У Галактионова в «Локомотиве» 9 побед и 2 ничьих за 12 матчей в Мир РПЛ

«Локомотив» потерпел лишь одно поражение в Мир РПЛ при Михаиле Галактионове.

Сегодня железнодорожники обыграли « » (4:2) в 29-м туре.

Под руководством московский клуб провел в чемпионате 12 матчей, из которых проиграл лишь один – «Зениту». В остальных играх у него 9 побед и 2 ничьих.

В заключительном туре « » примет «Торпедо» (3 июня).

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