Галактионов о 4:2 с «Динамо»: «Ставка «Локо» была на вышедших на замену – не в первый раз. Наличие Дзюбы, игрока с топ‑качествами, добавляет вариативности»

Теги Локомотив Артем Дзюба Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Михаил Галактионов Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Михаил Галактионов рассказал, какой у «Локомотива» был план на игру с «Динамо» (4:2).

– Ставка была сделана на то, что группа игроков, вышедших на замену, усилит игру. Это происходит не первый раз. Уровень готовности у нас неплохой: мы бежим, ребята двигаются. Успеваем и в атаке, и в обороне. Это радует.

– Сегодня трибуны скандировали не только фамилию Семина, но и вашу. Слышали?

– Не слышал, потому что был весь в игре. Абсолютно неправильно делать сравнения. Юрий Палыч – легенда, выиграл много трофеев. Мы идем поступательно к этому. Что касается ощущений, они приятные. Победа в дерби.

– Почему Максим Глушенков вышел только на второй тайм?

– Как и Сергей Пиняев. Когда анализируем игру соперников, понимаем, на что нужно надавить, какие слабости использовать. Ожидали, что вышедшие на замену усилят игру.

– В прошлом туре не играл Дзюба, и «Локо» выглядел слабее. Есть ли у команды зависимость от Артема?

– Мы действительно сегодня играли сильнее. Про зависимость так скажу: наличие такого игрока с топ‑качествами добавляет вариативности в игре команды. Если в составе быстрый и легкий игрок – это одна структура, если высокий и мощный – другая. Дзюба много полезного делает для команды, – сказал главный тренер «Локомотива».

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13 комментариев

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Локуся
Галактионов красава из наших, кто бы что не говорил👍
+38
-1
+37
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alexsem69
Галактионову только респект!!!
На игру команды приятно смотреть 💪
+22
0
+22
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Bq Mq
С победой! Галактионов молодец. В центр защиты кого-нибудь.♥️💚
+12
0
+12
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я лично не удивлён преображению Локомотива, взяли несколько игровиков зимой и попёрли, если летом не растеряют состав, то будет борьба за медали в новом сезоне...
+8
-1
+7
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Евгений Сомов
Ответ Павел Королев
Забей Смолов первый пенальти- не факт, что Локо бы выиграл
Не факт что был бы второй))) Если бы да кабы)))
+5
0
+5
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Pucheslav
Ответ </c/>
я лично не удивлён преображению Локомотива, взяли несколько игровиков зимой и попёрли, если летом не растеряют состав, то будет борьба за медали в новом сезоне...
У Локо и так состав в целом был хороший, точно не на то место где они были
+4
0
+4
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Ответ Pucheslav
У Локо и так состав в целом был хороший, точно не на то место где они были
усилились в точку, все попадания...
+3
0
+3
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Сергей Сунчилиев
Ответ Павел Королев
Забей Смолов первый пенальти- не факт, что Локо бы выиграл
Не забей Смолов и второй пенальти и была бы сухая победа. Да, если бы да кабы
+3
0
+3
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Сергей Жарковский
Ваша ставка сработала на все 100!👍
+1
-1
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Булат87
Надеюсь следующий сезон начнём на таком же уровне
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Саша Котляров
Молодцы👍👍👍
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