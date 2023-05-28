Федор Смолов: «Хотелось бы извиниться, что не взяли Кубок и скатились вниз в РПЛ. Не на это рассчитывали в год столетия»

Федор Смолов извинился перед болельщиками за слабые результаты «Динамо».

Сегодня «Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:4) и осталось на 7-м месте в таблице Мир .

«Весной, к сожалению, мы шли по наклонной. Наверное, неправильно поработали на сборах. Возможно, это связано с тем, что у не было опыта длительных сборов — это специфика нашего чемпионата.

В год столетия клуба это не те результаты, на которые мы рассчитывали. Хотелось бы извиниться, что не выиграли и в чемпионате скатились вниз», – сказал нападающий « ».

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