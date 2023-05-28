Абаскаль о будущем: «Я остаюсь в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о будущем на посту тренера «Спартака».

Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) в матче 29-го тура Мир РПЛ и остались на 3-м месте в таблице.

«Я остаюсь в «Спартаке», – сказал Абаскаль после этого матча.

Гильермо Абаскаль: «Назвал сына Гильермо-Николай. Так будет правильно – он родился в России. Мы спасаем род рыжих»

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42 комментария

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Николай Иванов
Удачи рыжий
+71
-3
+68
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Three Days Grace
Хотелось бы.
Уже столько лет прошло, а Абаскаль будет первым со времен Карреры, который отработал у руля весь сезон и начнет следующий)
+63
-1
+62
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Кузбасс
Отличная новость.
Ждем хороших трансферов и стабильного красивого футбола при стабильном результате.
+46
-1
+45
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Кан и Баллак сидят в баре
Сча Мостовой после выходных отойдет и накинет как обычно а-ля "Конечно останется, не хочет мне место отдавать с таким-то контрактом!"
+16
-2
+14
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Ответ Злодей Спб
Мне очень понравился спартак по весне. Дайте Абаскалю поработать и он приведёт КБ в заветный пердив! :)
юмор это не твоё...
+12
-3
+9
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Спасибо Деду за Победу!
Красавчик
+9
-2
+7
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Black Phoenix
Дальше по классике Абаскаль завалит начало сезона и его уволят. Ведь по такой отработанной схеме работает Спартак последнее время?)
+11
-5
+6
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Roman Araslanov
Надеюсь летом Абаскалю купят тех, кто ему нужен, уж очень хочется увидеть клуб без сильных спадов и засух, а также надеюсь с трофеем(-ями) всё получится
+6
0
+6
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Ильдар Фарукшин
Рыжий уважуха
+5
-1
+4
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qwaza
"А мы опять стоим и в трюме вода,
И ты опять твердишь, что надо бежать,
И ты опять твердишь, что надо туда,
Где не качает, сухо и есть чем дышать.
Но ведь и здесь есть шанс, пускай один из десяти,
Пусть время здесь вперед не мчится — ползет.
И пусть остаться здесь сложней, чем уйти,
Я все же верю, что мне повезет.
Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь." (с)
+3
0
+3
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча Мостовой после выходных отойдет и накинет как обычно а-ля "Конечно останется, не хочет мне место отдавать с таким-то контрактом!"
не подсказывай людям что ответить...
+2
0
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Xutpbi Jiuc
Ответ Alex Chernov
Зачем? 🙃
В смысле зачем? Наоборот надо кайфовать что 3 сезон тренер не будет меняться и будет продолжать пытаться ставить свою игру. С газом один хрен ни че не сделаешь. У них вон,бразильцы уехали сразу ничьи пошли. Вывод,у газовых играют только бразильцы
+8
-6
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Николай Коровин
Я остаюсь здесь жить(с)
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Ответ Alex Chernov
Зачем? 🙃
самое правильное решение, мы всё равно выше головы уже не прыгнем, а летом, тренеру возможно привезут игроков нужных + скинут балласт...
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vabasheev
Ой, счастье-то какое …
+1
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Ответ Vitaly Kiselyov
С Рыжим, который не может настроить команду чтобы обыграть аутсайдеров, результатов и дальше не будет
можно подумать мы последние 20 лет были стабильны в таких играх, только в чемпионский сезон мы прошли без провалов, во всех остальных случаях были неудачи с подвалом...
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Ответ LifeSpartak
Это хорошо! Летом Зобнина,Хлусевича,Игнатова и Денисова гони в шею!
чем тебя Зобнин не устроил, едва ли не лучший игрок сезона в Спартаке, если быть объективным, Хлусевич на ряду с Таварешем самые сильные фланговые игроки, а Игнатов пусть и нестабилен, но явно во многих играх приносит пользу, сегодня провалился...
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kasdgq76wztv
Вопросы есть,но доверие Абаскаль заслужил
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Александр Смольников
Пусть выиграет чемпионат в следующем году.
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Kit Belleu
Не его во многом вина,что игроки многие не забивные.Но решать это надо,а иначе так и будем.Можем,но не можем.Научить забивать не возможно.
+1
-1
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NIK7478
Приятная новость для конкурентов Спартака!Спартак-топ-клуб, и ему нужен топ-тренер. А Абаскаль кто такой, и что он такого показал?!
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Михаил1970
Гильермо верим)
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kurasava
Ответ LifeSpartak
Это хорошо! Летом Зобнина,Хлусевича,Игнатова и Денисова гони в шею!
И еще не один кандидат на выход есть ! Индеец первый ! Рыбуся второго ! Шмара третий ! И Соболю в команде не место, а хлусевича я бы оставил
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Xutpbi Jiuc
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча Мостовой после выходных отойдет и накинет как обычно а-ля "Конечно останется, не хочет мне место отдавать с таким-то контрактом!"
Мостовой вроде как не стал получать лицензию тренера
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Павел
Хоть одна хорошая новость из стана Спартака
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