«Целью «Динамо» была победа как в чемпионате, так и в Кубке. Сделаем все, чтобы подняться повыше в таблице». Йоканович после 1:0 с «Химками»

Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Химками».

Динамовцы обыграли « » (1:0) в матче 26‑го тура Мир , Федор Смолов реализовав пенальти на 96-й минуте.

– Как оцениваете и результат, и игру?

– Учитывая, что мы вырвали победу, рады результату, но давление на игроков сказывалось и проявлялось в ненужных ошибках, не хватало хладнокровия.

Мы могли склонить чашу весов и победить в основное время, но не хватало простых футбольных моментов.

Не могу сказать, что у команды не было достаточного желания или игроки полностью не выложились, это было абсолютно на нашей стороне. Слава богу, что мы выиграли, пусть и в добавленное время.

Изначально целью было выиграть как чемпионат, так и Кубок. В оставшихся матчах сделаем все, чтобы набрать как можно больше очков и подняться повыше в турнирной таблице, – сказал главный тренер « » « ».

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