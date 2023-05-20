Кечинов о «Спартаке»: «Очень плохой сезон по результатам – вылет из кубка, в РПЛ ничего не светит. В дерби с ЦСКА можно немного реабилитироваться»

Валерий Кечинов считает, что в матче ЦСКА и «Спартака» нет явного фаворита.

«Спартак» примет ЦСКА в матче 28-го тура Мир в воскресенье, 21 мая.

«Дерби ЦСКА – « » – это всегда важнейшее принципиальное противостояние. Но сейчас ситуация такая, что ЦСКА на ходу, а «Спартак» вылетел из Кубка и ему почти ничего не светит в чемпионате, максимум – попадание в тройку.

Надо сказать, что с точки зрения результата этот сезон «Спартака» очень плохой. Но дерби – один из тех матчей, где можно немного реабилитироваться перед болельщиками. Команда Абаскаля должна подойти к этому матчу с должным настроем и продемонстрировать ту игру, которую мы все видели в первой части сезона.

Дерби – это всегда игра двух равных соперников. Не так важно, кто и на каком месте в турнирной таблице. Все разговоры о фаворите до начала такого матча нивелируются в самой игре. В дерби фаворитов нет», – сказал бывший игрок «Спартака».

После 27 туров ЦСКА с 54 очками находится на 2-й строчке турнирной таблицы. «Спартак», набрав 50 очков, занимает 4-е место.

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