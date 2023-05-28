«Локо» обыграл «Динамо» впервые за 7 матчей. С 2019 года было 3 ничьих и 3 поражения

«Локомотив» одержал первую победу над «Динамо» за 7 матчей.

В 29-м туре Мир « » на выезде обыграл « » со счетом 4:2.

В 6 предыдущих встречах команды трижды сыграли вничью, еще 3 игры завершились победой бело-голубых.

До этого «Локомотив» обыгрывал «Динамо» 18 августа 2019 года (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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