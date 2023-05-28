Абаскаль о будущем: «Я остаюсь в «Спартаке»
Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о будущем на посту тренера «Спартака».
Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) в матче 29-го тура Мир РПЛ и остались на 3-м месте в таблице.
«Я остаюсь в «Спартаке», – сказал Абаскаль после этого матча.
Гильермо Абаскаль: «Назвал сына Гильермо-Николай. Так будет правильно – он родился в России. Мы спасаем род рыжих»
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Уже столько лет прошло, а Абаскаль будет первым со времен Карреры, который отработал у руля весь сезон и начнет следующий)
Ждем хороших трансферов и стабильного красивого футбола при стабильном результате.
И ты опять твердишь, что надо бежать,
И ты опять твердишь, что надо туда,
Где не качает, сухо и есть чем дышать.
Но ведь и здесь есть шанс, пускай один из десяти,
Пусть время здесь вперед не мчится — ползет.
И пусть остаться здесь сложней, чем уйти,
Я все же верю, что мне повезет.
Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь." (с)