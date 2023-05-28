Федор Смолов: «Хотелось бы извиниться, что не взяли Кубок и скатились вниз в РПЛ. Не на это рассчитывали в год столетия»
Федор Смолов извинился перед болельщиками за слабые результаты «Динамо».
Сегодня «Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:4) и осталось на 7-м месте в таблице Мир РПЛ.
«Весной, к сожалению, мы шли по наклонной. Наверное, неправильно поработали на сборах. Возможно, это связано с тем, что у Йокановича не было опыта длительных сборов — это специфика нашего чемпионата.
В год столетия клуба это не те результаты, на которые мы рассчитывали. Хотелось бы извиниться, что не выиграли Кубок и в чемпионате скатились вниз», – сказал нападающий «Динамо».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
сам , надеюсь, догадаешься