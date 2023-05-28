Федор Смолов: «Хотелось бы извиниться, что не взяли Кубок и скатились вниз в РПЛ. Не на это рассчитывали в год столетия»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

Федор Смолов извинился перед болельщиками за слабые результаты «Динамо».

Сегодня «Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:4) и осталось на 7-м месте в таблице Мир РПЛ.

«Весной, к сожалению, мы шли по наклонной. Наверное, неправильно поработали на сборах. Возможно, это связано с тем, что у Йокановича не было опыта длительных сборов — это специфика нашего чемпионата.

В год столетия клуба это не те результаты, на которые мы рассчитывали. Хотелось бы извиниться, что не выиграли Кубок и в чемпионате скатились вниз», – сказал нападающий «Динамо».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
z3yjyzh29x
Как купили смолова, вынуждено посадили Тюкавина и после этого в атаке и пошла откровенно слабая игра
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Ты, дядя Фёдор, не правильно бутерброд ешь...
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Больше уважал его когда он был Лопыревым
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Такой ты мерзкий, Федор
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otchelnik
Как сказал бы Григорян: Вандефульно мы обосрались.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гога11
Навести порядок в защите, это тренер должен решать. Обновить полностью вратарскую линию. И назначать все же Николича главным тренером, он знаком с нашим чемпионатом и результаты были неплохие.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prist
Да ладно, Федь, чего ты как лох какой-то извиняешься. Шли всех на МПХ как привык
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кобранов
Спасибо за такую игру и самоотдачу всей команде …
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Не расстраивайся,газу скоро трындец
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Теперь как Джордан перейдёт в бейсбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера Синюков
Сколько раз за сезон приходится слышать:хотелось бы извинится перед болельщиками", это уже стало дежурной фразой, теперь Оренбург нас дернет и опять:,,хотелось бы извенится перед болельщиками", а игры как не было, так и нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питекантроп
2464!! ИДем впереД, сораДники!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
С таким пафосом, как Смолов играет на поле - гнать его надо из Динамо. Будто звезда большая себя ведёт, ходит пешком, в отличии от того же Дзюбы который бьётся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Хрена Смолов извинятся за боссов Динамо? Если бы эти люди не сняли Йокановича, то Динамо сегодня не проиграло… В целом мне на Динамо пофигу, но справедливость должна торжествовать!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Федя пора на даче в грядках ковыряться.. а ты всё«типа» футболист))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ка Ман
Федя старый конь, борозды не портит, но спотыкаться уже начинает. Да не нужны нам эти извинения. И в радости в горе верим в команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitamin_B
Федору пора в политику. Вначале наобещает всего, ну с результатом и так понятно... Шел бы ты в другую команду уже, мастер-пенальтист. Да и извенения твои прямо очень своевременные - когда там факел и акрон были?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FCDM
Да ладно, Федь. Мы и не строили никаких планов на Динамо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
николай лавникевич
пошёл ты ...
сам , надеюсь, догадаешься
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
воробей джек
Как мило.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Ответ Otchelnik
Как сказал бы Григорян: Вандефульно мы обосрались.
знать бы еще кто такой этот засранец Григорян?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
Ответ z3yjyzh29x
Как купили смолова, вынуждено посадили Тюкавина и после этого в атаке и пошла откровенно слабая игра
с Акроном Тюкавин ооочень хорош был)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Ответ гога11
Навести порядок в защите, это тренер должен решать. Обновить полностью вратарскую линию. И назначать все же Николича главным тренером, он знаком с нашим чемпионатом и результаты были неплохие.
Николич очередной гастролер на сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitamin_B
Ответ Pok_Toholo
Ты сначала определись, а то скачешь из клуба в клуб, Джордан Паненка
вот бы еще разок скакнул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий