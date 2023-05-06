«Целью «Динамо» была победа как в чемпионате, так и в Кубке. Сделаем все, чтобы подняться повыше в таблице». Йоканович после 1:0 с «Химками»

Теги Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Матч ТВ Футбол

Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Химками».

Динамовцы обыграли «Химки» (1:0) в матче 26‑го тура Мир РПЛ, Федор Смолов реализовав пенальти на 96-й минуте.

– Как оцениваете и результат, и игру?

– Учитывая, что мы вырвали победу, рады результату, но давление на игроков сказывалось и проявлялось в ненужных ошибках, не хватало хладнокровия.

Мы могли склонить чашу весов и победить в основное время, но не хватало простых футбольных моментов.

Не могу сказать, что у команды не было достаточного желания или игроки полностью не выложились, это было абсолютно на нашей стороне. Слава богу, что мы выиграли, пусть и в добавленное время.

Изначально целью было выиграть как чемпионат, так и Кубок. В оставшихся матчах сделаем все, чтобы набрать как можно больше очков и подняться повыше в турнирной таблице, – сказал главный тренер «Динамо» «Матч ТВ».

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24 комментария

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Саша Пушкин
"Также мы рассчитывали на победу в Лиге Чемпионов в этом году, но российские клубы подло исключили из еврокубков.
На этом мои полномочия всë", - добавил тренер Динамо.
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Александр Комиссаров
Ответ валя_стакан
Бувач имеет что то сказать нам уже?
Причем тут Бувач?есть один косяк его,что он пригласил этого физрука и всё,не Бувач тренерует,а этот физрук,с него надо спрашивать, почему сезон провалил и почему при этом физруке деградирует команда,а ну да вы же защитник Йокановича,я помню как вы мне писали что физрук этот нормально тренерует и нужно время,вот видим целый сезон как он тренерует,характера нет,игры нет,футболисты ругаются между собой,и во всем ведать Бувач виноват?а этот физрук
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Вратарь Бага
Никакущие Химки при помощи пенальти победили в конце, а тут о чемпе и кубке думают)
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Александр Комиссаров
Йоканович твое цель,побыстрее свалить с нашего Динамо,такой позор надоело смотреть,весь сезон говоришь об игре,что надо улучшать и ты со своей работой не справился,и сделал ещё хуже,вали уже
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Philatelist79
Со Шварцем я бы ещё мог поверить в эту авантюру, но с этим "нефизруком даже" - нет
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Торна
Дайте Славише поработать, у него очевидный тренерский талант. Будете кусать локти когда он возглавит Баварию или Реал. А вообще ему пора писать письма
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Николай Викторо
Мог бы промолчать. Суть дела не меняет. Дамоооой!!!
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T622222
Слили все что можно в этом году! Здесь лучше молчать, чем говорить…
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Viktor Martunov
Так он с начало знал что от него хотели, подвëл брат серб.
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Владимир Никаноров
Словесный понос Славиши Йокановича гарантирует Динамо Москва закончить чемпионат в первой тройке...цены нет такому тренеру....
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Кеша
А смысл сейчас повыше или пониже ? 3 место не достать. А в еврокубках мы не играем. Был единственный шанс взять кубок и тот бездарно просрали.
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Никита Самарин
Главное пониже не опуститесь, с такой-то игрой.
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Александр Комиссаров
Ответ Торна
Дайте Славише поработать, у него очевидный тренерский талант. Будете кусать локти когда он возглавит Баварию или Реал. А вообще ему пора писать письма
Это ты так смеёшься возглавит Баварию или Реал
+2
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Sergey Cher
Слава Богу , что выиграли у команды дна таблицы)))
И это слова Гл. Тренера .
Гнать ссаными тряпками такого "специалиста"
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валя_стакан
Бувач имеет что то сказать нам уже?
+2
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Рагнар Лодброк
Хм....выучил текст и повторяет его после каждого матча не зависимо от результата,в принципе из матча в матч ничего на поле не меняется ,значит и текст можно не менять
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Брулин
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
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Vir_Cotto
Выиграть чемпионат - хорошая шутка.
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Dinamik1
Единственное что хорошо получилось это обещания.Остальное полный провал.
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FCDM
Очередной позор. Как хорошо, что был в самолете и просто этого не мог видеть. Огромное спасибо авиаперевозчику, что избавил меня от этого дна.
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Никита Самарин
Ответ Саша Пушкин
"Также мы рассчитывали на победу в Лиге Чемпионов в этом году, но российские клубы подло исключили из еврокубков. На этом мои полномочия всë", - добавил тренер Динамо.
Динамо вообще победители по жизни 😉
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Нейтральный критик
Ответ Кеша
А смысл сейчас повыше или пониже ? 3 место не достать. А в еврокубках мы не играем. Был единственный шанс взять кубок и тот бездарно просрали.
Берем "закончить в пятерке и ныть" и "закончить в десятке и ныть". "Ныть" математически сокращаем как равные, остается впятерка и вдесятка. Впятёрка как-то приятнее.
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