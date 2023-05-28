«Локо» обыграл «Динамо» впервые за 7 матчей. С 2019 года было 3 ничьих и 3 поражения
«Локомотив» одержал первую победу над «Динамо» за 7 матчей.
В 29-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 4:2.
В 6 предыдущих встречах команды трижды сыграли вничью, еще 3 игры завершились победой бело-голубых.
До этого «Локомотив» обыгрывал «Динамо» 18 августа 2019 года (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Но как это будет пока в Динамо Бувач. Легионеры низкого класса, полно таких с российским паспортом.
Вывод один- гнать в шею этого Бувача и сказать ему спасибо за гениального тренера Йокановича.