«Спартак» вне тройки – это провал. Играли не хуже «Зенита» в 2022-м, были надежды на борьбу за золото». Кечинов о сезоне красно-белых

Валерий Кечинов указал на несоответствие выступлений «Спартака» ожиданиям.

«Если «Спартак» будет вне тройки , то это провал. У нас были немного другие надежды после возобновления чемпионата. Я рассчитывал, что «Спартак» продолжит борьбу с «Зенитом» за золотые медали. В прошлом году мы играли очень здорово, не хуже « », поэтому у нас были такие надежды.

К сожалению, после возобновления [сезона] «Спартак» забуксовал. Были проблемы и в обороне, и с реализацией.

Я не могу найти ответ, что произошло. Команда провела полноценные сборы и должна быть еще более готовой, но получилось наоборот. Из Кубка «Спартак» вылетел. Если еще и в чемпионате не попадем в тройку, то это провал.

Но не стоит делать скорых шагов, убирать тренеров. За последнее время их столько поменялось… Не нужно это делать. Нужно довериться Абаскалю — еще на сезон точно. Думаю, в следующем сезоне «Спартак» будет гораздо сильнее», — сказал бывший полузащитник « ».

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