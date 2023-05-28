У Галактионова в «Локомотиве» 9 побед и 2 ничьих за 12 матчей в Мир РПЛ
«Локомотив» потерпел лишь одно поражение в Мир РПЛ при Михаиле Галактионове.
Сегодня железнодорожники обыграли «Динамо» (4:2) в 29-м туре.
Под руководством Галактионова московский клуб провел в чемпионате 12 матчей, из которых проиграл лишь один – «Зениту». В остальных играх у него 9 побед и 2 ничьих.
В заключительном туре «Локомотив» примет «Торпедо» (3 июня).
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