«Локо» обыграл «Динамо» впервые за 7 матчей. С 2019 года было 3 ничьих и 3 поражения

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Локомотив» одержал первую победу над «Динамо» за 7 матчей.

В 29-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 4:2.

В 6 предыдущих встречах команды трижды сыграли вничью, еще 3 игры завершились победой бело-голубых.

До этого «Локомотив» обыгрывал «Динамо» 18 августа 2019 года (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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6 комментариев

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lokoma
потенциал у Локо сумасшедший. с победой)
+12
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Алексей Богородицкий
Отличная игра, красивые и трудовые голы! С победой, Локо!
+6
0
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Сергей Сунчилиев
Локо, аплодисменты! Сохранив такую игру и состав ( плюс усилить защиту) можно рассчитывать на борьбу за медали в следующем сезоне. За сегодняшнюю игру браво Локомотив!!!
+4
0
+4
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Леонид Драга
Заслуженная, красивая игра Локо. Он сильнее Динамо тактически, индивидуально. Обороны у Динамо вообще нет. Необходимо особенно ЦЗ.
Но как это будет пока в Динамо Бувач. Легионеры низкого класса, полно таких с российским паспортом.
Вывод один- гнать в шею этого Бувача и сказать ему спасибо за гениального тренера Йокановича.
+3
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+3
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Eugene Kazanov
Маяковский счётчик обновлён!
0
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Фут.Боль
С победой! Но нужны защитники на следующий сезон.В атаке выбор сейчас просто отличный.
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