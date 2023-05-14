Булыкин об увольнении Йокановича: «Давно пора, сезон полностью провален. В Кубке пролетели, в столетие «Динамо» проиграли»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

Дмитрий Булыкин поддержал решение «Динамо» расстаться со Славишей Йокановичем.

«Надо было давно увольнять, чтобы хоть как‑то встряхнуть команду, потому что сезон получился провальный. В Кубке пролетели, в столетие клуба проиграли, физически были не готовы к возобновлению сезона.

Можно было принять это решение раньше, чтобы встряхнуть команду. Но тут такие проблемы в обороне, с которыми сложно решать серьезные задачи. Некоторых футболистов купили по объявлению.

Будем надеяться, что у «Динамо» получится изменить ситуацию, найти тренера, сделать пару‑тройку хороших трансферов и подготовиться хорошо к следующему сезону. Этот провалили полностью», – подчеркнул экс-форвард клуба.

Йоканович покидает «Динамо»: «К следующему матчу клуб будет готовить другой главный тренер»

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4 комментария

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damondiamond
чё-то про Динамо, подождем, пока проявится плёнка
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Neodim
О, некоторый шансик для Лички. Хотя на месте Динамо я бы взял Гогниева — идеал клуба, человек-движуха. И красно-белых можно будет вдобавок подстёбывать.
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Viktor Martunov
Ответ Злобный Конь
"Динамо" пора определится : они хотят успешно выступить в ближайшем сезоне-другом или хотят выстроить многолетнюю перспективную команду,способную выигрывать трофеи? Для второго варианта надо игроков готовить,по настоящему качественных,а не заниматься пиаром пустышек типа Тюкавин или тем более Захарян.
Руки мыли? советник.
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