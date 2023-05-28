Гильермо Абаскаль: «Назвал сына Гильермо-Николай. Так будет правильно – он родился в России. Мы спасаем род рыжих»
Гильермо Абаскаль сообщил, что назвал своего сына Гильермо-Николай.
– Как назвали сына?
– Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос.
Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь все так, как надо, я рад, – сказал тренер «Спартака».
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