Гильермо Абаскаль: «Назвал сына Гильермо-Николай. Так будет правильно – он родился в России. Мы спасаем род рыжих»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль сообщил, что назвал своего сына Гильермо-Николай.

– Как назвали сына?

– Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос.

Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь все так, как надо, я рад, – сказал тренер «Спартака».

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39 комментариев

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Marat82
Абаскаль Гильермо-Николай Гильермович
+179
-1
+178
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Джефф Лебовски
Ответ Marat82
Абаскаль Гильермо-Николай Гильермович
Внучке хорошо подойдёт имя Николетта-Генриетта.
Николетта-Генриетта Гильермониколаевна Абаскаль.
И замуж выйти за Николаева, чтобы двойную фамилию взять. Во сюжет!
+79
-3
+76
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Камбоджа Иванов
Изучил вопрос? В честь Рассказова назвал?
+53
-14
+39
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Георгий Карасёв
Это на самом деле вызывает максимальное уважение, не знаю почему
+33
-4
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Никита Самарин
У всех рыжих на планете поднялось настроение. 😊
+29
-1
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vas1105
Ответ Никита Самарин
У всех рыжих на планете поднялось настроение. 😊
Кроме рыжего брата(
+25
0
+25
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Никита Самарин
Тем временем Кофрие 😁
+17
0
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Ильдар Фарукшин
Рыжий красавчик, теперь два красавчика
+12
-1
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Яков Фридман
Николай Петрович Абаскаль.
+9
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revo
Коля коледжио коллоквиум колледж
+4
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окосевший йагупоп
Ответ Джефф Лебовски
Внучке хорошо подойдёт имя Николетта-Генриетта. Николетта-Генриетта Гильермониколаевна Абаскаль. И замуж выйти за Николаева, чтобы двойную фамилию взять. Во сюжет!
жаль, что у Игоря Юрьевича только дочки.
+3
0
+3
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Николай Иванов
Ответ Камбоджа Иванов
Изучил вопрос? В честь Рассказова назвал?
В честь Баскова
+5
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giallo-verde
Рыжих все равно мало. У меня по папиной линии были рыжие. Отец и один из его братьев -рыжие. Я и мой брат не рыжие. У моего дяди двое детей рыжих, но у этих рыжих детей только одна рыжая дочка. У меня дети не рыжие. У моего брата один из двух сыновей рыжий.
+2
0
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Мосгорсуд
Коля рыжий....звучит)))
+1
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Метановый
Ответ angry horse
А надо было Гильермо-Зарема😁
из конюшни выпустили, травки поесть?
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Сергей К
Я знал!!!)
От Кофрие не избавились!
У него особая миссия...
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ilmir84
так поехал бы в Удмуртию-там рыженькую в жены взял и трах тибидох-тибидох, вот тебе и потомство рыжее с веснушками.
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Glukinho
Гирмолай
Никольермо
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Чефирь со Льдом
Сегодня Николай рассказов никого не убил и не предал
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TwoWeekStubble
Никак игру Рассказова забыть не может, понимаю.
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Beloded2007
Союз рыжих
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Карри Хейн
Ответ Marat82
Абаскаль Гильермо-Николай Гильермович
Абаскалю надо получить российский паспорт и фамилию на Григорьев-Аполлонов
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DrunkGonzo
заговор неандертальцев, они всё еще среди нас
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krealpmoney
Ответ Камбоджа Иванов
Изучил вопрос? В честь Рассказова назвал?
в честь Николая Чудотворца
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Руслан Узденов
Ну тогда уже Гильермо - Иван.
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