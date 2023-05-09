«Спартак» вне тройки – это провал. Играли не хуже «Зенита» в 2022-м, были надежды на борьбу за золото». Кечинов о сезоне красно-белых

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Валерий Кечинов Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Кечинов указал на несоответствие выступлений «Спартака» ожиданиям.

«Если «Спартак» будет вне тройки РПЛ, то это провал. У нас были немного другие надежды после возобновления чемпионата. Я рассчитывал, что «Спартак» продолжит борьбу с «Зенитом» за золотые медали. В прошлом году мы играли очень здорово, не хуже «Зенита», поэтому у нас были такие надежды.

К сожалению, после возобновления [сезона] «Спартак» забуксовал. Были проблемы и в обороне, и с реализацией.

Я не могу найти ответ, что произошло. Команда провела полноценные сборы и должна быть еще более готовой, но получилось наоборот. Из Кубка «Спартак» вылетел. Если еще и в чемпионате не попадем в тройку, то это провал.

Но не стоит делать скорых шагов, убирать тренеров. За последнее время их столько поменялось… Не нужно это делать. Нужно довериться Абаскалю — еще на сезон точно. Думаю, в следующем сезоне «Спартак» будет гораздо сильнее», — сказал бывший полузащитник «Спартака».

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37 комментариев

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Black Phoenix
Каждый год одно и то же: Спартачам хочется повторения сказки 2017-го, но тот сезон вообще был аномальным для Спартака, как у Лестера в АПЛ. Без системообразующих трансферов, долговременного плана по развитию, с тренерской чехардой традиционной - Спартак так и будет хаотично барахтаться. Хотя местами в этом сезоне получалось неплохо у них. Ключевое - только местами.
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Андрей Шилов
Понятно что был заговор
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MstAndreev
Ответ Спартак сила
нам усиление нужно тогда Абаскаль Семака нагибать будет
Зачем вам усиление? Спартак же сила!
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Ezhik_Manu
Пора менять тренера! Нужно дать шанс кому-то из своих... Может Аленичеву?
+15
-6
+9
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притвиц
Какие -то бредовые были надежды , и чисто спартаковские разговоры, мы думали, мы надеялись, вроде как были не хуже , а как не хуже если личные встречи с Зенитом проиграли , да и с прямыми конкурентами Спартак не выигрывает, откуда эти надежды на чемпионство, это просто завышенные ожидания ни чем не подкрепленные.
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Senchas
Ответ Black Phoenix
Сразу видно чувака, что не шарит за историю, апхахах. Мостового ещё петицию выставите пригласить, он же "ваш".
думаю, это была ирония
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юра георгиевский
У нашего спартачка каждый год , одно и тоже — ужасный ЗАГОВОР. (Что хочется заметить, в РПЛ толком не знают, кто это такой ... ?!)
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блокад блокадыч
да, совсем чуть чуть похуже Зенита, капельку
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krossalex
Абсолютно все - и спартаковские, и не спартаковские болельщики - соглашаются с тем, что команда в очередной раз предстает совершенно другим, полностью разобранным, коллективом после зимнего перерыва. И никто не может дать четкий ответ, почему это происходит. Внезапно, как по мановению волшебной палочки, игроки перестают бежать, прессинговать, брать на себя игру, идти в отборы и подборы, попадать в ворота (даже с трех метров или с пенальти)... Я не сторонник устраивать тренерскую чехарду, но хотелось бы услышать от Абаскаля что-то более внятное, чем некие общие фразы типа "футбол - это игра, а в игре случается всякое", "мы на длинном пути и у нас еще будут радостные моменты", "мы все настроены работать и прилагаем максимум усилий", "сегодня соперник был удачливее, а нам не повезло, хотя мы боролись на равных и были не хуже". Может уже хватит экспериментов с предложениями игрокам самим выбрать себе позицию по вкусу, где им "больше нравится играть"? Если всё это будет продолжаться в том же духе, у меня есть конкретное предложение -"Ребята, а может лучше в шашки?"
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ЗЕНИТ65
10 место вполне совпадает с надеждами на золото.
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Циник Петербургский
Ответ Сергей К
Не слышал, чтобы кто-то про заговор вещал...
Вы не слышали про Зарему?? Счастливый Вы человек! ))
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KOTOV71
Можно подумать,что это впервые происходит?! Вот " удивились"! Несоответствие выступлений - ожиданиям! Каждый год ,Спартак - Чемпион , только в фантазиях самих спартаковцев.
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юра георгиевский
Ответ Сергей К
Дерби с ЦСКА определит кто будет в тройке. Спартак проводит, в большинстве своём, хорошие матчи. Мало побеждает, пока так...
99,9% будут кони.
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Konstantin Zorin
В чем провал? Уверен, что Спартак в итоге будет вторым.
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1футбол1
Ответ Ezhik_Manu
Пора менять тренера! Нужно дать шанс кому-то из своих... Может Аленичеву?
Соболев в медиа лиге руку набивает
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KOTOV71
Ответ Сергей К
Ну давай, не трынди... Пруфы слова "заговор" есть после матча с Зенитом?
Да " заговор" у вас имеет разные " оттенки",Глава РФС, Зенит самый богатый,Газпром всё купил, Судьи , если бы не бразильцы...итд!
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Эндрю81
Как же хорош и стабилен ’’Спартак’’ после того, как выгнал Дениса Глушакова. Но даже здесь он не смог стать первым - стабильно остался вторым, отдав пальму первенства ’’Торпедо’’, которым не нужен стал Дзюба - ФНЛ им милей.
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qw14qw
Да что ж такое то, Спартаковские новости а на ветке одни обитатели ночлежки))) На любую новость Спартака они тут как тут)) Похвально конечно что так уважают Спартак)
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Alyur
Провал для Спартака это ниже десятого места, а выше это прогресс.
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Шухрат Казыев
Проблема Спартака в том , что на команду всегда влияют околоспартаковские лица. Под их влиянием часто меняют тренера. Которому не дают толком работать. Им сразу результат подавай. Так что толку нет.
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Эндрю81
Ответ Black Phoenix
Каждый год одно и то же: Спартачам хочется повторения сказки 2017-го, но тот сезон вообще был аномальным для Спартака, как у Лестера в АПЛ. Без системообразующих трансферов, долговременного плана по развитию, с тренерской чехардой традиционной - Спартак так и будет хаотично барахтаться. Хотя местами в этом сезоне получалось неплохо у них. Ключевое - только местами.
Ладно трансферы, так как они же сами себя уничтожают изнутри. Достаточно вспомнить, как заканчивались истории их капитанов предыдущих лет 20.
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Мексиканская песня
Звенит в ушах лихая музыка атаки.
Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь.
И все в порядке, если только на площадке
Великолепная пятерка и вратарь.
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Антон Белименко
Ответ Ezhik_Manu
Пора менять тренера! Нужно дать шанс кому-то из своих... Может Аленичеву?
Ему уже его давали
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1футбол1
Ответ krossalex
Абсолютно все - и спартаковские, и не спартаковские болельщики - соглашаются с тем, что команда в очередной раз предстает совершенно другим, полностью разобранным, коллективом после зимнего перерыва. И никто не может дать четкий ответ, почему это происходит. Внезапно, как по мановению волшебной палочки, игроки перестают бежать, прессинговать, брать на себя игру, идти в отборы и подборы, попадать в ворота (даже с трех метров или с пенальти)... Я не сторонник устраивать тренерскую чехарду, но хотелось бы услышать от Абаскаля что-то более внятное, чем некие общие фразы типа "футбол - это игра, а в игре случается всякое", "мы на длинном пути и у нас еще будут радостные моменты", "мы все настроены работать и прилагаем максимум усилий", "сегодня соперник был удачливее, а нам не повезло, хотя мы боролись на равных и были не хуже". Может уже хватит экспериментов с предложениями игрокам самим выбрать себе позицию по вкусу, где им "больше нравится играть"? Если всё это будет продолжаться в том же духе, у меня есть конкретное предложение -"Ребята, а может лучше в шашки?"
Соболев с Джикией сейчас своей медиа лигой заняты. Смымл рвать пятую точку если бабло и так капает
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Антон Белименко
О месте вне тройки говорить рановато, многое если не все решит дерби
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