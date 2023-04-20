Смолов про «клоуна»: «Журналисты часто задают не очень профессиональные и корректные вопросы. Я накаленный был, уже прошел – и мне это в спину»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Футбол

Федор Смолов вспомнил случай, когда он назвал журналиста клоуном.

Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) в Фонбет Кубке России журналист «Спорт-Экспресса» Микеле Антонов обратился к футболисту: «Федор, вы обещали кубок фанатам». «Тебе, что ли, обещал, клоун?» – ответил Смолов.

– Я же не обязан был через микст-зону проходить, так как не был в заявке на матч, мы сидели на трибуне. Мы вылетели от «Акрона». Я пока спускался в раздевалку – с болельщиками там...

– Порамсил?

– Уже накаленный был, да. Самое главное, когда я шел и видел их, они мне ничего не сказали. Мне кажется, что было не очень, что я уже прошел, и в спину этот вопрос. Я так отреагировал. Наверное, не наверное, а точно – неправильно. Были эмоции. 

Мы этот вопрос в принципе закрыли, я встретил его после «Спартака». Мы сфоткались, пожали руку.

– Если бы этот вопрос не в спину был, ты бы отреагировал по-другому? 

– Я бы, скорее всего, промолчал, сдержался бы. Потому что здесь фактор того, что я уже прошел – и не понимаешь от кого.

– В какой момент ты понял, что этой ситуации уделили много внимания?

– Да буквально сразу, когда Дима Симонов (руководитель медиа «Динамо» – Sports.ru) извинился от лица клуба за меня и за спортивного директора. Я изначально не придавал этому большого значения. 

Я не знал, что этот парень болельщик «Динамо», поэтому подумал: «Все по делу» (смеется). 

– А когда понял, что ситуация вышла за пределы микста, как ты реагировал? 

– Я был спокоен. Понимал, что ничего серьезного не произошло. Думал, что встречусь с ним и поговорю. Ничего критичного.

Я думаю, что здесь ответственность просто с двух сторон. Если не брать этот случай, то в принципе эти ребята часто задают не очень профессиональные и корректные вопросы. 

«Ты же обещал кубок. Где?» Мне что надо было сделать? Это, мне кажется, не про уважение. Если задаешь такие вопросы... Если в спину от тебя идут провокации, то ожидать, что потом будут останавливаться и тебе серьезно отвечать на вопросы, тоже не стоит. Если все вместе пересмотрят подход, наверное, может что-то лучше получиться.

– Журналист тебе припомнил слова, которые были сказаны давно.

– Я это говорил (давал обещание выиграть Фонбет Кубок России после финала-2021/22 – Sports.ru) в контексте эмоций, во-первых. Во-вторых, реально была классная поддержка: полные «Лужники», хотелось порадовать болельщиков «Динамо». 

Я там начинал в 2007 году, конечно, мечтал выиграть трофей, думал: блин, как было бы это круто – потому что «Динамо» давно ничего не выигрывало. И вот я вернулся сейчас, и есть возможность завоевать титул. 

Конечно, искренне этого хотел. Поэтому это и пообещал – потому что оставался тренер: я рассчитывал, что будет та же команда, ребята, на тот момент, не уходили. Но потом все изменилось. 

Да, я не сдержал обещание перед болельщиками, к моему сожалению. Но я действительно хотел пройти «Акрон», даже при том, что не мог в тот момент находиться на поле.

– Обида на журналиста у тебя есть или все завершено?

– Да нет никаких обид.  

– Что должно случиться, чтобы Смолов остановился к миксте и пообщался с журналистами? 

– Последний матч сезона, наверное, можно пообщаться. 

Я уже старая вешалка, скоро заканчивать. Уже этих одинаковых вопросов столько было на протяжении карьеры – и каждый раз останавливаться и одно и то же как попугай говорить? У нас в команде 25 человек, есть молодые ребята – кому-то это еще интересно и нужнее, – сказал форвард «Динамо».

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64 комментария

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vel
Всегда бесили, те кто с бровки или сразу после игры, провоцирует, предъявляет какие-то претензии игрокам. Парни в игре, после игры, на фоне нагрузок - пульс под 200, тестостерон зашкаливает, а эти на изи, что-то высказывают, а после еще и обижаются, что их послали.

Чтобы осуждать Смолова, надо хотя бы разок оказаться на его месте.

P.S. блэт, Смол оказывается, даже не играл! Это что за мудак такой, догадался предъявить человеку за поражение в котором игрок не участвовал. Федор даже если б по башке дал, был бы прав.
+61
-16
+45
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Сергей Жарковский
Нахамить и слиться это у него в крови!
+30
-13
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ vel
Всегда бесили, те кто с бровки или сразу после игры, провоцирует, предъявляет какие-то претензии игрокам. Парни в игре, после игры, на фоне нагрузок - пульс под 200, тестостерон зашкаливает, а эти на изи, что-то высказывают, а после еще и обижаются, что их послали. Чтобы осуждать Смолова, надо хотя бы разок оказаться на его месте. P.S. блэт, Смол оказывается, даже не играл! Это что за мудак такой, догадался предъявить человеку за поражение в котором игрок не участвовал. Федор даже если б по башке дал, был бы прав.
В финале НБА журналисты спрашивают тренеров между 3 и 4 четвертью решающего матча. Никто не прыгает на журналистов, так как уважают их работу. А здесь колхозник. Посмотрел бы я на него, как он так нахамил журналисту в Испании, когда сидел на лавке в Сельте
+13
-4
+9
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Viktor Martunov
Ответ Bartez1986
Профессионал отличается от Фёдора Смолова двумя вещами - умом и сообразительностью
Ну и кто из ваших такой умный и сообразительный? колись.
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kaka10
Кто-то читает книги и расширяет кругозор, словарный запас, уровень интеллекта

а кто-то просто читает книги и рассказывает об этом всем
+7
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red hikkikomori
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Как и не твоё, раз обо всех спортсменах делаешь вывод на основании слов одного футболиста
+5
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Сергей Гуляев
Ответ Олег Мещеряков
Обыкновенный разрисованный петушара, быдлоган и царь горы, охреневший от дармовых бабок. Ты, урод, перед всем народом, включая, всех журналистов страны, должен каждый раз на коленях стоять и рассказывать, как умудрился просрать самый важный пенальти в жизни на ЧМ18, после чего рыдала вся Россия? А ты ещё быдлишь и херню несешь, обиженный! Набутылить бы тебя за все слова про СВО и тд, как дружбана твоего Кокошу, и ошкурить по полной. Куда вот только Бастрыкин смотрит!
На зону интернет провели?
+5
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Mcconaughey_lol
Ответ Олег Мещеряков
Обыкновенный разрисованный петушара, быдлоган и царь горы, охреневший от дармовых бабок. Ты, урод, перед всем народом, включая, всех журналистов страны, должен каждый раз на коленях стоять и рассказывать, как умудрился просрать самый важный пенальти в жизни на ЧМ18, после чего рыдала вся Россия? А ты ещё быдлишь и херню несешь, обиженный! Набутылить бы тебя за все слова про СВО и тд, как дружбана твоего Кокошу, и ошкурить по полной. Куда вот только Бастрыкин смотрит!
>Дата регистрации - 13 июля 2022
Человек терпел почти год и таки оставил свой единственный бездарный комментарий.
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umnik3
Все правильно Федор сказал. Помню этих" журналистов", во второй половине 90-х работал в пр-ве одного американского производителя авто. Выставка в августе (а тогда выставка были на Красной Пресне, потом в Крокус переехали) так толпа "журналистов" всяких Рязанских Межгалактических Новостей, набьют сумки халявными ручками, пакетами и прочей фигней, стоят, жрут халявные бутеры с вином, давятся и на очередной стенд за тем же самым.

Профессия у них сродни проституткам, спровоцировать, хайпануть, редко объективность увидишь.
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VanyaVanya063
Ответ Сергей Жарковский
Нахамить и слиться это у него в крови!
Ты про журналюгу
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Birdman NBA
🤡
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vel
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
В финале НБА журналисты спрашивают тренеров между 3 и 4 четвертью решающего матча. Никто не прыгает на журналистов, так как уважают их работу. А здесь колхозник. Посмотрел бы я на него, как он так нахамил журналисту в Испании, когда сидел на лавке в Сельте
Эти можно только восхищаться. Но ведь важно о чем их спрашивают, в каком тоне. Правда ведь?
Вряд ли их спрашивают: "А вот вы обещали?" или другие провокационные вопросы.Уверен, общение между журналистом и тренером происходит уважительное, тактичное и подачу эту делает первым всегда журналист.
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Viktor Martunov
Ответ kaka10
Кто-то читает книги и расширяет кругозор, словарный запас, уровень интеллекта а кто-то просто читает книги и рассказывает об этом всем
Болельшик Милана? А там кто книги вообще читает? раскажи,может кого-то уважать начнëм.
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Viktor Martunov
Ответ Сергей Жарковский
Нахамить и слиться это у него в крови!
Ну так прям и в крови?
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red hikkikomori
Ответ Viktor Martunov
Вот мы с тобой уже скоро 5ть лет здесь, а так и не понимаем, вот мне на каждый комент пишут оскорбительный, матом не ругаюсь, оскорбить не пытаюсь, так ушепнуть особо озабоченных. Какая тут кухня догадываюсь, боюсь перед Зенитом ДВЕ красных дадут, аж на шесть суток, хорошо не по полной(15).
да, есть такое, при этом в тех же правилах написано что нельзя коверкать имена игроков и названия клубов, но такие комменты не трут
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Viktor Martunov
Ответ red hikkikomori
Мне вот интересно как он комменты удаляет после получаса? вроде в правилах сайта написано что комменты можно удалить или отредактировать в течение 10 минут с момента написания
Вот мы с тобой уже скоро 5ть лет здесь, а так и не понимаем, вот мне на каждый комент пишут оскорбительный, матом не ругаюсь, оскорбить не пытаюсь, так ушепнуть особо озабоченных. Какая тут кухня догадываюсь, боюсь перед Зенитом ДВЕ красных дадут, аж на шесть суток, хорошо не по полной(15).
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red hikkikomori
Ответ Viktor Martunov
Ну ему факсы в одно место подпирают, известный,, писатель,,
Мне вот интересно как он комменты удаляет после получаса? вроде в правилах сайта написано что комменты можно удалить или отредактировать в течение 10 минут с момента написания
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Viktor Martunov
Ответ red hikkikomori
Как и не твоё, раз обо всех спортсменах делаешь вывод на основании слов одного футболиста
Ну ему факсы в одно место подпирают, известный,, писатель,,
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ДнепрЧемпион1983
Ответ vel
Всегда бесили, те кто с бровки или сразу после игры, провоцирует, предъявляет какие-то претензии игрокам. Парни в игре, после игры, на фоне нагрузок - пульс под 200, тестостерон зашкаливает, а эти на изи, что-то высказывают, а после еще и обижаются, что их послали. Чтобы осуждать Смолова, надо хотя бы разок оказаться на его месте. P.S. блэт, Смол оказывается, даже не играл! Это что за мудак такой, догадался предъявить человеку за поражение в котором игрок не участвовал. Федор даже если б по башке дал, был бы прав.
Не играл. Но тестостерон и пульс за 200 чтоб послать человека! ? Серьезно? Может он просто невоспитанный испорченны богатый молодой человек немного нереально акуевший??
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vel
Ответ Garikus89
Ему болельщик предъявил за обещание выиграть Кубок, а не за поражение в конкретном матче
Ну, а какой спрос может быть с футболиста, если он даже не играл в решающем матче на пути к трофею?
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TinTin
Когда до них дойдёт, что провоцируют именно тех кто ведется на провокации. Пару раз проигнорируй и не дай обратной связи и все журналюги поймут, что ты не интересный и с тобой не хайпанешь. А так каждый клоун теперь будет пвтаться ковырнуть именно Смолова, зная возможную реакцию и последствия в виде цитируемости и прироста подписчиков в никому на фиг не нужном телеграмм канале
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Viktor Martunov
Ответ ariuntrius
В чем он не прав то был? Он же не журналисту обещал кубок, нормальная реакция.
Плюс не проходит, извини.
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Медельин
Ответ Игорь Климов
После его позорного пенальти на ЧМ-18 года, к нему вообще не может быть уважения.
Пенальти это лотерея, прыгни вратарь в сторону, был бы гол. Россия вышла бы в полуфинал, а Федю носили бы на руках. Но чтобы не уважать… для этого поступки должны быть куда серьезнее
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ariuntrius
В чем он не прав то был? Он же не журналисту обещал кубок, нормальная реакция.
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Aleksey Sandakov
Ответ Go-go-love
Непрофессиональные вопросы? Ты, дитя лемита, что ты знаешь о профессии журналиста, что бы так рассуждать? Вопрос риторический...
Вы уж точно ничего не знаете о профессии журналиста) дитя лЕмита😭😂
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