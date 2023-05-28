У Галактионова в «Локомотиве» 9 побед и 2 ничьих за 12 матчей в Мир РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» потерпел лишь одно поражение в Мир РПЛ при Михаиле Галактионове.

Сегодня железнодорожники обыграли «Динамо» (4:2) в 29-м туре.

Под руководством Галактионова московский клуб провел в чемпионате 12 матчей, из которых проиграл лишь один – «Зениту». В остальных играх у него 9 побед и 2 ничьих.

В заключительном туре «Локомотив» примет «Торпедо» (3 июня).

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16 комментариев

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Roman
Лучший клуб весны в РПЛ!
+26
-2
+24
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Монарх_777
Тот кто его позвал, а еще подписал Дзюбу Глщенкова и Пинега молодец! Кто это герой?
+25
-3
+22
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Альтависта
Учитывая, что в последнем туре Динамо с Оренбургом играет, вырисовываются неплохие шансы ровно на середину таблицы. После первого круга о таком даже и мечтать нельзя было.
+19
0
+19
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Фарид Харисов
Ответ igls54
Дело-то не в Дзюбе, а в Галактионове, который вернул паровоз на рельсы после немецкой диверсии
Дело в обоих, лол.
+19
-4
+15
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Альтависта
Изидор, кстати, таки побил рекорд Траоре, по голам после выхода на замену подряд.
+9
0
+9
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Кан и Баллак сидят в баре
Что творит этот русский Гвардиолов?! )
+7
0
+7
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mishakmv96
Спасибо Михалычу за преображение Локо! В следующем сезоне сделаем пару точечных трансферов и бросимся в борьбу за медали.
+6
0
+6
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Пучков Юра
Ответ Альтависта
Учитывая, что в последнем туре Динамо с Оренбургом играет, вырисовываются неплохие шансы ровно на середину таблицы. После первого круга о таком даже и мечтать нельзя было.
Если Локо выиграет у Торпедо, то Локо займет 8 место
+2
0
+2
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Сергей Сунчилиев
Браво тренеру, браво команде! Приятно смотреть на игру Локо! Сохранить игру, сохранить состав, приобрести пару квалифицированных защитников и можно бороться за медали. Низкий поклон команде за весеннюю игру. Спасибо Локомотив за положительные эмоции. Так держать. Всех с победой!!!
+1
0
+1
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Сальный конь бомжа
Надеюсь, что боссы Локо понимают, что лучшее - враг хорошего. Ведь же летом снова смогут наломать дров.
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Ветер
Галактионов полгода в команде, и прогресс с результатом, виден после немецкого нашествия. Абаскаль год " тренерует" и не может в защите, наладить игру Спартака. Всé что нужно знать о физруках и дилетантах, за них болеющих.
+1
-1
0
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mancity111
Ответ Монарх_777
Тот кто его позвал, а еще подписал Дзюбу Глщенкова и Пинега молодец! Кто это герой?
Андреев
+1
-1
0
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Mikhail Savin
Ответ Монарх_777
Тот кто его позвал, а еще подписал Дзюбу Глщенкова и Пинега молодец! Кто это герой?
Спортдир Дмитрий Ульянов. Когда он приходил после Химок, хейту в его сторону и сторону Локо на всех ресурсах от тупорылых было дай боже.
0
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Чётко_как_чечётка
Ответ Монарх_777
Тот кто его позвал, а еще подписал Дзюбу Глщенкова и Пинега молодец! Кто это герой?
Кого подписал?
0
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