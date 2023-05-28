Абаскаль о будущем: «Я остаюсь в «Спартаке»

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о будущем на посту тренера «Спартака».

Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) в матче 29-го тура Мир и остались на 3-м месте в таблице.

«Я остаюсь в « », – сказал Абаскаль после этого матча.

Гильермо Абаскаль: «Назвал сына Гильермо-Николай. Так будет правильно – он родился в России. Мы спасаем род рыжих»

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