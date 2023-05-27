Томас Мюллер: «В глубине души люди будут чувствовать, что «Бавария» не заслужила титул, и я могу их понять»

Томас Мюллер предположил, что чемпионство «Баварии» некоторые сочтут незаслуженным.

Мюнхенцы вышли на первое место в последнем туре Бундеслиги, одолев « » (2:1) и воспользовавшись ничьей «Боруссии» с «Майнцем» (2:2).

«Пережить такое чемпионство – это невероятно. У меня мурашки по спине. Мы пропустили, но затем сумел забить.

Что тут скажешь... Те, кому интересен немецкий футбол, определенно в глубине души будут чувствовать, что мы не заслужили титул, и я могу это понять. Но это в любом случае потрясающий момент», – сказал полузащитник «Баварии».

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