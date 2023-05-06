«Целью «Динамо» была победа как в чемпионате, так и в Кубке. Сделаем все, чтобы подняться повыше в таблице». Йоканович после 1:0 с «Химками»
Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Химками».
Динамовцы обыграли «Химки» (1:0) в матче 26‑го тура Мир РПЛ, Федор Смолов реализовав пенальти на 96-й минуте.
– Как оцениваете и результат, и игру?
– Учитывая, что мы вырвали победу, рады результату, но давление на игроков сказывалось и проявлялось в ненужных ошибках, не хватало хладнокровия.
Мы могли склонить чашу весов и победить в основное время, но не хватало простых футбольных моментов.
Не могу сказать, что у команды не было достаточного желания или игроки полностью не выложились, это было абсолютно на нашей стороне. Слава богу, что мы выиграли, пусть и в добавленное время.
Изначально целью было выиграть как чемпионат, так и Кубок. В оставшихся матчах сделаем все, чтобы набрать как можно больше очков и подняться повыше в турнирной таблице, – сказал главный тренер «Динамо» «Матч ТВ».
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На этом мои полномочия всë", - добавил тренер Динамо.
И это слова Гл. Тренера .
Гнать ссаными тряпками такого "специалиста"