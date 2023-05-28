Игроки «Баварии» заряжали «Кельн» – дерьмо у собора» в автобусе. Фанаты «Кельна» свистели при вручении чемпионской салатницы мюнхенцам

Теги Бавария бундеслига Германия болельщики Кельн Жоау Канселу соцсети Футбол

Игроки «Баварии» скандировали грубую кричалку про «Кельн».

В заключительном туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Кельн» (1:2) и стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд.

После матча Жоау Канселу опубликовал в инстаграме видео, на котором игроки «Баварии», уезжая со стадиона на клубном автобусе, скандируют: «Кельн – дерьмо из собора!» Позже защитник «Баварии», арендованный у «Манчестер Сити», удалил видео.

Сообщается, что поведение игроков «Баварии» может быть реакцией на свист болельщиков «Кельна» в момент вручения трофея Бундеслиги на стадионе.

Несмотря на это, игроки «Баварии» после награждения остались наблюдать за церемонией прощания с Йонасом Хектором и Тимо Хорном, которые покидают «Кельн».

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19 комментариев

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angry horse
позорище🤡
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atomio
в том числе и поэтому их ненавидят все клубы Бундеслиги, а не только скупкой за бесплатно игроков
+18
-9
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Fona
То есть по мнению комментаторов это гниловато, а издевательское заявление объявлять счет Боруссии в случае победы - нет. По-моему все очень даже справедливо))
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Пирс Морган
ФК Голливуд снова на связи
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Канселу и тут отличился
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Любезный Коссутий
не знаю о чем они, но собор в Кельне монументальный
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Valentin Grabenovsky
Ответ Николай Коровин
а что аршавин в своё время орал про спартак?
это всегда актуально)
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Фёдор Кузнецов
Ответ atomio
в том числе и поэтому их ненавидят все клубы Бундеслиги, а не только скупкой за бесплатно игроков
Скупки в последние годы нет
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Kevin Vellenheim
Ответ atomio
в том числе и поэтому их ненавидят все клубы Бундеслиги, а не только скупкой за бесплатно игроков
Да откуда вы взяли про "ненавидят все клубы Бундеслиги" и "ненавидят все нейтральные болельщики в Германии". Ни разу тут такого не встречал. Мотивация обыграть лидера - да, как и везде. Но прям уж ненависть это выдумки.
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David Aprasidze
Против всяких Кельнов Баварии сложнее чем против команд Месси
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Los Galácticos
Да плохо что Боруссия дичайше зафейлила, я до сих пор не могу сообразить как они у себя дома при такой поддержке не смогли разорвать Майнц после таких фееричных трёх туров перед этим. Психологически после такого будет очень тяжело отойти.
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Spaten
Отскочили знатно конечно баварцы
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Ответ Pb-SE
В заголовке "у собора", в тексте "из собора". Кто разбирается в соборах- где ошибка?
Я уже плохо помню немецкий, но таки должно быть из, на какой собор намек, я думаю, пояснять не надо. Ну и то, что называли Шайзе - тоже )
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Eugen Dauer
Ответ Любезный Коссутий
не знаю о чем они, но собор в Кельне монументальный
Только команда там безпантовая, как кустанайский маргарин...
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