты новый терминатор снимай 🤣 Откуда вас таких сказочных берут только
Мда, всё таки придётся для особо одаренных пользователей в скобках уточнять - (сарказм)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сирожа-Головин Головин
для контраста. Троссард которого Арсенал купил вместо Мудрика сделал три голевые за один тайм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
real19024ver
Ответ barsiksimba
У Челси по 2 ассиста в АПЛ у Мудрика, Кукурельи, Маунта, Стерлинга, Тиаго, Чилуэлла, Энцо. Но лидирует Мудрик. На что только не пойдет реакция спортса, чтобы возвести своего любимчика на пьедестал почёта. Даже придумают новый показатель - количество ассистов в зависимости от количества игр.
Ты прикинь, какое чудо - спортс только сейчас придумал и в прошлое отправил эту информацию во все лиги, что бы они уже лет 10 пользовались этим правилом при равенстве показателей индивидуальных.
Хоть ты новый терминатор снимай 🤣
Откуда вас таких сказочных берут только
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
Не, ну это мем, конечно.
Посрамил хейтеров 🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alena Kostornaia
Ответ Владимир Самсонов
Нынешний Челси слабее Монако Головина и может даже Торино Миранчука.
Монако Головина или Торино Миранчука играют в четвертьфинале ЛЧ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алексей любовь
Ответ SLEVIN
их голевыми то назвать нельзя. дал пас в середине поля, игрок челси продвинулся сам, пробил, мяч от защитника брайтона отскочил в ворота. топ голевая
В рот тебе ноги, Мудрик продвинул мяч, отдал скрытый пас, Галлахер забил, чистый ассист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
888 AK
Молодец , хорошее начало в АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алексей любовь
Сегодня был неплох среди этого навоза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леша Волков быстрее Сундбю
Ответ somebody
Ещё прекраснее было когда Феликс получил приз за лучший гол месяца, когда он был единственный у всей команды
Смешнее было когда у Арсенала приз за гол месяца получила футболистка из женской команды, а у мужской за весь месяц был сухарь. Несколько лет назад такое было
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Позорище, а не чемпионат!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
algersht
Наверное рекорд в другом:самые дорогие ассисты в АПЛ.35 млн.ассист..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
algersht
Ответ Александр Смирнов
Какой-то бред в заголовке...То есть в составе Челси нет игроков , у которых больше двух ассистов за сезон?
И не только в заголовке...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Судоплатов
Ну всё теперь золотой мяч у мудрика в кармане. 2 паса - по 50 млн каждый!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Baresi
В Челси в этом году все мудрики какие-то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
natan111
Отбил трансфер прекрасной игрой.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Агеев
Ответ Александр Смирнов
да как раз прочитал . очень странно , что ни у кого нет больше двух ассистов.
Ничуть не странно. Они забивают на уровне аутсайдеров - меньше гола за игру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
somebody
Ответ And Justice for All
В принципе прекрасная иллюстрация сезона для Челси
Ещё прекраснее было когда Феликс получил приз за лучший гол месяца, когда он был единственный у всей команды
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsiksimba
У Челси по 2 ассиста в АПЛ у Мудрика, Кукурельи, Маунта, Стерлинга, Тиаго, Чилуэлла, Энцо. Но лидирует Мудрик. На что только не пойдет реакция спортса, чтобы возвести своего любимчика на пьедестал почёта. Даже придумают новый показатель - количество ассистов в зависимости от количества игр.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ Чиф
голодает что-ли?
скорей глаза разбежались... от того что он теперь может себе позволить понадкусывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Гений!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чиф
Ответ SLEVIN
зачем завидовать? это всего лишь футбол. это не наука даже
и даже не космос ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
По сочетанию цена-качество это бракованный вариант Цыганкова пока.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fgjjv Bhhibbh
Он Михайло, вы же не смотрите пиратов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий