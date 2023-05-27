Томас Мюллер: «В глубине души люди будут чувствовать, что «Бавария» не заслужила титул, и я могу их понять»
Томас Мюллер предположил, что чемпионство «Баварии» некоторые сочтут незаслуженным.
Мюнхенцы вышли на первое место в последнем туре Бундеслиги, одолев «Кельн» (2:1) и воспользовавшись ничьей «Боруссии» с «Майнцем» (2:2).
«Пережить такое чемпионство – это невероятно. У меня мурашки по спине. Мы пропустили, но затем Джамал Мусиала сумел забить.
Что тут скажешь... Те, кому интересен немецкий футбол, определенно в глубине души будут чувствовать, что мы не заслужили титул, и я могу это понять. Но это в любом случае потрясающий момент», – сказал полузащитник «Баварии».
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Боруссия — провалище сезона.
Унион — народный чемпион.
Всем командам спасибо, это был один из самых весёлых чемпионатов Германии за 10 лет :)
«Но визуально, мы смотрим на недоразумение под названием «Боруссия» и понимаем, что такого позорища мы не увидели ДАЖЕ у Арсенала, хотя более стыдных сливов, чем у Арсенала, я не видел последние лет так 15»
Почти всю вторую половину чемпионата у них были шансы обойти Баварию, но они проигрывали теряя в матчах сумасшедшее преимущество из-за бесхарактерности. И после 2-3 таких шансов им дали четвёртый, а они всё равно слили. Не просто провал. Провалищеее...
болельщиков обех команд можно понять. такого исхода в последнем туре не было уже давно.