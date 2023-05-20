Кечинов о «Спартаке»: «Очень плохой сезон по результатам – вылет из кубка, в РПЛ ничего не светит. В дерби с ЦСКА можно немного реабилитироваться»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Кечинов Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Кечинов считает, что в матче ЦСКА и «Спартака» нет явного фаворита.

«Спартак» примет ЦСКА в матче 28-го тура Мир РПЛ в воскресенье, 21 мая.

«Дерби ЦСКА – «Спартак» – это всегда важнейшее принципиальное противостояние. Но сейчас ситуация такая, что ЦСКА на ходу, а «Спартак» вылетел из Кубка и ему почти ничего не светит в чемпионате, максимум – попадание в тройку.

Надо сказать, что с точки зрения результата этот сезон «Спартака» очень плохой. Но дерби – один из тех матчей, где можно немного реабилитироваться перед болельщиками. Команда Абаскаля должна подойти к этому матчу с должным настроем и продемонстрировать ту игру, которую мы все видели в первой части сезона.

Дерби – это всегда игра двух равных соперников. Не так важно, кто и на каком месте в турнирной таблице. Все разговоры о фаворите до начала такого матча нивелируются в самой игре. В дерби фаворитов нет», – сказал бывший игрок «Спартака».

После 27 туров ЦСКА с 54 очками находится на 2-й строчке турнирной таблицы. «Спартак», набрав 50 очков, занимает 4-е место.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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8 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Валера сильно не переживай. Завтра будет день будет пища для обсуждения. Игра должна быть хорошей
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Владимир Молявин
Завтра посмотрим.
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Сергей
Спартак ни капли ни слабее ЦСКА. Г лавное голкиперу быть повнимательнее.
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Victor Efremoff
Очень плохая весенняя часть
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Konstantin Zorin
Это сезон неоправдавшихмя надежд. Начало было многообещающим, конец скомканый. Но, и назвать сезон провальным будет не справедливо.
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Slavnov
Весной полнейший провал,осенью команда играла отлично,вопрос в другом,все тренера говорят,чтоб создать команду,нужно минимум пол года,получается осенний спартак,не совсем абаскаля,а вот весенний его и это пугает,вессений спартак,команда уровня переходных матчей
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Иван Иванов
Ответ Victor Efremoff
Очень плохая весенняя часть
Согласен. Но с некоторой поправочкой. Очень плохое судейство в матчах Спартака. Такие "ошибки" ну никак нельзя назвать непреднамеренными... Вот ты мне скажи, ну как можно в матче с Зенитом ВАРу просто взять, и не вмешаться с эпизодом на Бальде? У меня ответ один. Только умышленно "не увидеть фола". Ну а там, мы что нибудь придумаем. Понапридумывали такую хрень... Мама не горюй
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Victor Efremoff
Ответ Иван Иванов
Согласен. Но с некоторой поправочкой. Очень плохое судейство в матчах Спартака. Такие "ошибки" ну никак нельзя назвать непреднамеренными... Вот ты мне скажи, ну как можно в матче с Зенитом ВАРу просто взять, и не вмешаться с эпизодом на Бальде? У меня ответ один. Только умышленно "не увидеть фола". Ну а там, мы что нибудь придумаем. Понапридумывали такую хрень... Мама не горюй
Рашн ВАР - это песня!
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