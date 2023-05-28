Игроки «Баварии» заряжали «Кельн» – дерьмо у собора» в автобусе. Фанаты «Кельна» свистели при вручении чемпионской салатницы мюнхенцам
Игроки «Баварии» скандировали грубую кричалку про «Кельн».
В заключительном туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Кельн» (1:2) и стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд.
После матча Жоау Канселу опубликовал в инстаграме видео, на котором игроки «Баварии», уезжая со стадиона на клубном автобусе, скандируют: «Кельн – дерьмо из собора!» Позже защитник «Баварии», арендованный у «Манчестер Сити», удалил видео.
Сообщается, что поведение игроков «Баварии» может быть реакцией на свист болельщиков «Кельна» в момент вручения трофея Бундеслиги на стадионе.
Несмотря на это, игроки «Баварии» после награждения остались наблюдать за церемонией прощания с Йонасом Хектором и Тимо Хорном, которые покидают «Кельн».
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