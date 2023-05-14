Булыкин об увольнении Йокановича: «Давно пора, сезон полностью провален. В Кубке пролетели, в столетие «Динамо» проиграли»

Дмитрий Булыкин поддержал решение «Динамо» расстаться со Славишей Йокановичем.

«Надо было давно увольнять, чтобы хоть как‑то встряхнуть команду, потому что сезон получился провальный. В Кубке пролетели, в столетие клуба проиграли, физически были не готовы к возобновлению сезона.

Можно было принять это решение раньше, чтобы встряхнуть команду. Но тут такие проблемы в обороне, с которыми сложно решать серьезные задачи. Некоторых футболистов купили по объявлению.

Будем надеяться, что у «Динамо» получится изменить ситуацию, найти тренера, сделать пару‑тройку хороших трансферов и подготовиться хорошо к следующему сезону. Этот провалили полностью», – подчеркнул экс-форвард клуба.

Йоканович покидает «Динамо»: «К следующему матчу клуб будет готовить другой главный тренер»