Смолов про «клоуна»: «Журналисты часто задают не очень профессиональные и корректные вопросы. Я накаленный был, уже прошел – и мне это в спину»
Федор Смолов вспомнил случай, когда он назвал журналиста клоуном.
Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) в Фонбет Кубке России журналист «Спорт-Экспресса» Микеле Антонов обратился к футболисту: «Федор, вы обещали кубок фанатам». «Тебе, что ли, обещал, клоун?» – ответил Смолов.
– Я же не обязан был через микст-зону проходить, так как не был в заявке на матч, мы сидели на трибуне. Мы вылетели от «Акрона». Я пока спускался в раздевалку – с болельщиками там...
– Порамсил?
– Уже накаленный был, да. Самое главное, когда я шел и видел их, они мне ничего не сказали. Мне кажется, что было не очень, что я уже прошел, и в спину этот вопрос. Я так отреагировал. Наверное, не наверное, а точно – неправильно. Были эмоции.
Мы этот вопрос в принципе закрыли, я встретил его после «Спартака». Мы сфоткались, пожали руку.
– Если бы этот вопрос не в спину был, ты бы отреагировал по-другому?
– Я бы, скорее всего, промолчал, сдержался бы. Потому что здесь фактор того, что я уже прошел – и не понимаешь от кого.
– В какой момент ты понял, что этой ситуации уделили много внимания?
– Да буквально сразу, когда Дима Симонов (руководитель медиа «Динамо» – Sports.ru) извинился от лица клуба за меня и за спортивного директора. Я изначально не придавал этому большого значения.
Я не знал, что этот парень болельщик «Динамо», поэтому подумал: «Все по делу» (смеется).
– А когда понял, что ситуация вышла за пределы микста, как ты реагировал?
– Я был спокоен. Понимал, что ничего серьезного не произошло. Думал, что встречусь с ним и поговорю. Ничего критичного.
Я думаю, что здесь ответственность просто с двух сторон. Если не брать этот случай, то в принципе эти ребята часто задают не очень профессиональные и корректные вопросы.
«Ты же обещал кубок. Где?» Мне что надо было сделать? Это, мне кажется, не про уважение. Если задаешь такие вопросы... Если в спину от тебя идут провокации, то ожидать, что потом будут останавливаться и тебе серьезно отвечать на вопросы, тоже не стоит. Если все вместе пересмотрят подход, наверное, может что-то лучше получиться.
– Журналист тебе припомнил слова, которые были сказаны давно.
– Я это говорил (давал обещание выиграть Фонбет Кубок России после финала-2021/22 – Sports.ru) в контексте эмоций, во-первых. Во-вторых, реально была классная поддержка: полные «Лужники», хотелось порадовать болельщиков «Динамо».
Я там начинал в 2007 году, конечно, мечтал выиграть трофей, думал: блин, как было бы это круто – потому что «Динамо» давно ничего не выигрывало. И вот я вернулся сейчас, и есть возможность завоевать титул.
Конечно, искренне этого хотел. Поэтому это и пообещал – потому что оставался тренер: я рассчитывал, что будет та же команда, ребята, на тот момент, не уходили. Но потом все изменилось.
Да, я не сдержал обещание перед болельщиками, к моему сожалению. Но я действительно хотел пройти «Акрон», даже при том, что не мог в тот момент находиться на поле.
– Обида на журналиста у тебя есть или все завершено?
– Да нет никаких обид.
– Что должно случиться, чтобы Смолов остановился к миксте и пообщался с журналистами?
– Последний матч сезона, наверное, можно пообщаться.
Я уже старая вешалка, скоро заканчивать. Уже этих одинаковых вопросов столько было на протяжении карьеры – и каждый раз останавливаться и одно и то же как попугай говорить? У нас в команде 25 человек, есть молодые ребята – кому-то это еще интересно и нужнее, – сказал форвард «Динамо».
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Чтобы осуждать Смолова, надо хотя бы разок оказаться на его месте.
P.S. блэт, Смол оказывается, даже не играл! Это что за мудак такой, догадался предъявить человеку за поражение в котором игрок не участвовал. Федор даже если б по башке дал, был бы прав.
а кто-то просто читает книги и рассказывает об этом всем
Человек терпел почти год и таки оставил свой единственный бездарный комментарий.
Профессия у них сродни проституткам, спровоцировать, хайпануть, редко объективность увидишь.
Вряд ли их спрашивают: "А вот вы обещали?" или другие провокационные вопросы.Уверен, общение между журналистом и тренером происходит уважительное, тактичное и подачу эту делает первым всегда журналист.