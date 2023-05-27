Томас Мюллер: «В глубине души люди будут чувствовать, что «Бавария» не заслужила титул, и я могу их понять»

Теги Бавария бундеслига Германия Кельн Томас Мюллер Джамал Мусиала Футбол

Томас Мюллер предположил, что чемпионство «Баварии» некоторые сочтут незаслуженным.

Мюнхенцы вышли на первое место в последнем туре Бундеслиги, одолев «Кельн» (2:1) и воспользовавшись ничьей «Боруссии» с «Майнцем» (2:2).

«Пережить такое чемпионство – это невероятно. У меня мурашки по спине. Мы пропустили, но затем Джамал Мусиала сумел забить.

Что тут скажешь... Те, кому интересен немецкий футбол, определенно в глубине души будут чувствовать, что мы не заслужили титул, и я могу это понять. Но это в любом случае потрясающий момент», – сказал полузащитник «Баварии».

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23 комментария

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eao79rus
С другой стороны, Боруссия заслужила его ещё меньше, а Бавария в последнем туре всё же сделала то, что от неё требовалось, и забила тот самый победный гол в концовке. Именно это отличает чемпионов от лузеров. Бавария смогла дожать в последний момент, а Боруссия нет
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Фарид Харисов
Бавария — цирк сезона.
Боруссия — провалище сезона.
Унион — народный чемпион.

Всем командам спасибо, это был один из самых весёлых чемпионатов Германии за 10 лет :)
+59
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Rudenzik
Тот редкий случай, когда титул никто не заслужил
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Джон Харпер
Ответ eao79rus
С другой стороны, Боруссия заслужила его ещё меньше, а Бавария в последнем туре всё же сделала то, что от неё требовалось, и забила тот самый победный гол в концовке. Именно это отличает чемпионов от лузеров. Бавария смогла дожать в последний момент, а Боруссия нет
Причем одни дома,другие на выезде.
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Black Phoenix
То, что Дортмунд просрал чемпионство сам себе в последнем матче - точно не вина, и не проблема баварцев. Воспользоваться шансом в нужный момент - тоже надо суметь.
+11
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HI MARS
И Ройса тоже не жалко.Сколько моментов сегодня упустил
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Леван Мкртчян
Ответ Rudenzik
Тот редкий случай, когда титул никто не заслужил
Согласен . Признать это сезон бундеслиги ’no contest’)
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Рашпель793
Бавария может и не заслужила, но Дортмунд заслужил ещё меньше. Результат логичен.
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Камбоджа Иванов
«В глубине души люди будут чувствовать, что «Бавария» не заслужила титул, и я могу их понять»

«Но визуально, мы смотрим на недоразумение под названием «Боруссия» и понимаем, что такого позорища мы не увидели ДАЖЕ у Арсенала, хотя более стыдных сливов, чем у Арсенала, я не видел последние лет так 15»
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slow focus
ну и дортмунд тоже не заслужил. чокеры проклятые
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Фарид Харисов
Ответ Burel
при чём тут провалище и Боруссия.. вообще не подходящий эпитет
К сожалению, более подходящие слова не проходят цензуру на спортсе.

Почти всю вторую половину чемпионата у них были шансы обойти Баварию, но они проигрывали теряя в матчах сумасшедшее преимущество из-за бесхарактерности. И после 2-3 таких шансов им дали четвёртый, а они всё равно слили. Не просто провал. Провалищеее...
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Пирс Морган
Комментарий удален пользователем
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deadjoker
Ну почему же в глубине. Правда не заслужила, но повезло.
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андрэ
В глубине души они будут чувствовать что победа заслужена)
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David Aprasidze
Ответ Yu123
тут только любители посмотреть на колбасню в ле?
С Клоппом в Германии было интереснее.
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Blaumerc
Ответ David Aprasidze
"Те, кому интересен немецкий футбол..." Никому.
именно к бундеслиге была приковано всё внимание футбольного мира, вне зависимости от того кто будет чемпионом.
болельщиков обех команд можно понять. такого исхода в последнем туре не было уже давно.
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