Галактионов о 4:2 с «Динамо»: «Ставка «Локо» была на вышедших на замену – не в первый раз. Наличие Дзюбы, игрока с топ‑качествами, добавляет вариативности»

Михаил Галактионов рассказал, какой у «Локомотива» был план на игру с «Динамо» (4:2).

– Ставка была сделана на то, что группа игроков, вышедших на замену, усилит игру. Это происходит не первый раз. Уровень готовности у нас неплохой: мы бежим, ребята двигаются. Успеваем и в атаке, и в обороне. Это радует.

– Сегодня трибуны скандировали не только фамилию , но и вашу. Слышали?

– Не слышал, потому что был весь в игре. Абсолютно неправильно делать сравнения. Юрий Палыч – легенда, выиграл много трофеев. Мы идем поступательно к этому. Что касается ощущений, они приятные. Победа в дерби.

– Почему Максим Глушенков вышел только на второй тайм?

– Как и . Когда анализируем игру соперников, понимаем, на что нужно надавить, какие слабости использовать. Ожидали, что вышедшие на замену усилят игру.

– В прошлом туре не играл Дзюба, и «Локо» выглядел слабее. Есть ли у команды зависимость от ?

– Мы действительно сегодня играли сильнее. Про зависимость так скажу: наличие такого игрока с топ‑качествами добавляет вариативности в игре команды. Если в составе быстрый и легкий игрок – это одна структура, если высокий и мощный – другая. Дзюба много полезного делает для команды, – сказал главный тренер « ива».

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