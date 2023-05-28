Гильермо Абаскаль сообщил, что назвал своего сына Гильермо-Николай.

– Как назвали сына?

– Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос.

Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь все так, как надо, я рад, – сказал тренер «Спартака».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте